नाशिक : शिवसेनेच्या उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मोठा राडा झाल्याचं समोर आलं आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्याचा आढावा पूर्ण झाल्यानंतर उपस्थित पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद उफाळून आला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, काही पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांना धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ सुरू झाली. या झटापटीमुळे सभागृहात काही काळ तणावपूर्ण आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
नेमकं काय घडलं? : वास्तविक, नाशिकच्या पाथर्डी फाटा येथील एक्सप्रेस इन हॉटेलच्या सभागृहात आज (11 ऑगस्ट) शिवसेनेच्या उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस मंत्री दादा भुसे, मंत्री उदय सामंत, खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील प्रमुख शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठक सुरळीत सुरू असताना, नंतर अहिल्यानगरचे शहरप्रमुख सचिन जाधव आणि बाबू शेठ यांच्यात वाद निर्माण झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा (शरदचंद्र पवार) एक पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा आरोप करत दोन गटांमध्ये राडा झाला. वाद इतका तीव्र झाला की, दोन्ही गटांमध्ये धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ झाली. यानंतर घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन घटनास्थळी उपस्थित पोलिसांनी त्वरित हस्तक्षेप करत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. या झटापटीमुळे सभागृहात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं.
'अशा प्रकारांबाबत पक्ष कठोर भूमिका घेईल' : नाशिकमधील या बैठकीदरम्यान झालेल्या गोंधळावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितलं, "ज्या व्यक्तीच्या समर्थकांनी हा प्रकार केला आहे, त्याची दखल पक्षाकडून घेण्यात आली आहे. अशा प्रकारांबाबत पक्ष कठोर भूमिका घेईल आणि संबंधितांची गय केली जाणार नाही."
'एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विषय मांडणार' : या संपूर्ण घटनेचा आढावा पक्षाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात येईल, असंही उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं. हा वाद किरकोळ आहे असं सांगून, "गैरसमजुतीतून हे प्रकरण घडलं आहे. काहीजण स्वतःची प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी बैठकीतील विषय माध्यमांसमोर मांडत आहेत, जे पूर्णतः अनुचित आहे. त्यांना आम्ही समज दिली आहे." पुढे उदय सामंत यांनी बैठकीचं स्वरूप स्पष्ट करत सांगितलं, "ही बैठक केवळ प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी होती. यामध्ये इतर कोणाचाही प्रवेश अपेक्षित नव्हता. भविष्यात अशा प्रकारे बैठकीत अनधिकृतरित्या सहभागी होणाऱ्यांचा आम्ही शोध घेणार आहोत."
आमदार अमोल खताळ काय म्हणाले? : नाशिक येथील बैठकीदरम्यान निर्माण झालेल्या वादावर प्रतिक्रिया देताना संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार अमोल खताळ यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितलं, "सर्व जिल्ह्यांतील पदाधिकारी खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चेसाठी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान कोणताही वाद झाला नाही. जर काही वाद झाला असेल, तर तो सभागृहाच्या बाहेर झाला असावा, त्याची मला माहिती नाही."
'सचिन जाधव हे आमचे अधिकृत पदाधिकारी' : आमदार खताळ यांनी पुढे सांगितलं, "बैठकीत कोणत्याही विषयावरून वाद निर्माण झालेला नाही. मी शिवसेना पक्षात नवीन आमदार आहे. कोणताही गैरसमज किंवा वाद निर्माण झाला असल्यास, त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार वरिष्ठ नेतृत्वाचा आहे. पक्षपातळीवर नेते एकनाथ शिंदे साहेबच यावर अंतिम निर्णय घेतील." ते म्हणाले, "सचिन जाधव हे आमचे अधिकृत पदाधिकारी आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल एकनाथ शिंदे साहेबांना सादर करण्यात येईल."
'राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (शरद पवार) कार्यकर्ता बैठकीत घुसला' : शिवसेना पक्षाच्या बैठकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (शरद पवार) एक कार्यकर्ता सभागृहात घुसल्याचा आरोप अहिल्यानगरचे शिवसेना शहरप्रमुख सचिन जाधव यांनी केला. नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्याचा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सचिन जाधव यांनी पुढे स्पष्ट केलं, "शिवसेना पक्षाच्या बैठकीत हा कार्यकर्ता दिसल्यावर त्याला आम्ही जाब विचारला. यातून किरकोळ वाद झाला."
