चाकण(पिंपरी चिंचवड) : उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज (8 ऑगस्ट) पहाटेच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होणाऱ्या चाकण चौक आणि परिसराची पाहणी केली. पुणे-नाशिक आणि चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील या चौकात वाहतूक कोंडी नित्याची असती. याचं चौकातून चाकण एमआयडीसीमध्ये कर्मचाऱ्यांना जावं लागतं. त्यामुळं या चौकातील कोंडी फोडण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. यावेळी चाकणला स्वतंत्र महानगरपालिका होणार असल्याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं आहे. चाकणच्या वाहतूक कोंडीची पाहणी करताना त्यांनी हे वक्तव्य केलंय.
पुणे जिल्ह्यात तीन महानगरपालिका : पुणे जिल्ह्यात नव्यानं तीन महापालिका कराव्या लागणार असल्याचं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलंय. मांजरी, फुरसुंगी, उरळी देवाची या भागात एक महापालिका आणि चाकण आणि हिंजवडी भागातही महापालिका करावी लागणार आहे, असंही अजित पवारांनी यावेळी बोलताना म्हटलं आहे.
अजित पवार यांचं आश्वासन : उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शुक्रवारी पहाटे पिंपरी चिंचवडच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी चाकणची वाहतूक कोंडी लक्षात घेता यावर उपाययोजना करण्यासाठी नॅशनल हायवे, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, पालिकेचे आयुक्त या सर्वांना अजित पवार यांनी निर्देश दिले आहेत. ही वाहतूक कोंडी सोडवण्याचं आश्वासन अजित पवार यांनी नागरिकांना दिलंय. यावेळी मोठ्या प्रमाणात नागरिक समस्या घेवून अजित पवार यांच्याकडे आले होते.
पुण्यात नवीन महानगरपालिका : यावेळी अजित पवार यांनी नव्या महानगरपालिकेबाबत मोठं विधान केलं आहे. "तळेगाव ते शिक्रापूर हा मार्ग सहा पदरी करणार असून, त्यासाठी निधी सुद्धा उपलब्ध करून देतोय. त्यानंतर पुणे-नाशिक हा एलिव्हेटेड मार्ग करणार आहोत. त्यानंतर वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. तुम्ही सहनशीलता दाखवली. परंतु, आता यातून आपण मोकळा श्वास घेणार आहोत. यासाठी चाकण आणि परिसरात महानगरपालिका करावी लागणारच आहे," असे सुतोवाच अजित पवार यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार : काळानुसार काम करताना काही निर्णय घ्यावे लागतात. मी राजकीय जीवनात काम करत असताना नवी मुंबई, उल्हासनगर, पालघर या भागात नव्या महानगरपालिका झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे पुणे, पिंपरी- चिंचवड, वाघोली, मांजरी भागातही नव्याने महानगरपालिका कराव्या लागणार आहेत. यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
अजित पवारांकडून चाकण MIDC परिसरातील वाहतूक कोंडीची पाहणी : आयटी पार्क हिंजवडी पाठोपाठ चाकण एमआयडीसी परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतलाय. चाकण आणि महाळुंगे एमआयडीसी परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी होत असते. अजित पवार यांनी आज भल्या पहाटे पुणे- नाशिक महामार्गावरील भोसरी विधानसभा क्षेत्रातील भारत माता चौक या ठिकाणी वाहतूक कोंडीची पाहणी केली. यावेळी पिंपरी चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए आणि रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी हजर होते. या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अजित पवार यांनी 'नक्शा' पाहणी करून वाहतूक कोंडीला अडसर ठरणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
