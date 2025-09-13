ETV Bharat / state

भिवंडीत तीन बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल; दहा वर्षात 30हून अधिक बोगस डॉक्टरांवर अटकेची कारवाई

भिवंडीमध्ये तीन बोगस डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल केल्याची घटना घडली आहे. यामुळं भिवंडीतील अनेक बोगस डॉक्टर आपले दवाखाने बंद करून पसार झालेत.

भिवंडीत तीन बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 10:14 PM IST

2 Min Read
ठाणे : भिवंडी शहराची कामगारांचं शहर म्हणून ओळख आहे. शहारातील झोपडपट्टी भागातील गरीब आणि अशिक्षित नागरिकांच्या असहायतेचा फायदा घेत अनेक बोगस डॉक्टर दवाखाने थाटून बसलेत. मागील 10 वर्षात 30 हून अधिक बोगस डॉक्टरांवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागनं पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाई केली आहे. भिवंडी शहरात तीन बोगस डॉक्टरांविरुद्ध शांतीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यामुळं बोगस डॉक्टरांमध्ये खळबळ उडाली असून अनेकांनी आपले दवाखाने बंद ठेवून पळ काढला आहे. भिमराव कावडे, मोहम्मद शमीम सिध्दीकी, मोहम्मद अयुब मोहम्मद हानीफ असं गुन्हा दाखल झालेल्या बोगस डॉक्टरांची नावे आहेत.

वैद्यकीय अधिकारी अन् पोलिसांच्या पथकानं केली कारवाई : "वैद्यकीय अधिकारी आणि पोलिसांच्या पथकानं सायंकाळी सात ते रात्री दहा दरम्यान संयुक्त कारवाई केली. कारवाई वेळी पथकानं नागाव परिसरातील भिमराव ग्यानबा कावडे यांचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासलं. यावेळी कावडे यांनी पथकाला एन.ई.एच.एन. या पदवीचं सर्टिफिकेट दाखवलं. ही पदवीधारक व्यक्ती ग्रामीण भागामध्ये नॅचरोपॅथी, योगा आणि ॲक्युपंक्चर इत्यादी पध्दतीचं उपचार देऊ शकते. त्यांना शहरी भागात ॲलोपॅथी औषधे आणि उपचार पध्दतीचा अवलंब करण्याची परवानगी नाही. भिमराव कावडे यांच्या क्लिनिकची पंचांसमक्ष झडती घेतली असता त्यांच्याकडं अनेक ऍलोपॅथीचे वैद्यकीय उपकरणं आणि औषधं आढळली. त्यामुळं त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली," अशी माहिती डॉ जयवंत धुळे यांनी दिली.

भिवंडीत तीन बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल (ETV Bharat Reporter)

वैद्यकीय प्रमाणपत्रांशिवाय थाटला दवाखाना : "वैद्यकीय अधिकारी आणि पोलिसांच्या पथकानं शांतीनगर परिसरातील मोहम्मद शमीम सिध्दीकी यांच्या दवाखान्यावर कारवाई केली. त्यांच्याकडं बी.ई.एम.एस. या पदवीचं प्रमाणपत्र आढळलं. त्यांनाही शहरी भागात परवानगी नसताना त्यांच्याजवळ ॲलोपॅथीचे उपचार करण्यासाठी वैद्यकिय उपकरणे आणि औषधं आढळली. तर पथकानं तिसरी कारवाई गायत्रीनगर परिसरातील नूरी नगर डोंगरपाडा इथं केली. तिथं एका गाळ्यात मोहम्मद अयुब मोहम्मद हानीफ ही व्यक्ती दवाखाना थाटून बसली होती. त्याच्याकडं वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची मागणी केली असता त्याच्याकडं कोणत्याही प्रकारचं वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसल्याचं समोर आलं. कोणतीही वैद्यकीय पदवी नसताना मोहम्मद अयुब मोहम्मद हानीफ अवैधरीत्या वैद्यकीय व्यवसाय करत असल्याचं आढळलं. त्याच्या दवाखान्यात मोठ्या प्रमाणावर ॲलोपॅथीचे वैद्यकिय उपकरणं आणि औषधे जप्त केली, असं डॉ जयवंत धुळे यांनी सांगितलं.

तीन बोगस डॉक्टरांवर कारवाई : "पोलीस आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत तिन्ही दवाखान्यातून सुमारे 8 हजार 992 रुपयांची उपकरणं आणि औषधांचा साठा जप्त केला. डॉ.राजकुमार शर्मा यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर शांतीनगर पोलीस ठाण्यात भिमराव कावडे, मोहम्मद शमीम सिध्दीकी, मोहम्मद अयुब मोहम्मद हानीफ या तिघांविरोधात कोणतंही वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसताना नागरिकांची दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रॅक्टिशनर ॲक्टच्या विविध कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद केली आहे," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांनी दिली.

आतापर्यंत 30हून अधिक बोगस डॉक्टरांवर अटकेची कारवाई : बोगस डॉक्टरांना अटक केल्यानंतरही अनेक बोगस दवाखाने शहरांत सर्रासपणे सुरू आहेत. सर्वेक्षणानुसार शहरातील गल्लीबोळात तसंच सर्जन ठिकाणीही अवैधपणे दवाखाने चालवले जातात. 2015 पासून आतापर्यत अवैध दवाखाने चालवणाऱ्या 30 हून अधिक बोगस डॉक्टरांवर महापालिका प्रशासनानं कारवाई केली आहे. त्यांच्यावर शहरातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर ॲक्टच्या विविध कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद केली आहे.

या पथकानं केली कारवाई : वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजकुमार शर्मा, डॉ. प्रिया फडके, डॉ. शोएब अंन्सारी, लिपीक शैलेश शंकर खाने, शिपाई अरविंद जाधव यांच्यासह पंच योगेश धनगर, अली आगा, पोलीस पथकातील सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजे, महिला पोलीस फर्डे, पोलीस शिरसागर, गभाळे, जागले यांच्या पथकानं ही कारवाई केली.

