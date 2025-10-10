ETV Bharat / state

वाड्या, वस्त्या आणि रस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलणार; महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचा अर्थ काय?

वस्ती किंवा रस्त्याचं जातीवाचक नाव बदलायचं असल्यास, संबंधित गावानं ग्रामसभेत याबाबत ठराव मंजूर करावा. हा ठराव गावकऱ्यांच्या सहमतीनं घेण्यात येईल आणि नवं नाव सुचवलं जाईल.

Caste-Based Names of villages and Roads to be Changed in Maharashtra
वाड्या, वस्त्या आणि रस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलणार; महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचा अर्थ काय? (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य म्हणून ओळखलं जातं, पण ग्रामीण भागातील अनेक वस्त्या (वाड्या) आणि रस्त्यांची नावं अजूनही जातींशी जोडलेली आहेत. ही नावं बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची नावं किंवा लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावं देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. हा निर्णय सामाजिक समता, राष्ट्रीय एकता आणि सौहार्द वाढवण्याच्या दृष्टीनं घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा नेमका अन्वयार्थ काय? त्याची अंमलबजावणी कशी होईल आणि त्याचे परिणाम काय असतील? याविषयीचा सविस्तर आढावा.

निर्णय का घेतला? : महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात अनेक वस्त्या आणि रस्त्यांची नावं जातींवर आधारित आहेत, जसं की 'अमुक जातीची वाडी' किंवा 'त्या जातीचा रस्ता'. ही नावं हजारो वर्षांपासून चालत असली, तरी ती सामाजिक भेदभावाला प्रोत्साहन देतात आणि राज्याच्या प्रगतीशील प्रतिमेला धक्का देतात. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागानं डिसेंबर 2020 मध्ये याबाबत एक जीआर काढला होता. त्यात शहर आणि ग्रामीण भागातील अशी नावं बदलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार, शहरांसाठी नगरविकास विभाग आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाकडे याची जबाबदारी देण्यात आली.

गावांची देखील नावं बदलणार का? : ग्रामविकास विभागानं एप्रिल 2021 मध्ये एक पत्रक जारी केलं होतं, पण त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याबाबत स्पष्टता नसल्यानं पुढं काहीही कार्यवाही झाली नाही. आता 9 ऑक्टोबर 2025 च्या नव्या जीआरमध्ये ही प्रक्रिया सुधारित स्वरूपात स्पष्ट करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयानुसार, फक्त ग्रामीण भागातील वस्त्या आणि रस्त्यांची नावं बदलली जाणार आहेत. गावांची नावं सामान्य प्रशासन विभागाकडून बदलली जातील, त्यामुळं त्यांचा या योजनेत समावेश नाही.

नवी नावं कशी असतील? : हा निर्णय सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी आहे. जातीवाचक नावं प्रगतीशील राज्याला शोभत नाहीत. त्याऐवजी महापुरुषांची नावं (जसं की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी इ.) किंवा लोकशाही मूल्यांशी जोडलेली नावं (जसं की 'समता वाडी' किंवा 'एकता मार्ग') देण्यात येतील. यामुळं राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होईल आणि सामाजिक भेदभाव कमी होईल, असं ग्रामविकास विभागानं स्पष्ट केलं आहे.


नाव कसं बदललं जाईल?

  1. ग्रामसभेत ठराव : एखाद्या वस्ती किंवा रस्त्याचं जातीवाचक नाव बदलायचं असल्यास, संबंधित गावानं ग्रामसभेत याबाबत ठराव मंजूर करावा. हा ठराव गावकऱ्यांच्या सहमतीनं घेण्यात येईल आणि नवं नाव सुचवलं जाईल.
  2. गट विकास अधिकारी (बीडीओ) कडे प्रस्ताव : ठराव झाल्यानंतर, तो प्रस्ताव संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. बीडीओ प्रस्तावाची तपासणी करतील आणि पुढं पाठवतील.
  3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कडे पाठवणे : बीडीओकडून प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (जिल्हा परिषदेचे सीईओ) जाईल. तेही प्रस्ताव तपासतील.
  4. जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी : शेवटी, प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर होईल. जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील, आणि नाव बदललं जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव शुभम घुगे यांनी दिली.

या निर्णयाचे फायदे आणि परिणाम : "जातीवाचक नावं बदलल्यानं सामाजिक भेदभाव कमी होईल. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना समानतेची भावना मिळेल, आणि राष्ट्रीय एकता वाढेल. हा निर्णय प्रगतीशील आहे, पण अंमलबजावणीत आव्हाने येऊ शकतात. जसं की स्थानिक विरोध किंवा नव्या नावांवरून वाद. तरीही, जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिल्यानं प्रक्रिया वेगवान होईल," असं मत आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते भाई तानसेन ननावरे यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा :

  1. मेट्रो लाईन तीनला मुंबईकरांचा प्रचंड प्रतिसाद, पहिल्याच दिवशी गैरसोयीबद्दल मुंबईकरांची नाराजी
  2. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यापूर्वी नाशिकमध्ये मोठ्या हालचाली, भाजपा नेते मामा राजवाडेंना अटक
  3. अमरावतीचा जगभर लौकिक; 'आयर्नमॅन स्पर्धे'त डॉ. विश्वजित वानखडे यांचा पराक्रम!

For All Latest Updates

TAGGED:

महाराष्ट्ररस्त्यांची नावंग्रामसभेत ठरावजातीवाचक नावं बदलणारMAHARASHTRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.