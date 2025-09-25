‘बळीराजाने धीर धरावा, खचून जाऊ नये’; मदतीपासून कुठलाही बाधित शेतकरी वंचित राहणार नाही; मंत्री छगन भुजबळ
राज्यभरात पावसानं हाहाकार उडाला असून अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती ओढावली आहे. अतिवृष्टीमुळं शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांना धीर दिलाय.
Published : September 25, 2025 at 9:55 PM IST
नाशिक : ढगफुटीसदृश्य झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. या आस्मानी संकटात शासन शेतकऱ्यांच्यासोबत असून सर्वतोपरी मदतीसाठी सदैव कटिबद्ध आहे, असं प्रतिपादन राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केलं. आज येवला आणि निफाड तालुक्यातील परतीच्या अतिवृष्टीमुळं झालेल्या शेतपीकांच्या नुकसानीची पाहणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या पिकांची भुजबळ यांनी केली पाहणी : "नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या परतीच्या अतिवृष्टीमुळं मका, सोयाबीन, कांदा, द्राक्षबागा, भुईमुग, टोमॅटो, भाजीपाला यासह विविध पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यामुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात यावेत. यात एकही बाधित शेतकरी वंचित राहता कामा नये. या कामी ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली नाही, तेथील अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात यावी," अशा सूचना मंत्री भुजबळ यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. येवला तालुक्यातील गवंडगाव, रस्ते सुरेगाव, पिंपळखुटे खुर्द, डोंगरगाव आणि निफाड तालुक्यातील कोटमगाव आणि वनसगाव येथील अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची पाहणी मंत्री भुजबळ यांनी केली.
बाधित शेतकऱ्यांना अन्नधान्याची मदत : मुख्यमंत्र्यांनी सर्व निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करण्याची घोषणा केली आहे. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीनं अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत करण्यात येत आहे. बाधित शेतकऱ्यांना प्राथमिक स्वरूपाची मदत सुरू करण्यात आली असून प्रत्येकी 10 किलो तांदूळ आणि 10 किलो गहू अशा स्वरूपात अन्नधान्याचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी आरोग्य विभागातर्फे वैद्यकीय सेवा देखील पुरविण्यात येत आहे. अतिवृष्टीमुळं रोगराई पसरण्याची शक्यता असल्यानं आरोग्य यंत्रणांनी नागरिकांच्या आरोग्याच्यादृष्टीनं दक्षता घ्यावी. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. ‘बळीराजाने धीर धरावा, खचून जाऊ नये’ अशा शब्दात मंत्री छगन भुजबळ यांनी बाधित शेतकऱ्यांना धीर दिला.
