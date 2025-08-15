ठाणे - कल्याण-डोंंबिवली महापालिकेने घेतलेला मटण मांस विक्री बंदीचा निर्णय मागे न घेतल्याने शुक्रवारी सकाळी हिंदू खाटिक समाज, धर्मवीर खाटिक समाज संस्था, काँग्रेस आणि विविध सामाजिक संस्थांनी महापालिकेवर मोर्चा आणून जोरदार निदर्शने केली. कार्यकर्त्यांनी पालिकेसमोर हातात कोंंबड्या घेऊन कलकलाट केला. एकीकडे स्वातंत्र्यदिन साजरा होत असताना दुसरीकडे पालिकेच्या मुख्यालयासमोर कोंबड्या हातात घेऊन निदर्शने करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची धरपकड करताना पोलिसांची दमछाक होत होती.
मटण विक्रीचा बंदी आदेश मागे घेण्यास नकार : शासन अध्यादेशाप्रमाणे आपण आदेश काढला आहे. यात नवीन असे काही नाही, अशी भूमिका घेत महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी मटण विक्रीचा बंदी आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. हा आदेश मागे घ्यावा म्हणून महापालिकेत हिंदू खाटिक समाज, ठाकरे गट, मनसे, काँग्रेस आणि इतर समाज संस्थांनी पत्रे दिली होती. महापालिकेने आपला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली होती. पालिका मटण विक्री बंदीचा निर्णय मागे घेत नसल्याचे लक्षात आल्यावर शुक्रवारी सकाळी हिंदू खाटिक समाज संस्थेचे अध्यक्ष शिरीष लासुरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी पालिका मुख्यालयावर धडक मारली.
‘दाबा लोकशाहीचे बटण, दाबून खा आज मच्छी मटण’ : पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी शिवाजी चौक, शंकरराव चौक ते महापालिका मुख्यालयासमोर तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. हिंदू खाटिक समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी पालिकेचे प्रवेशद्वार घोषणांनी दणाणून सोडले. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे, महिला जिल्हा संघटक कांचन कुलकर्णी, प्रदेश पदाधिकारी ॲड. नवीन सिंग आणि कार्यकर्ते दोन्ही हातात कोंबड्या घेऊन महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर धडकले. ‘दाबा लोकशाहीचे बटण, दाबून खा आज मच्छी मटण’ अशा घोषणांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पालिका परिसर दणाणून सोडला. ठाकरे गट, मनसेचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते राजाभाऊ पातकर, मटण विक्रेते गटाने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला : पालिकेचे मुख्य प्रवेशद्वार सुरक्षारक्षकांनी बंद केले होते. कार्यकर्ते हातामधील कोंबड्या पालिका मुख्यालयात सोडण्यासाठी जागा शोधत होते. जागोजागी पोलीस असल्याने कार्यकर्त्यांचे मनसुबे साध्य होत नव्हते. आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी बाजारपेठ पोलिसांनी सकाळी सात वाजताच आंदोलनकर्ते ठाकरे गटाचे कल्याण विधानसभा संघटक रुपेश भोईर, धर्मवीर खाटिक समाजाचे परवेझ शेख, हसीम शेख यांना प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ताब्यात घेतले. झेंडावंदनासाठी पालिका मुख्यालयात आलेले अधिकारी आपल्या दालनांमध्ये बसून होते. बाहेर आंदोलनकर्त्यांनी घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला होता. त्यात कोंबड्यांच्या काॅक काॅक आवाजाने परिसरात गोंधळ आणि कलकलाटाची भर पडली होती. पावसाची रिपरिप, त्यात कोंबड्या, आक्रमक कार्यकर्ते असे चित्र पालिकेसमोर होते.
यापुढे तरी चुकीचे निर्णय घेऊ नका : स्वातंत्र्यदिनी नागरिकांच्या मटण खाण्यावर पालिकेने बंदी आणली. नागरिकांच्या हक्काची पालिकेला जाणीव व्हावी आणि पहाटेच्या वेळी जाग आणण्याचे काम कोंबडा करतो. त्यामुळे हा जाग आणणारा कोंबडा, कोंबड्या पालिकेसमोर आणून आम्ही प्रशासनाला यापुढे तरी चुकीचे निर्णय घेऊ नका, असा इशारा दिला, अशी प्रतिक्रिया कल्याण काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी दिलीय.
हेही वाचाः
मुंबई पोलीस दलातील महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या पतीविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेकडून आरोपपत्र दाखल!
कोल्हापुरातल्या सैनिक टाकळी गावातील जाधव-पाटील कुटुंबाला देशसेवेची 'शतकी परंपरा', आतापर्यंत 29 जणांनी दिलंय योगदान!