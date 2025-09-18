सामंज्यानं प्रश्न सुटायला हवा, मग शरद पवार बैठकीला का आले नाहीत?- छगन भुजबळ यांचा आरक्षण मुद्द्यावरून सवाल
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आक्रमक झाले आहेत. यावेळी त्यांनी थेट शरद पवार यांना सवाल केला आहे.
Published : September 18, 2025 at 6:23 PM IST
नागपूर : ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण जीआरवरून मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. मराठा आणि ओबीसी दोन उपसमिती नेमल्यावरून माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावरून मंत्री भुजबळ यांनी पवारांवर टीका केली. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ते नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण नको असेल तर आधी स्पष्ट करा : आपल्याला ओपनमध्ये मराठा समाजाला संधी होती. तेव्हा तुम्ही नाही म्हटलं. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थानात मोदी यांनी जेव्हा ईडब्ल्यूएस आणलं. त्यात मराठा समाजाला ८ टक्के आरक्षण आहे. आता तरीसुद्धा तुम्ही म्हणता की ओबीसीमध्ये आरक्षण पाहिजे. आम्हाला मराठा आरक्षण वेगळे नको. आम्हाला फक्त ओबीसीमध्ये आरक्षण पाहिजे. एमपीएससीचा आणि मेडिकलचा निकाल लागला आहे, त्यात कट ऑफ पॉईंट काय आहे? ओबीसीचा कट ऑफ वर आहे, बाकीचे खाली आहे. तुम्हाला राजकारणासाठी आरक्षण हवं आहे का? की शिक्षणात आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदा हवा आहे. ओबीसीला मिळणारे फायदे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आहेत. मराठा समाजाला मिळणारे फायदे ओबीसींना द्या, असे मंत्रिमंडळात अनेकदा मी बोललो आहे, अशी आठवण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितली.
पुढे मंत्री भुजबळ म्हणाले," शरद पवार साहेबांचा मी आदर करतो. अलीकडे ते दोन वेळा असं म्हटलेत की, दोन उपसमित्यांमध्ये समतोल असायला पाहिजे. मराठा समाजाची समिती आहे. त्यामध्ये इतर समाजाचे लोक आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार यांच्या सरकारमध्येसुद्धा मराठा समिती अस्तित्वात होती. त्यावेळी त्या समितीचे मार्गदर्शक शरद पवार होते. त्यात राष्ट्रवादीच्या बाजूने अजित पवार आणि जयंत पाटील होते तर तत्कालीन शिवसेनेच्या वतीनं एकनाथ शिंदे आणि काँग्रेसच्या बाजूने बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण समितीत होते. आपण त्यावेळी बोलला नाही. आम्ही आमचं आरक्षण वाचवण्यासाठी झगडतो आहे. इथे इडब्ल्यूएसमधून मराठा आरक्षण असताना ओबीसीमध्ये वेगळं पाहिजे त्यावर तुम्ही बोला ना. त्यावेळी एक भूमिका, यावेळी वेगळी भूमिका असा चालायचं नाही.
आम्ही आमचं आरक्षण वाचवण्यासाठी पुढे यायचंच नाही का?. शरद पवार यांना माझं सांगणं आहे, शिवसेना सोडून मी फक्त मंडल कमिशनसाठी तुमच्याकडं आलो. तुम्ही मंडल आयोग लागू केला. त्यासाठी तुमचे आभार मानले आहेत. जर आमचं आरक्षण जात असेल तर तुम्ही बोलायला नको-मंत्री, छगन भुजबळ
म्हणून कोर्टात याचिका दाखल केली : मराठा ही एकच जात असेल. पण ओबीसीमध्ये 374 जाती आहेत. त्यामुळे त्या प्रत्येक जातीचं नुकसान होत आहे. म्हणून आम्ही कुणबी, माळी वंजारी समाजाच्या वतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली. दोन-चार दिवसात त्याच्यावर सुनावणी होईल. राजकीय आरक्षण अघोषित आहे. त्या ठिकाणी मराठा समाज पुढारलेला आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, तुम्ही सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असतील तर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिलं आहे. सुदैवने मागणी केल्यानंतर ओबीसी उप-समिती तयार झाली. आता त्यातदेखील वेगवेगळे मंत्री बोलायला लागले आहेत. हे बरोबर आहे की चूक आहे, याचा विचार सरकार करेल, अशी भूमिका ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केली.
शरद पवार सर्वपक्षीय बैठकीला का आले नाहीत?: मी शरद पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांची मीटिंग बोलावली होती. त्यात शरद पवार आले नाहीत. मी त्यांना भेटायला घरी गेलो होतो. सामंजस्यानं प्रश्न सुटला पाहिजे. मग, त्या मिटींगला शरद पवार का आले नाही?, असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, चुकीचं प्रमाणपत्र वाटू नये. अजिबात खाडाखोड असलेले चुकीचे प्रमाणपत्र वाटायचे नाहीत, असे आमच्या समितीचे प्रमुख महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीसुद्धा सांगितलं आहे, असे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितलं.
