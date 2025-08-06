Essay Contest 2025

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या नावाने पोलिसांंना दमदाटी; तिघांवर गुन्हा दाखल, संशयितांवर कठोर कारवाईचे बावनकुळेंचे आदेश - CHANDRASHEKHAR BAWANKULE

जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नावाने पोलिसांना दमदाटी करणाऱ्या तिघांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Nagpur News
पोलिसांना दमदाटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 10:51 AM IST

नागपूर : राज्याचे महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नावाने पोलिसांना दमदाटी करणाऱ्या तिघांवर नागपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकाराची तातडीने गंभीर दखल घेत स्वतः पालकमंत्री बावनकुळे यांनी या आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या घटनेबाबत पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या कार्यालयाने रीतसर तक्रार दाखल केल्यानंतर जुनी कामठी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांना केली बावनकुळे यांच्या नावाने दमदाटी : यासंदर्भात माहिती अशी की, 3 ऑगस्ट रोजी फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने नागपूर जिल्ह्यातील जुनी कामठी पोलीस ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या कामठी मार्गावरील ईडन ग्रीन्स लॉन येथे काही लोकांनी कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. मात्र, याठिकाणी पोलिसांनी परवानगी देताना आखलेल्या नियम आणि अटींचं पालन करण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळं जुनी कामठी पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी कार्यवाहीसाठी गेले असता आरोपी वेदांत छाबरिया, रितेश चंद्रशेखर भदाडे आणि आकाश बनमाली सालम यांनी पोलिसांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नावाने दमदाटी केली.

पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या नावाने पोलिसांना दमदाटी करताना (ETV Bharat)



व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल : या घटनेचा व्हिडिओ मंगळवारी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर बावनकुळे यांच्या लक्षात हा प्रकार आला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम यांच्याशी बोलून सबंधित तिघांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिला होता.



दमदाटी करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल : घटनेची गंभीर दखल घेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयाने ही जुनी कामठी पोलीस ठाण्यात या घटनेबाबत तक्रार देखील दाखल केली आहे. त्यानुसार तीनही आरोपींविरुद्ध 293, 221, 223 सहकलम 33(A), (W), (¡¡¡), 1 31, 1 35 म.पो.का. अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



