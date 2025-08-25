अमरावती- महानुभव पंथाचे संस्थापक श्री चक्रधर स्वामी यांनी प्राणीमात्रांचं रक्षण करणं, अहिंसा, दयाभाव आणि जीवांना संकटातून सोडविण्याचा संदेश दिला. सासरक्षण ही चक्रधर स्वामींच्या आयुष्यातील महत्वाची घटना नेहमी सांगितली जाते. चक्रधर स्वामी यांच्या आयुष्यातला ससा रक्षण हा प्रसंग सातपुडा रांगेत वसलेल्या सालबर्डी या जंगल भागातील आहे, असं मानलं जातं. श्री चक्रधर स्वामी या परिसरात 12 वर्षे मौन अवस्थेत तपश्चर्या करत होते. त्यांच्या आयुष्यातील ससा रक्षण प्रसंगाचा, सालबर्डी येथील वास्तव्याबाबत ईटीव्ही भारतचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
सालबर्डी आहे महानुभाव पंथांचं पवित्र स्थळ- श्री चक्रधर स्वामी यांनी अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यात येणाऱ्या सालबर्डीला लागूनच मध्यप्रदेशच्या सीमेवर असणाऱ्या डोंगराळ भागात मुक्ताबाईची गुफा आहे. या गुफेत मुक्ताबाईनं 1,300 वर्ष महादेवाची तपश्चर्या केली. या परिसरात चक्रधर स्वामी आल्यावर मुक्ताबाईंनं त्यांचा आदर सत्कार केला. मुक्ताबाईच्या गुहेत असणाऱ्या शिवलिंगाचं चक्रधर स्वामी यांनी दर्शन घेतलं. या सर्व प्रसंगांमुळं सालबर्डीचा परिसर महानुभव पंथियांसाठी पवित्र स्थळ मानलं जातो.
असा आहे ससा रक्षण प्रसंग- चक्रधर स्वामी सालबर्डी परिसरात मौन अवस्थेच्या अंतिम टप्प्यात साधनेत असता त्यांच्या दिशेनं ससा धावत आला. त्याची शिकार करायला दोन शिकारी त्याच्यामागे लागले होते. चक्रधर स्वामींनी सशाला पाहून " महातमे हो या" असा आवाज दिला. त्यावेळी ससा स्वामींच्या मांडीखाली येऊन लपला. त्याठिकाणी पोहोचलेल्या शिकाऱ्यांनी आम्ही पैज लावली लावलेला ससा आहे, असे सांगितलं. तो ससा परत द्यावा, असे म्हटलं. यावर स्वामींनी सशाचं रक्षणं व्हावं या उद्देशानं त्या शिकारींना काही उपदेश केला. या उपदेशामुळं त्याचं मत परिवर्तन होऊन सशाचं रक्षणं झालं. या प्रसंगातून स्वामींनी अहिंसेचा आणि प्राणीमात्रेवर प्रेम करण्याचा संदेश स्वामींनी दिला. या संदेशाचा उल्लेख पुढे लीळाचरित्रामध्ये आल्याची माहिती सालबर्डी येथे चक्रधर स्वामी मंदिरात पुजारी असणारे रितेश नांदगावकर यांनी माहिती दिली. केवळ सशाचाच प्रश्न नाही तर सर्व जीवसृष्टीवर प्रेम करा आणि दया करा असा हा संदेश दिला जातो, असंदेखील रितेश नांदगावकर यांनी सांगितलं. 1278 मध्ये चक्रधर स्वामी यांचे शिष्य म्हाइंभट्ट यांनी सालाबर्डीपासून 54 किलोमीटर अंतरावर रिद्धपूर याठिकाणी रचलेल्या मराठी भाषेतील लीळाचरित्र या पहिल्या पद्यग्रंथात ससा रक्षण प्रसंगाचा उल्लेख आहे.
मृत्यनंतर झाला चक्रधर स्वामींचा जन्म ! चक्रधर स्वामी यांचा जन्म बाराव्या शतकात गुजरातच्या भडोज येथे झाला. त्यांचे वडील विशाळदेव हे भडोचचा राजा मल्लदेव याचे प्रधान होते. त्यांच्या आईचं नाव म्हाळईसा होते. चक्रधर स्वामींचं बाल्यावस्थेत हरपाळदेव असं नाव होतं. तरुणावस्थेत आल्यावर त्यांचा विवाह कमळाईसा यांच्याबरोबर झाला. त्यांनी अनेक युद्धातही पराक्रम गाजवलेत, असा उल्लेख लीळाचरित्रामध्ये आढळतो. पुढे ते आजारी लोकांची सेवा करू लागले. राजवाडा सोडून आजारी लोकांसोबत राहत असताना त्यांची प्रकृती खालावली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. अंत्यविधीसाठी त्यांना सरणावर ठेवताच त्यांच्या शरीरात प्राण परतले. महानुभावीयांच्या श्रद्धेनुसार यावेळी श्रीकृष्णानं त्यांच्या शरीरात प्रवेश करून अवतार धारण केला. महानुभावीयांच्या पंच अवतारातील तिसरा अवतार श्री चांगदेव यांचा त्याच सुमारास मृत्यू झाला होता. त्यामुळे त्याचा आत्मा चक्रधर स्वामी यांच्या शरीरात शिरल्याचा एक मतप्रवाह आहे, अशी माहितीदेखील रितेश नांदगावकर यांनी दिली.
असा आहे महानुभव पंथ- अकराव्या शतकापासून बौद्ध धर्माचा प्रभाव कमी व्हायला लागल्यावर वैदिक आचारधर्माचा समाज जीवनावर प्रभावी होऊ लागला होता. महाराष्ट्रात ही अशी परिस्थिती असताना उत्तर भारतात मुस्लिम राजवटींनी आपली पकड मजबूत केली होती. महाराष्ट्रात यादवांचे राज्य असताना दक्षिणेत लिंगायत पंथाचा उगम होऊन महाराष्ट्रात त्याचा प्रवेश सुरू झाला होता. वारकऱ्यांची विठ्ठल भक्तीदेखील महाराष्ट्रात होती. नाथ योगीदेखील आपल्या मतांचा प्रचार करीत होते. महाराष्ट्रात एकूणच धार्मिक वातावरण असं असताना श्री चक्रधर स्वामींनी बाराव्या शतकात महानुभाव पंथाची स्थापना केली. सर्वांसाठी खुल्या असणाऱ्या महानुभाव पंथानं जाती निरपेक्षता आणि अहिंसेवर भर दिला. विशेष म्हणजे मराठी भाषेला महानुभाव पंथानं महत्त्व दिले. महाराष्ट्रात महानुभाव या नावानं ओळखला जाणारा हा पंथ उत्तरेकडे थेट दिल्ली आणि पंजाबपर्यंत 'जय कृष्णजी पंथ' या नावानं ओळखला जातो, अशी माहिती महानुभाव पंथाचे अभ्यासक प्रा. डॉ. केशव गाडबैल यांनी दिली.
- असा आहे सालबर्डी परिसर- ज्या ठिकाणी चक्रधर स्वामी यांनी सशाचं रक्षण केलं, त्या ठिकाणी स्वामींचं मंदिर बांधण्यात आलं. या परिसराच्या मागच्या बाजूला स्वामींचं चरणांकित स्थान आहे. या स्थानाच्यामध्ये खोल दरीत माळू नदी वाहते. नदीच्या पलीकडं मुक्ताबाईचं मंदिर आहे. याच परिसरात उंच पहाडावर एका गुहेत शिवलिंग असून याठिकाणी महाशिवरात्रीला मोठी यात्रा भरते.
