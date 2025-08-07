मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रातील प्रमुख विभागांमध्ये विनातिकीट आणि अनियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेनं एकाचवेळी कडक तपासणी मोहिमा राबवत तब्बल 158 कोटी रुपयांची दंडवसुली केली आहे. एप्रिल ते जुलै 2025 या चार महिन्यांत रेल्वे प्रशासनानं मिळवलेली ही रक्कम मागील वर्षीच्या तुलनेत मोठी वाढ असल्याचं दिसून येतं. दरम्यान, ही मोहीम म्हणजे विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अंकुश असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं म्हटलं आहे.
मध्य रेल्वेनं 86.73 कोटींचा दंड केला वसूल : मध्य रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते जुलै 2025 या चार महिन्यात मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी 14.43 लाख विनातिकीट प्रवाशांना पकडून 86.73 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तसंच ही वसुली रेल्वे बोर्डाच्या 81.48 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 6.44 टक्क्यांनी अधिक असल्याचं मध्य रेल्वेनं म्हटलं आहे. यात एका जुलै महिन्यातच 3.08 लाख प्रकरणांवर कारवाई करत 16 कोटींचा दंड वसूल केला गेला, जो गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या तुलनेत 100 टक्क्यांनी अधिक आहे.
|विभागवार वसुली
|विभाग
|प्रकरण
|दंड
|मुंबई विभाग
|5.73 लाख
|24.29 कोटी
|भुसावळ विभाग
|3.85 लाख
|33.49 कोटी
|नागपूर विभाग
|1.56 लाख
|9.76 कोटी
|पुणे विभाग
|1.52 लाख
|8.42 कोटी
|सोलापूर विभाग
|85 हजार
|8.18 कोटी
|सीएसएमटी मुख्यालय
|91 हजार
|6.58 कोटी
पश्चिम रेल्वेनं 70.98 कोटींचा दंड केला वसूल : दुसरीकडे, पश्चिम रेल्वेनं देखील एप्रिल ते जुलै 2025 या कालावधीत विनातिकीट आणि अनियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात राबवलेल्या तपासणी मोहिमेतून 70.98 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. यातील 19.55 कोटी रुपयांची रक्कम उपनगरीय मुंबई विभागातून वसूल करण्यात आली आहे. जुलै महिन्यातच पश्चिम रेल्वेनं 2.22 लाख प्रकरणांवर कारवाई करत 12.19 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. यामध्ये एसी लोकलमधील 28 हजार अनधिकृत प्रवाशांकडून 93.40 लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, ही आकडेवारी देखील मागील वर्षाच्या तुलनेत 58 टक्क्यांनी अधिक असल्याचं पश्चिम रेल्वेनं म्हटलं आहे.
फुकट्या प्रवाशांना आवाहन : दोन्ही रेल्वे विभागांत तपासणीसाठी विविध पद्धती वापरण्यात येत असून, त्यामध्ये स्थानक तपासणी, अचानक धाड तपासणी, किल्लाबंदी, व्यापक तपासणी आणि मेगा मोहिमा यांचा समावेश असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनानं दिली आहे. तसंच दंड वसुलीनंतर आता मध्य आणि पश्चिम रेल्वेनं फुकट्या प्रवाशांना आवाहन केलं असून, त्यांनी नेहमी योग्य आणि वैध तिकिट घेऊनच प्रवास करावा असं रेल्वेनं म्हटलं आहे. विनातिकीट प्रवाशांवर कडक कारवाई करत प्रवाशांना सुरक्षित, आरामदायक आणि सन्मानजनक प्रवासाचा अनुभव देण्यास दोन्ही रेल्वे प्रशासन वचनबद्ध असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
