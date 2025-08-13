ETV Bharat / state

भाजपाच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांच्यासह तीन न्यायाधीशांची मुंबई उच्च न्यायालयात  नियुक्ती; केंद्राची अधिसूचना - BOMBAY HIGH COURT NEWS

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला आज मंजुरी दिली. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती

Bombay High court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By IANS

Published : August 13, 2025 at 8:06 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला आज मंजुरी दिली. अजित कडेठाणकर, आरती साठे आणि सुशील घोडेस्वार अशी तीन नवीन न्यायाधीशांची नावे आहेत.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यालयाचे सरन्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून अजित भगवानराव कडेठाणकर, आरती अरुण साठे आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार यांची नियुक्ती केली आहे.

29 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत कॉलेजियमनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी तीन वकिलांच्या नावांची शिफारस केली होती. हा प्रस्ताव सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांच्या दोन ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून पाठवला होता. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भातील कार्यपद्धतीच्या मेमोरँडमनुसार (एमओपी) न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीशांनी करावा लागतो.

मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केल्यानंतर काय असते प्रक्रिया- जर मुख्यमंत्री कोणत्याही नावाची शिफारस करू इच्छित असतील तर त्यांना नियमानुसार ते मुख्य न्यायाधीशांकडे विचारार्थ पाठवितात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांनी त्या नावाची शिफारस आणि कागदपत्रांचा संच शक्य तितक्या लवकर केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्र्यांकडे पाठवितात. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून प्रस्ताव मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त वेळ न घालता केंद्राकडून प्रस्तावाची इतर पार्श्वभूमी माहितीसह पुनरावलोकन केलं जातं. त्यानंतर तो प्रस्ताव सरन्यायाधीशांकडे पाठवला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून अंतिम शिफारस करतात. सल्लामसलत केल्यानंतर सरन्यायाधीश 4 आठवड्यांच्या आत त्यांची शिफारस केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्र्यांकडे पाठवतील. राष्ट्रपतींनी नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करताच न्याय विभागाचे सचिव मुख्य न्यायाधीशांना कळवितात. त्यानंतर पत्रव्यवहाराची प्रत मुख्यमंत्र्यांना पाठवली जाते.

आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर विरोधकांनी उपस्थित केले होते प्रश्न- भाजपाच्या माजी नेत्या आणि माजी प्रवक्त्या आरती अरुण साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवरून विरोधकांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 28 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी आरती साठे यांची नियुक्ती जाहीर केल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले होते. विरोधकांनी आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर राजकीय प्रकरणात या न्यायाधीशांकडून न्याय मिळेल का?’ असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला होता. आरती साठे यांनी काही वर्षांपूर्वी भाजपा प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिल्यानं त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नसल्याचं भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी स्पष्ट केलं होतं.

हेही वाचा-

  1. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत केंद्र, राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही; आरती साठेंची नियुक्ती नियमांनुसारच : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
  2. ‘आमची केस अशा न्यायाधीशांकडे गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का?’ आमदार रोहित पवार यांचा सवाल

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला आज मंजुरी दिली. अजित कडेठाणकर, आरती साठे आणि सुशील घोडेस्वार अशी तीन नवीन न्यायाधीशांची नावे आहेत.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यालयाचे सरन्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून अजित भगवानराव कडेठाणकर, आरती अरुण साठे आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार यांची नियुक्ती केली आहे.

29 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत कॉलेजियमनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी तीन वकिलांच्या नावांची शिफारस केली होती. हा प्रस्ताव सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांच्या दोन ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून पाठवला होता. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भातील कार्यपद्धतीच्या मेमोरँडमनुसार (एमओपी) न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीशांनी करावा लागतो.

मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केल्यानंतर काय असते प्रक्रिया- जर मुख्यमंत्री कोणत्याही नावाची शिफारस करू इच्छित असतील तर त्यांना नियमानुसार ते मुख्य न्यायाधीशांकडे विचारार्थ पाठवितात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांनी त्या नावाची शिफारस आणि कागदपत्रांचा संच शक्य तितक्या लवकर केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्र्यांकडे पाठवितात. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून प्रस्ताव मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांपेक्षा जास्त वेळ न घालता केंद्राकडून प्रस्तावाची इतर पार्श्वभूमी माहितीसह पुनरावलोकन केलं जातं. त्यानंतर तो प्रस्ताव सरन्यायाधीशांकडे पाठवला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून अंतिम शिफारस करतात. सल्लामसलत केल्यानंतर सरन्यायाधीश 4 आठवड्यांच्या आत त्यांची शिफारस केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्र्यांकडे पाठवतील. राष्ट्रपतींनी नियुक्तीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करताच न्याय विभागाचे सचिव मुख्य न्यायाधीशांना कळवितात. त्यानंतर पत्रव्यवहाराची प्रत मुख्यमंत्र्यांना पाठवली जाते.

आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर विरोधकांनी उपस्थित केले होते प्रश्न- भाजपाच्या माजी नेत्या आणि माजी प्रवक्त्या आरती अरुण साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवरून विरोधकांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 28 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी आरती साठे यांची नियुक्ती जाहीर केल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले होते. विरोधकांनी आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर राजकीय प्रकरणात या न्यायाधीशांकडून न्याय मिळेल का?’ असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला होता. आरती साठे यांनी काही वर्षांपूर्वी भाजपा प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिल्यानं त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नसल्याचं भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी स्पष्ट केलं होतं.

हेही वाचा-

  1. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत केंद्र, राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नाही; आरती साठेंची नियुक्ती नियमांनुसारच : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
  2. ‘आमची केस अशा न्यायाधीशांकडे गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का?’ आमदार रोहित पवार यांचा सवाल
Last Updated : August 13, 2025 at 8:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWS JUDGES IN BOMBAY HIGH COURTJUDGE AARATI SATHEमुंबई उच्च न्यायालय नवीन न्यायाधीश3 ADDITIONAL JUDGES IN BOMBAY HCBOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.