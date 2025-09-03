मुंबई : राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. बुधवारी (3 सप्टेंबर) दुपारी 12 वाजता सह्याद्री अतिथिगृहात आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीआधी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. मात्र, या भेटीनंतर ते सह्याद्रीवरून बाहेर पडले.
सरकारच्या धोरणावर नाराजी? : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारनं मंगळवारी (2 सप्टेंबर) दोन शासकीय निर्णय (जीआर) काढले. या निर्णयांमुळं ओबीसी समाजाच्या हितसंबंधांना धक्का बसण्याची भीती व्यक्त करीत भुजबळ यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. दरम्यान, भुजबळ यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलं नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून येतंय.
ओबीसी नेत्यांची ऑनलाइन बैठक : दरम्यान, आज ओबीसी नेत्यांची ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. वांद्रे येथील एमईटीमध्ये ही बैठक होईल. मुंबईत उपस्थित असलेले ओबीसी नेते प्रत्यक्ष बैठकीला हजर राहतील. उर्वरीत नेते ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी होतील. यासोबतच, नागपुरात ओबीसी समाजाने आंदोलन सुरू केलं आहे. ऑनलाइन बैठकीत या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.
न्यायालयात जाणार - भुजबळ
- मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर सरकारने जारी केलेल्या दोन आदेशांचा (जीआर) अभ्यास करून ओबीसी चळवळीची पुढील दिशा ठरवली जाईल. या आदेशांमुळे ओबीसी समाजाला किती फटका बसू शकतो, याची माहिती घेण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जात आहे. याबाबत आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं भुजबळ यांनी कॅबिनेटआधी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं.
- "मराठा आणि कुणबी हे दोन वेगळे समाज आहेत, असं आरक्षण देता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा आणि कुणबी या दोन जाती वेगळ्या असल्याचं स्पष्ट केलं असून, त्यांना एकच मानणं हा सामाजिक मूर्खपणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही या दोन जाती वेगळ्या असल्याचं म्हटलं आहे," असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
- "देशात 1993 नंतर आरक्षणासाठी आयोगाची संकल्पना रुजली असून, त्यामुळं कुठलाही मुख्यमंत्री किंवा मंत्री स्वतंत्रपणे आरक्षण देऊ शकत नाही," असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच "आरक्षण देण्यासाठी आयोगाकडे जावं लागतं. त्याशिवाय हे शक्य नाही. सरकारच्या या जीआरचा ओबीसी समाजावर काय परिणाम होईल, याची सविस्तर माहिती गोळा केल्यानंतरच ओबीसींच्या लढाईची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सरकार गडबड करतंय - अॅड. योगेश केदार
मराठा आंदोलकांची भूमिका न्यायालयात मांडणाऱ्या अॅड. योगेश केदार यांनी मात्र सरकारच्या जीआरवर असमाधान व्यक्त केलंय. ते म्हणाले, "मराठ्यांनो थोड थांबा! सरकार गडबड करतंय. दादांनी (मनोज जरांगे) मला जीआर तपासून घेण्याची जबाबदारी दिली होती. मी सत्य सांगितलं, पण माझं ऐकून घेण्यास कोणी तयार नाही. ज्याच्या मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्या कुळातील लोकांनाच या जीआरचा फायदा होईल. परंतु ज्या मराठा बांधवांना वरील नोंदी सापडणार नाहीत, त्यांना याचा काहीही फायदा नाही, असं प्राथमिकदृष्ट्या दिसतंय. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ज्यांना न्या. शिंदे समितीच्या माध्यमातून नोंदी मिळाल्या, त्यांनाच याचा लाभ होईल. ज्यांच्या गावात, कुळात नोंदी सापडल्याच नाहीत त्यांचं काय? याची स्पष्टता आणावी लागेल. त्यामुळं या जीआरमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत. या जीआरला अनेक अंगानं न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं," अशी प्रतिक्रिया केदार यांनी दिलीय.
