जनगणना 2021 झालीच नाही! महाराष्ट्रात अन्नसुरक्षा, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि विकासावर मोठा परिणाम
2021 ची जनगणना (Census 2021)कोविडमुळे झाली नाही. त्यामुळं धोरण, निधीवाटप, अन्नसुरक्षा, आरक्षणात तफावत जाणवत आहे. आता 2027 मध्ये पहिली डिजिटल, जात-समाविष्ट जनगणना होणार आहे.
Published : October 9, 2025 at 2:47 PM IST
मुंबई : भारतातील दर दहा वर्षांनी होणारी लोकसंख्या जनगणना ही केवळ आकडेवारी नसून नागरिकांच्या हक्कांचा आरसा मानली जाते. पण 2021 मध्ये नियोजित जनगणना (Census 2021) कोविड 19 साथीनंतर प्रशासनिक गोंधळ आणि धोरणात्मक अडचणीमुळं थांबली आहे. 2011 च्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या सुमारे 1.21 अब्ज (121 कोटी) इतकी नोंदवली गेली होती. परिणामी देश आणि राज्ये अजूनही 2011 च्या आकड्यांवर चालत आहेत. आज 2025 मध्ये महाराष्ट्रात अनेक क्षेत्रात गंभीर तफावत निर्माण झाली आहे.
का झाली नाही जनगणना? : कोविड काळातील लॉकडाऊन, संसाधनाची कमतरता, अनेक राज्यातील सीमारेषा स्थिरीकरणाचे अपूर्ण काम, जाती-मोजणीसंबंधी वाद आणि डिजिटल जनगणनेसाठी लागणारी तांत्रिक पूर्वतयारी या सर्व कारणांमुळं जनगणना पुढे ढकलण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात कोणते परिणाम?
- अन्नसुरक्षा : राज्यातील 7.01 कोटी लोकांना धान्य मिळते. मात्र अंदाजे 60–80 लाख पात्र नागरिक यादीबाहेर राहिले आहेत. स्थलांतरित, भाडेकरू आणि शहरी गरीब सर्वाधिक वंचित राहिले आहेत.
- प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न : नागपूरच्या बेसा-पिपळा नगरपंचायतीत 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारित 17 वॉर्ड आहेत. प्रत्यक्ष लोकसंख्या एक लाखावर गेल्याने हजारो नागरिक प्रभाग निधी आणि स्थानिक आरक्षणापासून वंचित आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे यासारख्या शहरांमध्येही हीच परिस्थिती आहे.
- नियोजन व पायाभूत सुविधा : मुंबई मेट्रो, पुणे रिंगरोड, नागपूर मेट्रो यासारखे प्रकल्प जुन्या आकड्यांवर आधारित असल्याने प्रवासी अंदाज आणि सेवांची गरज वास्तवाशी विसंगत आहे. ग्रामीण भागातील स्थलांतरही व्यवस्थित नोंदले गेलेले नाही.
- आर्थिक व निधीवाटप : महाराष्ट्राचा एसडीजी रिपोर्ट आणि डीईएसच्या आकडेवारीत अजूनही 2011 चा बेस वापरला जातो. केंद्राकडून मिळणाऱ्या ग्रँट्समध्ये राज्याला तोटा होत आहे.
- धोरणनिर्मिती व सर्वेक्षण : शिक्षण, रोजगार, आरोग्य क्षेत्रातील सर्वेक्षण जुने प्रोजेक्शन वापरूनच चालते. त्यामुळं विद्यार्थ्यांची खरी संख्या, स्थलांतरित मजूर, रोजगार आकडे नीट लक्षात येत नाहीत.
- तज्ज्ञांचे मत : पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण दक्षता मंडळचे उपाध्यक्ष संजय जोशी यांच्यामते, 2011 च्या जनगणनेनुसार 2025 मध्ये राज्याचं प्रशासन चालवणं म्हणजे स्वतःला फसवणंच आहे. इंडिया स्पेंड संस्थेच्या अभ्यासानुसार यामुळं राज्यातील किमान 70 लाख लोक अन्नसुरक्षेतून बाहेर राहिले आहेत. डीईसी संस्थेच्या मते खरी आकडेवारी मिळाल्यावरच धोरणांमध्ये पारदर्शक बदल करता येतील.
- जनगणना होणार तरी कधी ? : केंद्र सरकारने आता “जनगणना 2027” जाहीर केली आहे. ही पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल, ज्यात जाती मोजणी समाविष्ट असेल.
जनगणनेचे दोन टप्पे
1. पहिला टप्पा : हाऊसिंग लिस्टिंग आणि घरांची नोंदणी. प्रत्येक घराची माहिती, निवास व्यवस्था, सुविधा यांची नोंद केली जाणार आहे.
2. दुसरा टप्पा : मुख्य जनगणना 1 मार्च 2027 (किंवा बर्फाच्छादित प्रदेशात 1 ऑक्टोबर 2026) रोजी संपूर्ण लोकसंख्येची मोजणी केली जाईल. यामध्ये जात गणना देखील समाविष्ट असेल.
पार्श्वभूमी काय?
- 2011 मध्ये शेवटची जनगणना झाली होती.
- 2021 मध्ये नियोजित जनगणना कोविड 19 महामारीमुळं रद्द झाली.
- आता 2027 ची जनगणना 16 वर्षांनंतर होणारी पहिली लोकसंख्या मोजणी असेल.
- केंद्र सरकारने 4 जून 2025 रोजी या जनगणनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली.
- या जनगणनेमध्ये जात गणनेचा समावेश असेल, असं गृह मंत्रालयाने जाहीर केलंय.
जनगणना दोन टप्प्यात होईल : 1 मार्च 2027 ही तारीख बहुतेक भारतासाठी जनगणना प्रक्रियेची 'संदर्भ तारीख' आहे, तर 1 ऑक्टोबर 2026 ही तारीख लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांसारख्या बर्फाच्छादित प्रदेशांसाठी आहे. जनगणना दोन टप्प्यांत होईल, ज्यामध्ये पहिला टप्पा 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी हिमालयीन भागासाठी सुरू होईल आणि 1 मार्च 2027 रोजी मुख्य जनगणनेसह समाप्त होईल.
जनगणनेचे टप्पे -
पहिला टप्पा : हाऊसिंग लिस्टिंग आणि घरांची नोंदणी.
दुसरा टप्पा : मुख्य जनगणना, ज्यामध्ये 1 मार्च 2027 रोजी किंवा 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी जात गणना समाविष्ट केली जाईल.
ही जनगणना महाराष्ट्रासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सामाजिक न्याय व आरक्षण धोरण, अन्नसुरक्षा योजना, निधीवाटप, प्रभाग रचना आणि शहरी-ग्रामीण स्थलांतराचा खरा नकाशा या सर्व गोष्टींमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. 2027 ची जनगणना ही फक्त अधिकृत आकडेवारीच नाही तर महाराष्ट्राच्या हक्क, निधी आणि विकासाची पुनर्स्थापना असेल.
