आयुष कोमकर खूनप्रकरणी बंडू आंदेकरसह 13 जणांवर गुन्हा दाखल

आयुष कोमकर याच्या खूनप्रकरणी पोलिसांनी सूर्यकांत ऊर्फ बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

Case registered against 13 people including Bandu Andekar in Ayush Komkar murder case
आयुष कोमकर खूनप्रकरणी बंडू आंदेकरसह 13 जणांवर गुन्हा दाखल (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 1:28 PM IST

पुणे : पुण्यातील नाना पेठ इथं गणपती विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये आयुष कोमकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. आयुष कोमकर याच्या खूनप्रकरणी पोलिसांनी सूर्यकांत ऊर्फ बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यापैकी आरोपी यश पाटील आणि अमित पाटोळे या दोघांना अटक केली असून न्यायालयानं त्यांना 12 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

13 जणांवर गुन्हा दाखल : या प्रकरणी कल्याणी गणेश कोमकर (वय 37, रा. भवानी पेठ) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार समर्थ पोलीस ठाण्यात सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर (वय 68), तुषार निलंजय वाडेकर (वय 26), स्वराज निलंजय वाडेकर (वय 22), अभिषेक उदयकांत आंदेकर (वय 21), कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज सूर्यकांत आंदेकर (वय 40), शिवम ऊर्फ शुभम उदयकांत आंदेकर (वय 31), शिवराज उदयकांत आंदेकर (वय 29), लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर (वय 60), अमन युसूफ पठाण ऊर्फ खान, वृंदावनी निलंजय वाडेकर (वय 40), शिवराज उदयकांत आंदेकर (वय 29), यश सिद्धेश्वर पाटील, अमित प्रकाश पाटोळे (वय 19), सुजल राहुल मेरगू (वय 23) हे सर्वजण नाना पेठ येथील आहेत. या 13 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दोघांना अटक : या प्रकरणी आरोपी यश पाटील आणि अमित पाटोळे या दोघांना अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, टोळीयुद्धातून आयुष कोमकर (वय 18, रा. भवानी पेठ) याचा नाना पेठेत गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता. आयुष हा माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आहे. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याचा मागच्यावर्षी 1 सप्टेंबर रोजी खून करण्यात आला होता आणि त्याच्या खुनाचा बदला घेण्यात आल्याचं सांगितल जात आहे.

सर्व आरोपींना लवकर अटक केली जाईल : याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं की, "सुरूवातीला जो काही गुन्हा दाखल झाला होता. त्याबाबत पोलिसांना माहिती मिळाली होती आणि त्यानुसार भारती विद्यापीठ इथं गुन्हा दाखल करण्यात आलं होता. पण त्यांच्याच नातेवाईकाचा खून केला जाणार आहे. याबाबत कोणतीही माहिती पोलिसांना नव्हती. जी घटना घडली आहे, त्यात काही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसंच ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या आरोपींना देखील लवकर अटक करण्यात येणार आहे," असं पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी म्हटलं आहे.

