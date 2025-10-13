गँगस्टर स्टाईल रीलने दहशतीचा प्रयत्न; नाशिकरोडच्या माजी नगरसेवकासह चौघांवर गुन्हा दाखल
गेल्या काही महिन्यापासून नाशिक शहरात गुन्हेगारी वाढली होती. या विरोधात आता नाशिक पोलिसांनी कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
Published : October 13, 2025 at 8:24 PM IST
नाशिक : नाशिक पोलिसांनी आता सोशल मीडियावर गँगस्टर स्टाईल रील बनवून दहशतीचा प्रयत्न करणाऱ्याकडं मोर्चा वळवला आहे. एका प्रकरणात नाशिकरोडच्या माजी नगरसेवकसह चौघांवर नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक पवन पवार फरार झाले आहेत.
पवन पवार यांच्यासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल : नाशिक पोलिसांनी वाढती गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी मोहीम राबवण्यात आली आहे. अशात गुन्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच गँगस्टर संस्कृती फोफावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही पोलिसांनी कारवाई सुरू केलीय. 'आमचंच साम्राज्य आहे, कोणी लागत नाही नादी' अशा धमकीच्या आशयाचे रॅप साँग आणि रील्स पोस्ट करून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी, माजी नगरसेवक पवन पवार यांच्यासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळं पवन पवार यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे.
पवन पवार यांच्या अडचणीमध्ये वाढ : संशयितांनी स्वतःचे फोटो आणि रॅप साँग असलेला व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर पोस्ट केला. या व्हिडिओमधून 'आमचं साम्राज्य आहे, कोणी लागत नाही नादी, मोठे लोक आमच्याकडे येतात, मोजीवाले गँगस्टर' अशा शब्दांतून त्यांनी नागरिकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळं सर्वसामान्य जनतेत भीतीचं वातावरण निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहोचण्याची शक्यता असल्यानं पोलिसांनी शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक पवन पवार, ब्रह्मानंद वाघमारे, सोहेल पठाण, आशिष वाघमारे आणि निलेश भोसले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
"गुन्हेगार छोटा असो किंवा मोठा त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे. वेगवेगळी मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामध्ये टवाळखोर, विनापरवाना ठिकाणी मद्यपान करणारे, रेकॉर्डवरील गुन्हेगार, अवैध टपऱ्या हटवणे अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू आहेत. आपल्याला कोणी रील्स किंवा बॅनर लावून असे भासवत असेल की, मी मोठा भाई, बॉस किंवा सरकार आहे. त्याबद्दल तुमची तक्रार आम्हाला सांगा आम्ही त्याच्या विरोधात कडक कारवाई करू." - संदीप कर्णिक, पोलीस आयुक्त
आतापर्यंत राजकीय नेते पदाधिकारी यांच्यावर कारवाई
- उद्धव निमसे भाजपाचे माजी नगरसेवक खुनाच्या गुन्ह्यात सहभाग असल्याने ते सध्या कारागृहात आहेत.
- भाजपाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील खुनाचा प्रयत्न प्रकरणात सहभाग असून सद्या ते कारागृहात आहे.
- माजी नगरसेवक आणि रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे गोळीबार, अपहरण प्रकरणात सद्या पोलीस कोठडीत आहे.
- शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी नगरसेवक पवन पवार गँगस्टर स्टाईल रीलने दहशतीचा प्रयत्न गुन्हा दाखल सद्या फरार.
- भाजपाचा पदाधिकारी मामा राजवाडे गोळीबार प्रकरणी सद्या पोलीस कोठडीत आहेत.
- भाजपाचा माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे गोळीबार प्रकरणी पोलीस चौकशी सुरु.
हेही वाचा -