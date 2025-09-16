पुराव्यांवर खाडाखोड असेल तर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका; ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय
ओबीसी उपसमितीची मंगळवारी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांना बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली.
मुंबई : कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र दाखला देताना त्याची पडताळणी करून खबरदारी प्रमाणपत्र दिले पाहिजेत. जे प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी आहेत, त्यांनी प्रमाणपत्र देताना खाडोखोड किंवा जोडलेल्या बोगस पुराव्यांचा आधार घेऊन जात प्रमाणपत्र सादर करू नये, असं ओबीसी मंत्रालय उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. मंगळवारी ओबीसी मंत्रालय उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या बैठकीला ओबीसी नेते तथा छगन भुजबळ उपस्थित होते.
तरतुदीनुसार ओबीसींना निधी मिळाला पाहिजे : "बैठकीत अनेक विषयावर चर्चा झाली. बैठकीत छगन भुजबळ यांनी काही मुद्दे मांडले. मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्राची खाडाखोड कशी होते, ते छगन भुजबळ यांनी दाखवलं. ओबीसी मंत्रालयासाठी 2,900 कोटी रुपये बजेट आहे. ते 2,900 कोटी रुपये मिळाले पाहिजेत. ओबीसीमध्ये 22 उपमहामंडळ आहेत. या महामंडळाच्या मागण्या पूर्ण करत असताना त्यातील काही मागण्या ओबीसी अर्थ मंत्रालयाकडं सादर केल्या पाहिजेत. काही पदांचा अनुशेष आहे, तो अनुशेष भरावा यासाठी प्रस्ताव पाठवणार आहोत. मुख्य म्हणजे ओबीसींची नोकर भरती करावी. ओबीसींच्या योजना बंद पडू नयेत. काही योजनांना शिष्यवृत्ती असते. त्याही योजना चालू राहाव्यात. शिष्यवृत्तीची थकबाकी पूर्ण करावी. ओबीसींची वस्तीगृह प्रत्येक जिल्ह्यात असली पाहिजेत. ओबीसींची विभागीय कार्यालयं झाली पाहिजेत. विशेष म्हणजे तरतुदीनुसार ओबीसींना निधी मिळाला पाहिजे. अशा विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली," असं ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
बोगस जात प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी समिती गठीत करा : मराठा आरक्षणासाठी मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा वंशावळ पुरावे शोधण्यासाठी शिंदे समितीची गठीत केली होती. तसंच बोगस जात प्रमाणपत्र शोधून काढण्यासाठी सरकारनं आणखी एक समिती गठीत करावी. अनेकांनी बोगस मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठी जात प्रमाणपत्र दाखल सादर केलं आहे. त्यात ओरिजनल दाखल्यांवर खाडाखोड केली आहे. कागदपत्रांवर हातानं लिहलेली अनेक जात प्रमाणपत्र मी सादर केली आहेत. ही बोगस जात प्रमाणपत्र मी आज ओबीसी मंत्रालय उपसमितीच्या बैठकीत दाखवले. ओबीसी आरक्षण टिकावं यासाठी, आम्ही न्यायालय लढाई लढत आहोत. त्यात यशस्वी सुद्धा होऊ, पण ओबीसी समाजातील आत्महत्या कोणीही करू नये, असं आवाहन छगन भुजबळ यांनी केलं.
