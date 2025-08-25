ठाणे : मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र या राज्य सरकारच्या विशेष मोहिमेत राज्य सरकारनं आरोग्य विभागाला एक लाख शस्त्रक्रिया करण्याचं लक्ष दिलं होतं. त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागानं 13351 शस्त्रक्रिया पूर्ण करून रुग्णांना नवीन दृष्टी देण्याचं काम केलं आहे. एका वयानंतर होणारा मोतीबिंदू आजार अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना पैशाअभावी दृष्टी गमावण्यास कारणीभूत ठरतो. त्यामुळं राज्य सरकारनं ही विशेष मोहीम आखली आहे. या मोहिमेचे 13 टक्के लक्ष एकट्या ठाणे जिल्ह्यानं पूर्ण केलं आहे. राज्य सरकारनं ठाणे जिल्ह्याला 7100 शस्त्रक्रिया करण्याचं लक्ष दिलं होतं. राज्यात पुण्यानंतर ठाणे जिल्हा या शस्त्रक्रिया करण्यात अव्वल ठरला आहे.
ठाणे जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद : 22 जुलै ते 22 ऑगस्ट 2025 या एक महिन्याच्या मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र या विशेष मोहिमेत ठाणे सिव्हिल रुग्णालयासह जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, खाजगी रुग्णालये, एनजीओ, ठाणे ऑप्थाल्मिक असोसिएशन, सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि माध्यमांनी खांद्याला खांदा लावून काम केलं. सततची जनजागृती, मोफत तपासण्या आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अथक परिश्रमामुळं हजारो रुग्णांनी धैर्यानं पुढं येत उपचार करून घेतले. ही विशेष मोहिमेत राज्यात 1 लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया पार पाडण्याचं उद्दिष्ट राज्य शासनानं निर्धारित केलं होतं आणि हे उद्दिष्ट सफल देखील झालं. एकट्या ठाणे जिल्ह्यानं यामध्ये 13351 शस्त्रक्रिया करून उद्दिष्टपूर्तीचा मोठा वाटा उचलला आहे.
मोहीम नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारी : "मोतीबिंदूची लक्षणं दिसताच तपासणी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तपासणी नंतरच शस्त्रक्रिया आणि औषधोपचार करूनच या आजारावर मात करता येते. मोतीबिंदू आजार हा डोळ्यांना फार त्रासदायक असतो. यात हळूहळू दृष्टी कमी होत जाते. त्यामुळं यासाठी औषधोपचार हाच पर्याय आहे. योग्य वेळी शस्त्रक्रिया करून याला रोखता येते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केल्यास डोळ्यांचे आयुष्यमान कमी होते. सुदैवाने ठाण्यात ही मोहीम नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरली आहे. डॉक्टर, परिचारिका आणि नेत्रतज्ज्ञांचे पथक सतत काम करत असल्यानं रुग्णांमध्ये समाधानाची भावना आहे, " अशी माहिती जिल्हा नेत्र शल्यचिकित्सक डॉ. प्रसन्नकुमार देशमुख यांनी दिली. दरम्यान, मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र ही केवळ वैद्यकीय मोहीम नाही, तर नवदृष्टी देणारा सामाजिक प्रयत्न आहे. रुग्णांच्या जीवनात पुन्हा प्रकाश पेरणं हेच यशाचं खरं फलित आहे. या मोहिमेमुळं ठाणे जिल्हा म्हणजे "नवदृष्टीचा जिल्हा" म्हणून ओळख मिळवत आहे.
हेही वाचा :