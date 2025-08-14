मुंबई : आयपीएस अधिकारी रश्मी करंदीकर यांचे पती पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. पुरुषोत्तम चव्हाण यांना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (बीपीटी) जमिनीवर सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन कोट्यवधींची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. फसवणुकीच्या या दुसऱ्या गुन्ह्यात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं (ईओडब्ल्यू) आपलं आरोपपत्र दाखल केलंय. याच नव्या एफआयआरवर काही दिवसांपूर्वी ईडीनंही ईसीआयआर दाखल केलाय.
आर्थिक गुन्हे शाखेनं आरोपपत्रात काय म्हटलंय? : पुरूषोत्तम चव्हाण यांनी त्यांच्या साथीदारांसह भिवंडी, पुणे, पनवेल आणि शिवडी येथील सरकारी घर आणि भूखंड कमी दरात देण्याचं आश्वासन गुजरातमधील काही व्यापाऱ्यांना दिलं होतं. याकरता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि सरकारी मालकीच्या काही जमिनींची बनावट कागदपत्रं आणि बनावट करार करून त्यांची फसवणूक करण्यात आलीय. 24 कोटी 78 लाख रुपयांच्या सरकारी कोट्यातील गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणी आरोपी पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेन आपलं आरोपपत्र दाखल केलंय. सुमारे 5500 पानांच्या आरोपपत्रात चव्हाण आणि अन्य आरोपींवर गंभीर आरोप लावलेत. या आरोपपत्रात एकूण 40 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवलेत. मुंबई पोलिसांच्या मते, हा घोटाळा जवळपास एक दशकापासून सुरू होता. पुरूषोत्तम चव्हाण यांनी राजकीय प्रभाव वापरून पीडितांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्यांचे पैसे घेऊन पसार झाले. या आरोपपत्रात त्यांची कार्यपद्धती, आर्थिक माग आणि साक्षीदारांचे तपशीलवार जबाब नोंदवलेत. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या या आरोपपत्रानुसार चव्हाण हेच या बनावट सरकारी कोटा गृहनिर्माण रॅकेटचे सूत्रधार आहेत.
पुरुषोत्तम चव्हाण फसवणुकीच्या या गुन्ह्यात आधीपासूनच अटकेत : गेल्या वर्षी मे महिन्यात 263 कोटींच्या टीडीएस घोटाळ्यात ईडीनं चव्हाण यांना अटक केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2025 मध्ये चव्हाण आणि त्यांच्या साथीदारांविरोधात ईओडब्ल्यूनं फसवणुकीचे दोन नवे गुन्हे दाखल केले. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील शासकीय कोट्यातील घरं सवलतींत मिळवून देण्याचं प्रलोभन दाखवत 20 जणांची 24 कोटी 78 लाख रुपयांना फसवणुकीच्या गुन्ह्यात त्यांना यापूर्वीच अटक केली होती. याप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी करंदीकर यांचाही जबाब नोंदविण्यात आलाय. करंदीकर यांच्या बँक खात्यात 2 कोटी 64 लाख रुपये आढळले होते. हे पैसे चव्हाण यांनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवले, मात्र त्यात तोटा झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. याबाबतही आर्थिक गुन्हे शाखेनं पोलीस महासंचालक कार्यालयात पत्रव्यवहार केला असून ही बँक खाती करंदीकर यांचे पती पुरूषोत्तम चव्हाण हेच ऑपरेट करत असल्याची माहिती समोर आली होती.
काय आहे नवं प्रकरण? : सूरतच्या एका व्यावसायिकाला शासनाचे भूखंड स्वस्त दरात देण्याचं आश्वासन देत त्याच्याकडून 7 कोटी 42 लाख रूपये उकळल्याचा आरोप पुरूषोत्तम चव्हाण यांच्यावर आहे. याशिवाय, या व्यापाऱ्याला चव्हाण आणि त्यांच्या साथीदारांनी नाशिक पोलीस प्रशिक्षण अकादमीतील प्रशिक्षणार्थींकरता देण्यात येणाऱ्या टी-शर्टचं कंत्राट मिळवून देण्याचंही प्रलोभन दाखवलं होतं. या व्यावसायिकाच्या तक्रारीनुसार, चव्हाण यांच्याविरोधात फसवणुकीचा नवा गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. पहिल्या गुन्ह्यात अटकेनंतर न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या चव्हाण यांना या दुसऱ्या गुन्ह्यातही अटक झाली होती.
