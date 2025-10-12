ETV Bharat / state

साताऱ्यातील भाजपा नेता अडचणीत, 112 कोटीच्यावर अपहार प्रकरणी शेखर चरेगावकर यांच्यासह ५० जणांवर गुन्हा दाखल

बॅंकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या अपहार प्रकरणी भाजपा नेता अडचणीत सापडला आहे. त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.

यशवंत को-ऑपरेटीव्ह बँक
यशवंत को-ऑपरेटीव्ह बँक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2025 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - संगनमताने कट करून बोगस कर्जांच्या माध्यमातून यशवंत को-ऑपरेटीव्ह बँकेत 112 कोटी 10 लाख 57 हजार रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी भाजपा नेते तथा सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर आणि फलटणचे माजी आमदार दिवंगत कृष्णचंद्र भोईटे यांचा मुलगा नरेंद्र भोईटे यांच्यासह संपूर्ण संचालक मंडळ, पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि चरेगावकरांच्या नातेवाईकांसह ५० जणांवर शनिवारी रात्री उशिरा कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.


बोगस कर्ज प्रकरणातून कोट्यवधींचा अपहार - कराड येथील यशवंत को-ऑपरेटीव्ह बँकेच्या लेखापरीक्षणात बोगस कर्ज प्रकरणाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर झाल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर सनदी लेखापाल मंदार शशिकांत देशपांडे यांनी यशवंत बँकेचे माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कराड शाखेतील कर्ज विभागाचे शाखा व्यवस्थापक आणि शेखर चरेगावकर यांच्या नातेवाईकांविरोधात कराड शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.


खोट्या नोंदी आणि दस्तावेजात फेरफार - या गुन्ह्याची थोडक्यात हकिकत अशी, यशवंत को-ऑप. बँक लि.कराड या बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 5 अधिकारी, संचालक मंडळ आणि तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांचे 9 नातेवाईक, अशा 50 जणांनी स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी बँकेचे आर्थिक नुकसान करुन संगनमताने 112 कोटी 10 लाख 57 हजार 481 रूपयांचा अपहार केला आहे. बोगस कर्ज प्रकरणासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून तारण न घेता हेतुपुरस्सर कर्ज वितरण केले. जुनी थकबाकी खाती बंद दाखवून नवीन खाती उघडून निधीचा उद्देशबाह्य विनियोग करून अन्यत्र निधी वळवला. तसंच दस्तावेजात फेरफार आणि खोट्या नोंदी केल्या. पदाचा गैरवापर करून बँकेच्या ठेवीदार व संभासदांच्या हितास बाधा निर्माण केली आहे.

अजामीनपात्र कलमांमुळे अटकेची टांगती तलवार - लेखापाल मंदार देशपांडे यांच्या फिर्यादीवरून कराड शहर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता कलम 61, 316 (2),316 (4), 318 (4), 336 (3), 338, 339,340 (2),3(5) प्रमाणे बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह एकूण ५० जणांवर अपहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. ९ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ मार्च २०२५ या दरम्यान यशवंत को-ऑप बँक लि. कराड याठिकाणी हा गुन्हा घडला असल्याचंही फिर्यादीत म्हटलं आहे. या गुन्ह्याचा तात्पुरता तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वाघमोडे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. यासंदर्भात आरोपींची प्रतिक्रिया घेण्याचा ईटीव्ही भारतने प्रयत्न केला. त्यावेळी प्रमुख आरोपींचे फोन बंद असल्याचं दिसून आलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

FINANCIAL SCAM YASHWANT BANK FINANCIAL SCAMशेखर चरेगावकरअपहारYASHWANT BANK FINANCIAL SCAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.