सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणी सीबीआय कोणतंही अपील दाखल करणार नाही, तपास यंत्रणेची मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका

सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल आम्हाला मान्य असून, त्याविरोधात सीबीआयच्या वतीनं कोणतंही अपील करणार नसल्याचं सांगितलं.

मुंबई न्यायालय इमारत
Published : October 8, 2025 at 11:25 PM IST

मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल आम्हाला मान्य असून, त्याविरोधात सीबीआयच्या वतीनं कोणतंही अपील करणार नसल्याचं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवलं. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयानं डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालाला त्याचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या खटल्यात ज्या साक्षीदारांची साक्ष योग्य पद्धतीनं नोंदवली गेली नाही, असा आरोप असलेल्या साक्षीदारांची यादी 15 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिलेत.

साल 2018 मध्ये दिलेला निकाल काय? : 13 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सबळ पुराव्यांअभावी न्यायालयानं याप्रकरणातील सर्वच्या सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. सरकारी पक्षानं कोणतेही सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे केलेल्या आरोपांनुसार या आरोपींविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध होत नाही, असा निकाल न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी दिला होता. तसेच तुलसीराम प्रजापतीनं खरोखर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे त्याचा एन्काऊंटर हे खरंच होतं हे पुराव्यांनिशी सिद्ध होतंय. मात्र सोहराबुद्दीन आणि कौसर बीचं एन्काऊंटर हे बनावट होतं हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही, न्यायालयापुढं पुरावेच नसल्यानं आरोपींना सोडणं भाग आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सीबीआय न्यायालयानं नोंदवलं होतं. इतकंच नव्हे तर सीबीआयचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी हा निकाल जाहीर केल्यानंतर शेख कुटुंबीयांची माफी मागितली आणि सबळ पुराव्यांअभावी हा निकाल दिल्याचं जाहीरपणे मान्य केलं. तसेच सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून आपल्या कारकिर्दीतील हा शेवटचा निकाल असल्याचंही त्यांनी जाहीर करत निवृत्ती स्वीकरली होती. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्व 22 जणांच्या चेहऱयावर समाधान आणि आनंद होता. न्यायव्यवस्थेवर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरला, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली. तर सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मात्र या निकालावर नाराजी व्यक्त केली होती. संपूर्ण देशभरात हा खटला सतत या ना त्या कारणामुळे गाजत राहिला. बदलत्या तपास यंत्रणा, बदलते न्यायाधीश, एकामागोमाग एक निर्दोश सुटणारे हायप्रोफाईल आरोपी आणि एकामागोमाग एक फितूर झालेले सरकारी साक्षीदार. सीबीआयनं आपल्या अंतिम युक्तिवादात कबूल केलं होतं की, या तपासात आणि खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले आहेत. कारण घटनेच्या 5 वर्षांनंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. घटनेच्या तब्बल 12 वर्षांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले.

याप्रकरणी अमित शाह आरोपींच्या यादीत कसे गेले? : 26 नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आलं. या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही डिसेंबर 2006 मध्ये आणखी एका कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुजरात एटीएसनं राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास साल 2012 मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केलं. या प्रकरणी सीबीआयनं एकूण 38 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यात विद्यमान के़द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख डी.जी. वंझारा यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींसह अधिकाऱयांच्या नावाचा समावेश होता. मात्र, खटला सुरू असताना अमित शाह आणि वंझारा यांच्यासह एकूण 16 आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा नसल्यानं त्यांना न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. ज्याला सीबीआयकडून कोणताही विरोध केला गेला नाही. त्यानंतर उरलेल्या २२ आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला, आरोप निश्चित करण्यात आले. या आरोपींमध्ये प्रामुख्यानं गुजरात आणि राजस्थान पोलीस दलातील अधिकाऱयांचा समावेश होता. यांच्याविरोधात सीबीआयनं एकूण 210 साक्षीदार उभे केले होते, ज्यातील तब्बल 92 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं होतं.

कोण होता सोहराबुद्दीन शेख? : सोहराबुद्दीन शेख हा एक अट्टल गुन्हेगार होता. तो मुळचा मध्यप्रदेशातील झरीना गावचा रहिवासी होता. 90 च्या दशकात त्याची टोळी उदयपूर, अहमदाबाद आणि उज्जैन परिसरात सक्रिय होती. खंडणी, अपहरण, हत्यारांची तस्करी यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे त्याच्याविरोधात दाखल होते. 2004 मध्ये त्यानं राजस्थानमधील संगमरवरी खाणीचे मालक पटणी बंधूंना खंडणीसाठी धमकावलं होतं. याप्रकरणी व्यापाऱयांनी त्यावेळी गृहमंत्री अमित शाह यांना साकडं घातलं. त्यानंरत त्यावेळी गुजरात पोलीस दलातील चमकमफेम अधिकारी डी.जी. वंझारा यांच्याकडे सोहराबुद्दीनचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.

