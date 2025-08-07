मुंबई - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे तीन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांची इंडिया आघाडीसोबत बैठक होणार असून, आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. उद्धव ठाकरेंनी काल आपल्या खासदारांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडा आणि जनहिताचे संसदेत प्रश्न मांडा, असा सल्ला दिलाय. तर आपण इंडिया आघाडीसोबत संसदीय प्रश्न तसेच आगामी निवडणुकीबाबत चर्चा करणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलंय. केंद्र सरकार सर्व बाबतीत अपयशी ठरले असून, सरकार असहाय्य आहे. तसेच गद्दाराच्या मताला मी किंमत देत नाही. शेवटी गद्दार तो गद्दारच असतो, असा जोरदार हल्लाबोल उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंवर केलाय. आज त्यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
त्यांना मी देशप्रेमी मानत नाही : दुसरीकडे पाकिस्तानी दहशतवादी कारवाई करत असताना त्यांच्याशी कोणताच संबंध ठेवला नाही पाहिजे. एकीकडे अमित शाह यांचे पुत्र जय शाह हे पाकिस्तानसोबत क्रिकेट मॅच एन्जॉय करताहेत. पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामने खेळत आहेत. मग यांना देशप्रेमी म्हणायचं का? बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे की पाकिस्तान दहशतवादी कारवाई थांबवत नाही, तोपर्यंत त्याच्यासोबत कुठलाही संबंध ठेवता कामा नये, मग आता हे संबंध का ठेवत आहेत? हेच जर कुणी दुसऱ्यांनी केलं असतं तर भाजपाने आणि सरकारने त्याला देशद्रोही ठरवलं असतं. परंतु हे संबंध ठेवत आहेत, त्यांना आम्ही देशप्रेमी मानत नाही, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला लगावला.
बाळासाहेबांचे विचार सोडून 10 जनपथवर गेलेत : तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली दौऱ्यावरून एकनाथ शिंदेंनी टीका केली होती. बाळासाहेबांचे विचार सोडून 10 जनपथवर गेलेत, काँग्रेसचा ज्यांनी विरोध केला, त्याच काँग्रेससोबत आज स्नेहभोजन करत आहेत, अशी टीका एकनाथ शिंदेंनी केली होती. त्याला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, गद्दार हा गद्दारच असतो. त्यांच्या मताला मी किंमत देत नाही आणि त्यांच्या टीकेला मी उत्तर द्यावे एवढे ते महान नाहीत, असा निशाणा उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर साधला.
मग तुम्ही निवडणुका घेता कशाला? : आता आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. यात ईव्हीएम मशीनच्या वापरला आमचा विरोध आहे. कारण यामध्ये मतदार कुठले बटन दाबतो. दिवा कुठे पेटतो आणि आपले मत कुठे जातं हे समजत नाही. त्यामुळे मशीनमध्ये पारदर्शकता नाही, असे असताना आता निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट काढून टाकणार आहेत. यामुळं अजून अपारदर्शकता येईल, मग तुम्ही निवडणुका घेता कशाला? सरळ जाहीर करून टाका ना की तुमचे एवढे जिंकले, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला लगावला आणि शेवटी केंद्रीय निवडणूक आयोग चालवतो कोण? हे सर्वांना माहीत आहे. एनसीआर कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला का? हे निवडणूक आयोगाने जाहीर करावे, असं म्हणत निवडणूक आयोगावर उद्धव ठाकरेंनी टीका केली.
उपराष्ट्रपतींना तडकाफडकी काढलं का? : दुसरीकडे उपराष्ट्रपतींची निवडणूक आहे, त्यात मराठी उमेदवार दिला तर आपण त्याला पाठिंबा द्याल का? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारला असता, पहिली गोष्ट म्हणजे उपराष्ट्रपती यांना तडकाफडकी काढलं का? आणि आता सध्या ते काय करतात? कुठे आहेत? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. गेले दोन-तीन वर्ष उपराष्ट्रपती त्या पदावर राहिले, पण सध्या आहेत? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारला, तसेच राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीबाबत प्रश्न विचारला असता, त्यावर आम्ही दोन्ही ठाकरे बंधू निर्णय घेण्यास समर्थ आहोत. युती करण्यासोबत आम्ही निर्णय घेऊ आणि त्यावर आपण मुंबईत बोलू, असे उद्धव ठाकरे म्हणालेत.
