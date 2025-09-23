राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं शताब्दी वर्ष: 21 हजार स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत नागपूरमध्ये रंगणार भव्य दसरा उत्सव, विदेशातून पाहुणे येणार
यंदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या शताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून यंदाचा दसरा उत्सव जल्लोषात साजरा करण्यात येणार आहे.
Published : September 23, 2025 at 7:49 AM IST
नागपूर : डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी 1925 साली स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (आरएसएस) यंदा 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या शताब्दी वर्षाचं औचित्य साधून यंदाचा दसरा उत्सव विशेष उत्साह आणि जल्लोषात साजरा करण्यात येणार आहे. या अनुषंगानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी नागपूर येथे मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत कार्यक्रमाची माहिती दिली.
आरएसएस प्रचारप्रमुख आंबेकरांनी सांगितलं की, यंदाच्या दसरा उत्सवात सुमारे 21 हजार स्वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. हा कार्यक्रम भव्य आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं पार पडणार आहे. संघाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून तो साजरा केला जाणार आहे. कार्यक्रमाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे सुप्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार शंकर महादेवन यांच्या गीताचा विशेष कार्यक्रमदेखील आयोजित करण्यात आला आहे.
रोपट्याचं वटवृक्ष झालं : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा यंदाचा दसरा उत्सव हा संघाच्या शताब्दी वर्षामुळे इतर सर्व उत्सवांपेक्षा अधिक भव्य आणि महत्त्वपूर्ण असणार आहे. डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांचा जन्म नागपूर येथे झाला. याच शहरात त्यांनी आपलं सामाजिक कार्य सुरू केलं. समाजामध्ये चांगल्या लोकांची गरज असल्याचं जाणून त्यांनी 1925 साली केवळ 17 सहकाऱ्यांसह संघाची स्थापना केली. नागपूर येथील त्यांच्या घरात सुरू झालेल्या या छोट्या रोपट्याचं आज वटवृक्षात रूपांतर झालं आहे. 19326 साली झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ हे नाव अधिकृतरित्या निश्चित करण्यात आलं.
देशभरात एक लाखांहून अधिक शाखा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पहिली शाखा 28 मे 1929 रोजी नागपूरच्या महाल भागातील मोहितेवाडा येथे सुरू झाली. त्यामुळे या शाखेला ‘मोहिते शाखा’ असं नाव देण्यात आलं. ही एक छोटी सुरुवात होती. पण आज संघाच्या देशभरात एक लाखांहून अधिक शाखा कार्यरत आहेत. संघाचे कोट्यवधी स्वयंसेवक देशभरात सक्रिय आहेत. केवळ भारतातच नव्हे तर अनेक विदेशांमध्येही संघाच्या शाखा कार्यरत आहेत. यंदाच्या शताब्दी वर्षातील विजयादशमी उत्सवात 21 हजारपेक्षा अधिक स्वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. हा सोहळा ऐतिहासिक ठरणार आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथी : 1995 पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव नागपूरच्या रेशिमबाग मैदानात साजरा केला जात आहे. त्यापूर्वी हा उत्सव कस्तुरचंद पार्क येथे होत असे. यावर्षी संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त होणाऱ्या विशेष विजयादशमी उत्सवात देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहे. कार्यक्रमानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत हे शताब्दी वर्षानिमित्त आपलं भाषण करणार आहेत. हा कार्यक्रम २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ७ वाजता रेशिमबाग मैदानात सुरू होणार आहे. यंदा शताब्दी वर्षामुळे मागील वर्षांच्या तुलनेत तिप्पट म्हणजे सुमारे 21 हजार स्वयंसेवक संपूर्ण गणवेशात उपस्थित राहणार आहेत.
परदेशी प्रतिनिधी सहभागी होणार : विजयादशमी उत्सवाच्या निमित्तानं नागपूर शहरातून तीन पथसंचलनं निघणार आहेत. या पथसंचलनांचं एकत्रीकरण व्हरायटी चौक येथे होईल. सरसंघचालक मोहन भागवत त्याचे अवलोकन करतील. शताब्दी वर्ष असल्यानं यंदा उत्सवाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होणार आहे. घाना, थायलंड, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका यांसह अनेक देशांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे मणिपूरमधील स्वयंसेवकही मोठ्या उत्साहानं या सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत.
