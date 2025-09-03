ETV Bharat / state

ओबीसी उपसमितीच्या अध्यक्षपदी चंद्रशेखर बावनकुळे; भुजबळांसह 8 मंत्र्यांचा समावेश - OBC SUB COMMITTEE

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलीय.

Chandrashekhar Bawankule
चंद्रशेखर बावनकुळे (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 8:06 PM IST

1 Min Read

मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर संलग्न बाबींवर कार्यवाही करण्यासाठी महायुती सरकारनं बुधवारी (3 सप्टेंबर) एका महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केलीय. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलीय.

शासन निर्णय जाहीर : दरम्यान, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागानं या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केलाय. या समितीमध्ये अध्यक्ष आणि सदस्यांसह एकूण 9 जणांचा समावेश आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव या उपसमितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील.

समितीची कार्यकक्षा...

  • या उपसमितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली असून, ती ओबीसी समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
  • इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे परिक्षण करणे आणि त्या अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.
  • ओबीसी समाजासाठी घोषित केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.
  • शासकीय व निमशासकीय सेवेमध्ये इतर मागासवर्गीयांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे.
  • आरक्षणाबाबतच्या प्रशासकीय, वैधानिक व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी समन्वय साधणे.
  • इतर मागासवर्गीय समाजातील आंदोलक व त्यांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करणे.

तज्ज्ञांना बैठकीला बोलावण्याचा अधिकार : या समितीला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ, विशेष व्यक्ती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार देखील देण्यात आलेत. या समितीच्या स्थापनेमुळं ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलीय.

हेही वाचा :

  1. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरात उपचार सुरू, डॉक्टरांनी दिला दोन आठवड्यांच्या विश्रांतीचा सल्ला
  2. शीना बोरा हत्याकांड खटल्यात नवा ट्विस्ट; विधी मुखर्जीनं सीबीआयच्या आरोपपत्रातील जबाब फेटाळला
  3. छगन भुजबळांचा कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार; फडणवीस, अजित पवारांची भेट घेऊन पडले बाहेर!

मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर संलग्न बाबींवर कार्यवाही करण्यासाठी महायुती सरकारनं बुधवारी (3 सप्टेंबर) एका महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केलीय. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलीय.

शासन निर्णय जाहीर : दरम्यान, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागानं या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केलाय. या समितीमध्ये अध्यक्ष आणि सदस्यांसह एकूण 9 जणांचा समावेश आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव या उपसमितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील.

समितीची कार्यकक्षा...

  • या उपसमितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली असून, ती ओबीसी समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.
  • इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे परिक्षण करणे आणि त्या अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.
  • ओबीसी समाजासाठी घोषित केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.
  • शासकीय व निमशासकीय सेवेमध्ये इतर मागासवर्गीयांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे.
  • आरक्षणाबाबतच्या प्रशासकीय, वैधानिक व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी समन्वय साधणे.
  • इतर मागासवर्गीय समाजातील आंदोलक व त्यांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करणे.

तज्ज्ञांना बैठकीला बोलावण्याचा अधिकार : या समितीला आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ, विशेष व्यक्ती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार देखील देण्यात आलेत. या समितीच्या स्थापनेमुळं ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलीय.

हेही वाचा :

  1. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरात उपचार सुरू, डॉक्टरांनी दिला दोन आठवड्यांच्या विश्रांतीचा सल्ला
  2. शीना बोरा हत्याकांड खटल्यात नवा ट्विस्ट; विधी मुखर्जीनं सीबीआयच्या आरोपपत्रातील जबाब फेटाळला
  3. छगन भुजबळांचा कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार; फडणवीस, अजित पवारांची भेट घेऊन पडले बाहेर!

For All Latest Updates

TAGGED:

मुंबईचंद्रशेखर बावनकुळेओबीसीमंत्रिमंडळ उपसमितीOBC SUB COMMITTEE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.