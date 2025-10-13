एक सायकल, दोन म्हशी आणि अपार मेहनत... नांदेडच्या आलमखाने दाम्पत्यानं असं उभारलं 'दुध व्यवसाया'चं साम्राज्य
नांदेडच्या चंद्रकलाबाई आलमखाने यांनी 50 वर्षांपूर्वी दुधाचा व्यवसाय सुरू केला होता. गुरुद्वारा परिसरातील त्यांच्या 'प्रभू दूध डेअरी'चं दिवसाचं उत्पन्न आज एक लाख रुपयांहून अधिक आहे.
नांदेड : प्रामाणिक कष्ट, केलेली मेहनत आणि वेळोवेळी घेतलेले योग्य निर्णय यामुळे कोणताही व्यवसाय यशस्वी होऊ शकतो, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे चंद्रकलाबाई आणि प्रभू आप्पा आलमखाने यांचा जीवनप्रवास. केवळ दोन म्हशींपासून सुरू झालेला त्यांचा दुग्धव्यवसाय आज नांदेडमधील एक विश्वासाचं नाव बनलं आहे. डोक्यावर दूध-दही घेऊन घरोघरी फिरणाऱ्या 'चंद्रकलाबाई' आणि सायकलवरुन गावोगाव जाऊन कडबा विकणारे 'प्रभूआप्पा' या दोघांनीही अपार कष्ट, प्रामाणिकपणा आणि सेवाभाव यामुळे केवळ व्यवसायच नव्हे, तर लोकांच्या मनात आपलं एक विशेष स्थान निर्माण केलं. आज त्यांच्या 'प्रभू दूध डेअरी'ची जबाबदारी चौथ्या पिढीकडे गेली असली, तरी 78 वर्षांच्या चंद्रकलाबाई आजही तितक्याच कार्यतत्परतेनं दुकानात बसून काम पाहतात. हा प्रवास म्हणजे केवळ आर्थिक यशाचा नाही, तर माणुसकी, निष्ठा आणि आत्मविश्वासाचा ठसा उमटवणारी एक प्रेरणादायी कथा आहे.
दोन म्हशींपासून सुरू झाला प्रवास : चंद्रकलाबाई प्रभूआप्पा आलमखाने या एकेकाळी डोक्यावर दूध, शेणाच्या गौऱ्या, राख असे पदार्थ घेऊन घरोघरी विक्री करत असत. रोज कमवणं तेच रोज खाणं हाच त्यांचा नित्यक्रम होता. तरीसुद्धा त्यांनी हार मानली नाही. दूधविक्री हा त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय होता. कुटुंबातून मिळालेल्या दोन म्हशींपासून त्यांच्या व्यवसायाचा प्रवास सुरू झाला. 'प्रभू दूध डेअरी' गुरुद्वारा परिसरात आजही दिमाखात उभी आहे. प्रामाणिकपणा, परिश्रम आणि गुणवत्तेच्या जोरावर त्यांनी हळूहळू ग्राहकांचा विश्वास मिळवला आणि व्यवसायात वाढ होत गेली. दूध काढून काही दूध विक्रीस ठेवलं जाई, तर उरलेल्या दूधापासून दही, लोणी आणि तूप तयार केलं जाई. त्या स्वतः घरोघरी जाऊन दूध विक्री करत. पुढे त्यांनी इतर शेतकऱ्यांकडून देखील दूध खरेदी करुन विक्री करण्याचं धाडस दाखवलं. चंद्रकलाबाई यांनी आपल्या मेहनतीनं आणि चिकाटीनं छोट्या व्यवसायाचं साम्राज्यात रुपांतर केलं. त्या खऱ्या अर्थानं प्रेरणादायी उद्योजिका ठरल्या आहेत.
1985 मध्ये 'प्रभू दूध डेअरी' नावानं टपरी सुरू केली : 50 वर्षांपूर्वी केवळ दोन म्हशींपासून सुरू झालेला त्यांचा दूध व्यवसाय, आज नांदेडमधील एक नामांकित प्रतिष्ठान म्हणून उभा राहिला आहे. 10 वर्षे त्यांनी घरोघरी जाऊन दूध, दही विक्री केली. डोक्यावर पदार्थ घेऊन दररोज फिरणं, रोज कमावणं आणि तेच खाणं, हाच त्यांच्या जीवनाचा भाग होता. तरीसुद्धा त्या कधी थकल्या नाहीत. त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे आणि गुणवत्तेमुळे ग्राहकांचा त्यांच्यावर विश्वास बसला आणि व्यवसाय हळूहळू वाढू लागला. 1985 मध्ये त्यांनी 'प्रभू दूध डेअरी' नावानं एक छोटीशी टपरी सुरू केली. हीच टपरी आज नांदेडमधील एक प्रसिद्ध डेअरी म्हणून ओळखली जाते. आज त्यांच्या डेअरीत 70 हून अधिक लहान-मोठ्या म्हशी आहेत. 78 वय वर्षे असलेल्या चंद्रकलाताई आजही विश्रांती घेत नाहीत. त्या अजूनही दुकानात बसून व्यवसाय चालवतात. त्यांची ही चिकाटी आणि कार्यतत्परता खरोखरच प्रेरणादायी आहे.
प्रभूआप्पा आलमखाने विकायचे कडबा : चंद्रकलाबाई यांच्याप्रमाणेच, त्यांचे पती प्रभूआप्पा आलमखाने हेही एक प्रामाणिक, कष्टाळू आणि दूरदृष्टी असलेले व्यक्तिमत्त्व आहेत. कडबा विक्रीचा व्यवसाय त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीनं पार पाडला. ते सायकलवरुन गावोगाव फिरुन शेतकऱ्यांकडून कडबा उधार घ्यायचे आणि तो विकायचे. यानंतर दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांना कडब्याचे पैसे परत करत. त्यांची इमानदारी इतकी होती की, शेतकरी त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत.
चंद्रकलाबाई आजही त्याच उत्साहनं करतात काम : दरम्यान, आज त्यांच्या कुटुंबाची चौथी पिढी हा व्यवसाय पुढे नेत असून, केवळ दूध व दहीपुरता मर्यादित न राहता सर्व दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई आणि नमकीन यांचीही विक्री मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. 50 वर्षांपूर्वी दोन दूध म्हशींपासून सुरू झालेला हा व्यवसाय, आज 70 हून अधिक म्हशींपर्यंत विस्तारला आहे. चंद्रकलाबाई आजही म्हशींची देखभाल करणं, दूध काढणं, दही लावणं, शेणाच्या गौऱ्या थापणं आणि दुकानात बसून विक्री करणं, ही सर्व कामं त्या आजही तितक्याच उत्साहानं करत आहेत. त्यांचं हे यश त्यांच्या आयुष्यभराच्या सातत्यपूर्ण कष्टांचे फलित आहे. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर त्या मेहनतीचा सार्थ अभिमान झळकतो.
9 एकरावर फार्महाऊस : चंद्रकलाबाई यांच्याकडे मुरा, जाफर, पंढरपुरी आणि सोलापुरी या जातींच्या म्हशी आहेत. 9 एकर क्षेत्रावर उभारलेल्या फार्महाऊसमध्ये गुरांसाठी चाऱ्याची संपूर्ण व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. 9 एकर शेतजमिनीत चाऱ्याची लागवड केली आहे, तर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांकडूनही गव्हाचा भुसा, उसाचे धांडे आणि इतर आवश्यक चारा नियमित घेतला जातो. 66/110 च्या जागेवर मोठं शेड तयार करण्यात आलं असून, त्यात गुरांच्या देखभालीसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. या फार्मवर दररोज सुमारे 500 लिटर दूध काढलं जाते, जे सध्या 70 रुपये प्रति लिटर दरानं विकले जाते. यामुळे केवळ दूध विक्रीतून दररोज 35,000 रुपयांचं उत्पन्न मिळते.
दूध, पनीर, खवा यांचं उत्पन्न एक लाख रुपये : याशिवाय, डेअरीत तयार होणाऱ्या इतर दुग्धजन्य उत्पादनांमध्ये पनीर 360 रुपये प्रति किलो दरानं विकलं जातं. रोजचं उत्पन्न अंदाजे 40-50 हजार रुपये होते. तसेच, खवा 280 रुपये प्रति किलो दराने दीड ते दोन क्विंटल विकला जातो. यातून रोजचे उत्पन्न सुमारे 50 हजार रुपये होते. दूध, पनीर, खवा आणि इतर उत्पादने मिळून एकूण दररोजचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
मेहनत, चिकाटी आणि सातत्य असेल तर यश मिळतेच : हा उल्लेखनीय आर्थिक विकास केवळ व्यवसायाचा यशस्वी विस्तार नव्हे, तर त्यामागील निस्सीम कष्ट, चिकाटी आणि गुणवत्तेवर ठेवलेला विश्वास यांचे फलित आहे. चंद्रकलाबाई आणि प्रभू आप्पा आलमखाने यांनी उभारलेले हे साम्राज्य म्हणजे ग्रामीण भागातील उद्योजकतेचा, स्वावलंबनाचा आणि आत्मविश्वासाचा एक उदाहरण आहे. आज त्यांची चौथी पिढी हा व्यवसाय पुढे नेत असून, सततचा विकास आणि नवनवीन उपक्रमांची भर देत आहे. त्यांचा प्रवास हे अधोरेखित करतो की, जिथे प्रामाणिकपणा, चिकाटी आणि सातत्य असेल, तिथे यश नक्कीच मिळते.
