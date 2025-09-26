ETV Bharat / state

गरीब मुलांना, महिलांना 'दिरा' देते 'धीर'; शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेनं प्रेरणादायी पाऊल

दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण व न्याय क्षेत्रात गरजूंना मदत करून समाजात सकारात्मक बदल घडवते.

Dira Social Welfare Foundation
दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 8:15 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 8:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धात्मक जगात अनेक विद्यार्थी, महिला आणि गरीब कुटुंबांना योग्य संधी मिळत नाही. आर्थिक अडचणी, सामाजिक मर्यादा आणि संकटांमुळं त्यांचं आयुष्य अडखळतं. अशावेळी 'दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन' सारख्या संस्थांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते.

दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन गरजूंना दिलासा देणारी : चैत्रा यादवार यांच्या पुढाकारानं चालवली जाणारी ही संस्था गरजूंना दिलासा देणारी ठरली आहे. या फाउंडेशनचं पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे दुर्लक्षित आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मोफत ट्युशन क्लासेस. पैशाअभावी शिक्षण थांबलेली अनेक स्वप्नं इथं पुन्हा फुलू लागतात. शिक्षण हा अधिकार आहे, चैत्रा यादवार हे कामातून समाजाला सतत आठवण करून देतात. चैत्रा यादवार यांच्यासोबत या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षिका माधुरी शिर्के या दोघींच्या प्रयत्नांमुळं अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात शिक्षणाबाबत रुची निर्माण झाली आहे.

प्रतिक्रिया देताना चैत्रा यादवार (ETV Bharat Reporter)

आरोग्य क्षेत्रात दिरा फाउंडेशनचं उल्लेखनीय योगदान : दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशनचा दुसरा महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे महिला सक्षमीकरण. महिलांना केवळ आत्मविश्वासच नव्हे, तर व्यवसाय कौशल्य देऊन आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेनं त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं. अशा प्रशिक्षणामुळं स्त्रिया घरापुरत्याच मर्यादित न राहता समाजात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करू शकतात. आरोग्य क्षेत्रातही या फाउंडेशनचं योगदान उल्लेखनीय आहे. गरीब कुटुंबात अचानक वैद्यकीय आपत्ती आली तर 'क्राउड फंडिंग' द्वारे त्वरित आर्थिक मदत पोहोचवली जाते. संकटाच्या क्षणी वेळेवर मिळालेली ही मदत म्हणजे जणू जीवनदानच ठरते.

Dira Social Welfare Foundation
दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन (ETV Bharat Reporter)

दिरा फाउंडेशनचं संवेदनशील कार्य : कौटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना दिलासा देणं हे कार्य खूप संवेदनशील आहे. अशा महिलांना केवळ न्यायासाठी पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहचवणंच नव्हे तर संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांना धीर देणं हे या संस्थेचं मोठं योगदान आहे. आज समाजात अनेक संस्था काम करतात, परंतु दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशननं घेतलेली ही सर्वसमावेशक वाटचाल खरंच प्रेरणादायी आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि न्याय यांच्या संगमातून तयार झालेल्या या उपक्रमानं समाजातील अनेकांना आधार दिला आहे. अशा कार्यामुळं समाज अधिक संवेदनशील आणि सक्षम होईल, यात शंका नाही.

Dira Social Welfare Foundation
दिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशन (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. "कोणतंही मशीन तुम्ही महिला आहात की पुरुष, हे पाहत नाही", लोको पायलट सुरेखा यादव यांचा महिलांना संदेश
  2. येत्या दोन वर्षांत किमान 10 लाख लोकांना घरं मिळाली पाहिजेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील - मंत्री प्रताप सरनाईक
  3. 'मिशन विधानपरिषद' : अमरावती विभागात शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी भाजपाची मोर्चेबांधणी सुरू
Last Updated : September 26, 2025 at 8:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DIRA SOCIAL WELFARE FOUNDATIONCHAITRA YADWARदिरा सोशल वेल्फेअर फाउंडेशनDIRA SOCIAL WELFARE FOUNDATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.