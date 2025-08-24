ETV Bharat / state

डोळ्यांत तेल घालून मतदार याद्या तपासा; पालिका निवडणुकीआधी उद्धव ठाकरे सतर्क! - DDHAV THACKERAY

मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा जाहीर झाल्यानंतर शिवेसना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे कामाला लागले आहेत.

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 24, 2025 at 4:11 PM IST

मुंबई : मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा जाहीर झाल्यानंतर शिवेसना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे कामाला लागले असून, त्यांनी शाखा भेटींचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. रविवारी त्यांनी दहिसरमधून या कार्यक्रमाला सुरुवात केली. शाखा क्रमांक 4ला भेट देत त्यांनी शिवसैनिकांशी संवाद साधला. यावेळी "डोळ्यांत तेल घालून मतदार याद्या तपासा. घरोघरी जाऊन मतदारांना भेट द्या. गेल्या निवडणुकीत जी मतचोरी झाली, 42 लाख मतदार वाढवले गेले, ते घुसलेले कोण आहेत, त्यांचा शोध घ्या", असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना केलंय.

शाखा भेट म्हणजे कुटुंबाशी भेट : शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करताना उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं की, "आजची ही शाखा भेट म्हणजे कुटुंबाशी भेट आहे. कारण, शाखा म्हणजे शिवसैनिक. नुसतं एका शाखा भेटीला इतकी गर्दी झाली, तर जाहीर सभेला किती होईल? दसऱ्याला शिवाजी पार्कवर आपण भेटणारच आहोत. तिथं जे काही बोलायचं आहे, ते बोलणारच आहे. याआधीही मी शाखांना भेटी दिल्या होत्या, यापुढंही देत राहीन. कारण, अनेकवेळेला शाखाप्रमुख किंवा अन्य पदाधिकारी हे मातोश्रीवर मला भेटायला येत असतात. पण, कुटुंबातील सर्वांना भेटायचं असेल, तर मला माझ्या या घरी यावं लागतं," असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

धक्का देणाऱ्यांची डोकी फुटतील : "गेली दोन तीन वर्ष सतत प्रसारमाध्यांमधून येतंय, की इकडे शिवसेनेला धक्का, तिकडे धक्का वैगरे. म्हटलं एकदा जाऊनच बघू किती धक्के बसलेत. असे धक्के देणारे अनेक आले आणि गेले. पण, शिवसेनेला काहीही झालं नाही. कदाचित थोडा धक्का बसला असेल, पण कधी धोका झालेला नाही. अनेकांनी धोके देण्याचे प्रयत्न केले, यापुढेही करतील. पण, जोपर्यंत शिवसैनिकांची तटबंदी मजबूत आहे, तोपर्यंत धोका आणि धक्का देणाऱ्यांची डोकी फुटतील. शिवसेना फुटणार नाही," असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

काळ्या मांजरांचा बंदोबस्त कर : "गणेशोत्सवाचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं की, "येत्या आठवड्यात विघ्नहर्त्याचं आगमन होतंय. त्यानिमित्तानं मी गणरायाला आवाहन करतो, की तुझ्या कार्याचा-हिंदुत्वाचा पवित्र भगवा घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो आहोत. वाटेत काळी मांजरं अनेक येताहेत, स्वतःला वाघ म्हणवणारे. त्या काळ्या अपशकुनी मांजरांचा बंदोबस्त तू कर. नाहीतर आम्ही तुझे शिवसैनिक आहोतच त्यांचा बंदोबस्त करायला," असा टोला त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचं नाव न घेता लगावला.

आजपासून मतदार याद्यांची तपासणी सुरू करा :

  • शिवसैनिकांना आवाहन करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आजपासून सगळ्यांनी एक काम करायचं आहे. ते म्हणजे, आपल्या वॉर्डात मतचोर घुसलेत का, प्रत्येक गटप्रमुखानं आणि प्रत्येक कार्यकर्त्यानं कामाला लागा. आता गणेशोत्सव आहे, नंतर पितृपक्ष येईल. पितृपक्ष मी माझाच मानतो, कारण माझा पक्ष हा पितृपक्ष आहे. माझ्या पित्यानं शिवसेनेची स्थापना केली. ज्यांना काही आगापिछा नाही, त्यांना सगळ्या चोऱ्या कराव्या लागतात," असा देखील उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.
  • "सण उत्सव जरी असले, तरी आजपासूनच मतदारयाद्यांची तपासणी सुरू करा. घरोघरी जाऊन छाननी करा. नाहीतर निवडणुकीच्या दिवशी जे मतदार आपल्यातले नाहीत, त्यांच्या नावानं बोगस मतदान होईल. मागच्या वेळी काही ठिकाणी दुबार, तिबार मतदान झालं होतं. त्यामुळं डोळ्यांत तेल घालून मतदारयाद्या तपासा. गेल्या निवडणुकीत जी मतचोरी झाली, 42 लाख मतदार वाढवले गेले, हे घुसलेले कोण आहेत, त्यांचा शोध घ्या," असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

