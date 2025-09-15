वादग्रस्त पूजा खेडकर यांच्या आई मनोरमा खेडकर यांच्यावर गुन्हा दाखल; काय आहे प्रकरण?
निलंबित प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) यांची आई मनोरमा खेडकर (Manorama Khedkar) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुणे : वादग्रस्त आणि निलंबित प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) यांच्या आईचा आणखी एक प्रताप पुढे आला आहे. 13 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास मुलुंड ते ऐरोली रोडवरील ऐरोली हद्दीतील सिग्नलवर प्रल्हाद कुमार (वय 22) राहणार तुर्भे एमआयडीसी नवी मुंबई हा आपला मिक्सर ट्रक घेऊन जात असताना, कार क्रमांक एम एच 12 आर टी 5000 या कारला मिक्सरचा धक्का लागल्याने कारमधील दोघांनी त्याला जबरदस्तीने आपल्या कारमध्ये नेऊन त्याचं अपहरण केलं होतं. याबाबत तक्रार दिल्यानं रबाळे पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचा तपास करण्यासाठी पोलीस गेले असता पोलिसांना कोणतंही सहकार्य केलं नसल्यानं मनोरमा खेडकर (Manorama Khedkar) यांच्यावर आता चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी दिली.
मनोरमा खेडकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल : पूजा खेडकर यांची आई मनोरमा खेडकर यांच्याविरुद्ध चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे. त्यांच्यावर भा.दं.सं. कलम 221 (शासकीय कामात अडथळा आणणे), कलम 238 (गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे किंवा चुकीची माहिती देऊन आरोपींना कायदेशीर शिक्षेतून वाचवणे) आणि कलम 263 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण? : हा प्रकार नवी मुंबईतील रोड रेज प्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात दोन अज्ञात व्यक्तींनी ट्रक ड्रायव्हरच्या मदतनीसाचे अपहरण करून त्याला मनोरमा खेडकर यांच्या घरी आणले होते. तपासादरम्यान नवी मुंबई पोलिसांनी त्या ठिकाणाचा मागोवा घेऊन त्यांच्या घरी पोहोचले. मात्र, पोलिसांचा आरोप आहे की, मनोरमा खेडकर यांनी पोलिसांना घरात प्रवेश करण्यास विरोध केला आणि आरोपींना पळून जाण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कुठल्याही प्रकारचं सहकार्य केलं नाही : याबाबत चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उत्तम भजनावळे म्हणाले, "नवी मुंबई पोलीस तपास करण्यासाठी चतु:श्रृंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तपासासाठी आलेले असताना आम्ही त्यांना मदत दिली. मनोरमा खेडकर यांच्या घरी तपासासाठी गेले असता त्यांना कुठल्याही प्रकारचं सहकार्य केलं गेलं नाही. दार उघडण्यात आलं नाही. अंगावर कुत्रे सोडण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि जी गाडी होती ती गाडी देखील पळवण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर नवी मुंबई पोलिसांनी आमच्याकडे तक्रार दाखल केली असून त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे."
