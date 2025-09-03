मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची इमारत 5 कोटी रुपयांना लिलावात जिंकली असून, तेथे छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी मंत्रालयातील विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. हे केंद्र जगातील मराठी भाषेचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित होईल आणि त्यासाठी विशेष यंत्रणा उभी करण्यात येईल. महाराष्ट्र हे असे वैश्विक भाषा केंद्र तयार करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
मराठी भाषा सातासमुद्रापार न्यायची : मंत्री उदय सामंत म्हणाले, "मराठी भाषा आम्हाला सातासमुद्रापार न्यायची आहे. त्यादृष्टीने आम्ही प्रत्यक्ष कार्यवाही केलेली आहे. या परिसरात १ लाखांहून अधिक मराठी बांधव आहेत. त्यांच्या मुलांना मराठी भाषा कळावी यावी, यासाठी विविध उपक्रम राबवणार आहोत. मराठी बोलता येत नसले तरी कोणाच्या कानाखाली मारणे हा उपाय नाही, तर ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना शिकवणे ही आपली जबाबदारी आहे. उद्योग विभागामार्फत मराठी बांधवांसाठी तेथे रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. या इमारतीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्यात येईल आणि एक-दोन महिन्यांत ही जागा ताब्यात घेतली जाईल".
लंडनमध्ये 1 लाख मराठी भाषिक : महाराष्ट्र मंडळ लंडन ही युनायटेड किंगडममधील सर्वात जुन्या मराठी संस्थांपैकी एक आहे. 1932 मध्ये महात्मा गांधींच्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या निमित्ताने ब्रिटिश सरकारसोबत लंडनला आलेल्या महात्मा गांधींचे सचिव डॉ. एन. सी. केळकर यांनी या मंडळाची स्थापना केली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देखील या मंडळाचे सभासद होते. 1989 मध्ये उदार देणग्यांद्वारे हा परिसर (99 वर्षांच्या लीजवर) खरेदी करण्यात आला होता, आज हे मंडळ लंडन व आसपासच्या भागातील एक लाखाहून अधिक महाराष्ट्रीयन नागरिकांशी जोडलेले आहे.
दोन्ही देशांतील सांस्कृतिक आदान-प्रदान : मराठी साहित्य, नृत्य, संगीत आणि सण-उत्सवांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांतील सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला यानिमित्ताने प्रोत्साहन मिळेल. मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी भाषा वर्ग, कार्यशाळा आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित करता येतील. तसेच, उद्योग, गुंतवणूक आणि शिक्षण क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
एमआयडीसीचं 'मिलाप' App : पत्रकार परिषदेत मंत्री सामंत यांनी एमआयडीसीसाठी जागेचे वाटप पारदर्शक होण्यासाठी 'मिलाप' नावाचे App आणण्याची घोषणा केली. या App द्वारे ज्याला जमीन हवी असेल त्याला मोबाइलवरून अर्ज करता येईल. विहित नमुन्यात अर्ज केल्यास 8 व्या दिवशी जागा मिळेल आणि ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर घरी पाठवले जाईल. यामुळे विशेषतः तरुण उद्योजकांना फायदा होईल आणि पारदर्शकता वाढेल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
