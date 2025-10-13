ETV Bharat / state

पुण्यातील पोलीस शिपायाला बेदम मारहाण, गुन्हा दाखल

पोलीस शिपायावर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडलीय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

pune police
मारहाण झालेले पोलीस शिपाई (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 3:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होत आहे. पुण्यात गेल्या काही दिवसात पोलिसच असुरक्षित असल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील लॉ कॉलेज रोडवर काही जणांकडून पोलिसांना मारहाण केल्याची घटना ताजी असतानाच, रविवारी रात्री उंड्री पिसोळीजवळ रस्त्याच्या बाजूला लघुशंका करणाऱया पोलीस शिपायाला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडलीय. अशा या घटनांनी पुण्यात पोलिसच असुरक्षित असल्याचं बोललं जातंय.

गुन्हा दाखल करत आरोपींचा शोध सुरू : प्रवीण रमेश डिंबळे असं मारहाण झालेल्या पोलीस शिपायाचं नाव असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

काय आहे नेमकी घटना? : याबाबत अधिक माहिती अशी की, पोलीस शिपाई प्रवीण डिंबळे हे पुण्यातील भारती विद्यापीठ वाहतूक विभागात कार्यरत आहेत. रविवारी रात्री ते कर्तव्य बजावून घरी जात असताना, उंड्री पिसोळीजवळील कॅनॉल येथील फर्निचरच्या बाजूला लघुशंकेसाठी थांबले होते. याचवेळी एका चार चाकी वाहनातून आलेल्या अज्ञात 4 व्यक्तींनी गाडी थांबवू त्यांना बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत डिंबळे हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अधिक तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

खाकी वर्दीचा धाक : सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित आणि भयमुक्त ठेवण्याचं काम हे पोलिसांचं असतं. मात्र, पोलिसांवरच हल्ले होण्याचं प्रमाण पुण्यात वाढलं असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळं आमची सुरक्षा कोण आणि कशी करणार? असा सवाल पुणेकर विचारत आहेत. खाकी वर्दीचा धाक पुण्यातील गुन्हेगारांना राहिला नाही का? असा सवालही यानिमित्तानं विचारला जात आहे.

हेही वाचा -

  1. कोंढव्यात १९ संशयित व्यक्तींचा शोध सुरू; पुणे पोलिसांसह एटीएसची संयुक्त कारवाई
  2. फुकट चपलांसांठी मायलेकींचा प्रताप; आयपीएस अधिकारी असल्याचं सांगून पैसे न देता चप्पल खरेदी करुन पसार
  3. 'बदला तो फिक्स'... म्हणणाऱ्या आंदेकर टोळीतील 5 जणांची पुणे पोलिसांनी काढली धिंड!

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNE POLICE BEATENBHARATI VIDYAPEETH POLICEपोलीस शिपाई मारहाण पुणेपुणे पोलीस मारहाणPOLICE CONSTABLE ASSAULTING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.