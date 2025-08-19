मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा (Rain Update) फटका मंगळवारी मुंबईतील लोकल रेल्वेला बसला आहे. मध्य आणि हार्बर रेल्वेची वाहतूक पाच तासापेक्षा अधिक काळ खंडित ठेवण्यात आली आहे. मात्र, पश्चिम रेल्वेने रूळ पाण्याखाली गेले असताना देखील, पाण्याचा निचरा होण्याची वाट न पाहता वाहतूक सुरू ठेवली. मोटरमनला रूळ दृष्टीस पडत नसताना देखील वाहतूक अखंडपणे सुरू होती. याची दृश्ये 'ईटीव्ही भारत'च्या कॅमेऱ्यात कैद झाली आहेत.
वाहतुकीवर विपरीत परिणाम : मंगळवारी सकाळपासूनच मुंबईतील सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली. हिंदमाता, किंग्ज सर्कल, अंधेरी सबवे, वीरा देसाई मार्ग, कांदिवलीतील समता नगर, कांजुरमार्ग एलबीएस मार्ग, कुर्ला कमानी, साकीनाका मेट्रो पुलाखाली पाणी साचल्यामुळं रस्ते वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाला. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर सकाळपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यामुळं चालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. पूर्व द्रुतगती महामार्गावरही मुंबईच्या दिशेने जवळपास तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
रेल्वे मार्गावरील वाहतूक खंडित : पावसाचा जोर न ओसरल्यानं मंगळवारी दिवसभर रेल्वेसेवा कोलमडली. घाटकोपर आणि माटुंगा स्थानकांदरम्यान रुळांवर पाणी साचल्यामुळं मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक खंडित करण्यात आली. तर, चुनाभट्टी स्थानकात रेल्वे रूळ पाण्याखाली गेल्यानं हार्बर रेल्वे मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली. पश्चिम रेल्वेनं मात्र ही खबरदारी घेतली नाही. रुळांच्यावर पाणी तुंबून राहिलं असताना देखील या मार्गावरील वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली. मध्य रेल्वेपेक्षा पश्चिम रेल्वे किती सरस आहे, हे दाखवण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना?, असा सवाल यानिमित्तानं मुंबईकरांनी उपस्थित केला.
नेमकं काय घडलं? : पावसाचा आढावा घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी मंगळवारी पश्चिम रेल्वे मार्गावरून प्रवास करत होते. चर्चगेट ते दादरपर्यंतची वाहतूक सुरळीत होती. पुढे दादर ते माटुंगा रोड रेल्वे स्थानकादरम्यान रेल्वे रूळ पूर्णतः पाण्याखाली गेल्यानं वाहतूक बंद ठेवली जाईल, अशी शक्यता अनेक प्रवाशांनी वर्तवली. प्रत्यक्षात रूळ दिसत नसतानाही येथून वाहतूक सुरू होती. केवळ धीम्या नव्हे, तर जलद मार्गावरील गाड्याही नियमित वेगानं धावत होत्या. त्यामुळं हा प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ नव्हे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पश्चिम रेल्वेचं म्हणणं काय? : पाण्याची पातळी धोकादायक रेषेत येत नाही, तोपर्यंत रेल्वे वाहतूक सुरू ठेवली जाते. तसा नियम आहे. आमचे सुरक्षा अधिकारी, रेल्वे पोलीस आणि अन्य यंत्रणा सातत्याने त्याकडं लक्ष देऊन असतात. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, अशी प्रतिक्रिया पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
हेही वाचा -
- मुंबईत 24 तासात तब्बल 300 मिमी पाऊस! पुढील 12 ते 14 तास अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज; मिठी नदीकाठच्या 400 नागरिकांचं स्थलांतर
- मुंबईत सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर, फॉर्सबेरी जलाशयाजवळ चार तासात 109 मिमी पावसाची नोंद
- मुसळधार पावसामुळे मुंबईत जनजीवन विस्कळीत; उपमुख्यमंत्री पवार यांनी परिस्थितीचा घेतला आढावा