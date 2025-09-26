गोमांस वाहतुकीच्या संशयावरून दोडामार्ग तालुक्यात कार जाळली; तिलारीमधील घटनेने सिंधुदुर्गात खळबळ
वाहनात मांस असल्याने तिथे अनोळखी व्यक्तींनी गर्दी केल्याने वातावरण तंग झाले होते. कारला काही वेळाने आग लागली. यावेळी बघ्यांचीही मोठी गर्दी झाली.
Published : September 26, 2025 at 1:29 PM IST
सिंधुदुर्ग : तिलारी येथे गोमांस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला आग लावल्याची घटना गुरुवारी दुपारच्या सुमारास घडली. वाहनात मांस असल्याने तिथे अनोळखी व्यक्तींनी गर्दी केल्याने वातावरण तंग झाले होते. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोकण परीक्षेत्र महानिरीक्षक संजय दराडे यांनी तात्काळ येथील पोलीस ठाण्याला भेट देत माहिती घेतली. या घटनेमुळे दोडामार्ग शहरासह संपूर्ण तालुक्याला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांकडून चौकशी प्रक्रिया सुरू होती. या घटनेबाबत रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती मिळू शकली नव्हती. मात्र रात्री उशिरा दोडामार्ग नगराध्यक्षासह अन्य एकाला ताब्यात घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
...तर पालकमंत्री नितेश राणेंचीही दोडामार्गला भेट : मिळालेल्या माहितीनुसार, तिलारी घाटमाथ्यावरून एक स्विफ्ट कार गुरुवारी दुपारी दोडामार्गमार्गे गोव्याला जात होती. तिलारी येथे ही कार आली असता काही अनोळखी व्यक्तींनी त्यात मांस असल्याचा संशय व्यक्त करीत ती थांबविली. सदर कारला काही वेळाने आग लागली. यावेळी बघ्यांचीही मोठी गर्दी झाली. कारमधून काही मांस बाहेर फेकल्याची चर्चा सुरू झाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे हे आपल्या टीमसह घटनास्थळी दाखल झाले.
पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर हेही दाखल : घटनेनंतर दोन्ही बाजूंची वाहतूक बंद करण्यात आली होती. काही वेळाने दोडामार्ग नगर पंचायतीचा अग्निशमन बंब आला आणि आग विझविण्यात आली. मात्र, त्याआधीच संपूर्ण कार जळून खाक झाली होती. या घटनेनंतर काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांनीही तहसील कार्यालसमोर गर्दी केली होती. अधीक्षक नयोमी साटम या देखील घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यांनी तात्काळ राज्यमार्ग दोन्ही बाजूने बंद केला. घटनास्थळी पाहणी केली. पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर हेही दाखल झाले. त्यांनी घटनेची माहिती घेतली. यावेळी शहरासह मुख्य ठिकाणी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला. सायंकाळी उशिरा कोकण परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक संजय दराडे हेदेखील दोडामार्गमध्ये दाखल झाले होते. या घटनेबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती विचारण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांना माहिती देण्याचे पोलिसांनी टाळले. चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही राजकीय नेते चौकशीच्या फेऱ्यात : घटनेच्या अवघ्या काही तासांनंतर काही राजकीय नेत्यांना चौकशीसाठी बोलावून घेतले. सायंकाळी 6.30 वाजण्याच्या सुमारास चौकशीसाठी बोलावलेल्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी अडीच तासांहून अधिक वेळ बसवून ठेवले होते. यादरम्यान आणखी दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाली. रात्री उशिरापर्यंत चौकशीची कार्यवाही सुरू होती. या घटनेनंतर पोलीस यंत्रणा अलर्ट मोडवर आली. शिवाय मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला. यामध्ये दोडामार्ग तहसील कार्यालयाचे दोन्ही द्वार, बाजारपेठ याठिकाणी पोलिसांच्या सुरक्षेचे कडे रात्री उशिरापर्यंत कायम होते. राज्यमार्गावरील वळविली. वाहतूक अन्य मार्गाने वळविली.
दोघे जण ताब्यात अन् पालकमंत्र्यांची भेट : घाट माथ्यावरून तिलारी घाटातून गोव्यात गोमांस वाहतूक करणारी कार जाळण्याच्या घटनेनंतर दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, भाजपा तालुकाध्यक्ष दीपक गवस यांच्यासह दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान पोलीस कर्मचारी यांच्याशी झालेली झटापटप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने वातावरण तंग झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी रात्री उशिरा दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात भेट देऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर नितेश राणेंनी उपस्थित आणि पत्रकार यांच्याशी संवाद साधताना सांगितले की, आपण कोणतीही काळजी करू नका. हिंदू धर्मासाठी काम करणारी आपली मुले जरी पोलिसांच्या ताब्यात असली तरी सर्व सुखरूप आहेत. त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची नितेश राणेंनी हमी दिली. तसेच “चांगल्या दर्जाचा वकील देऊन त्यांना सुखरूप बाहेर काढले जाईल,” असा शब्द भाजपा कार्यकर्त्यांना दिला.
हिंदू धर्मासाठी काम करणाऱ्या तरुणांना कोणताही त्रास होणार नाही : तरुणांनी गोमास तस्करी करणाऱ्यांना चांगला धडा दिलाय. या सीमेवरून चांगला संदेश जाईल आणि असे प्रकार पुन्हा करण्याचे कोणी धाडस करणार नाही, असेही सांगत त्यांनी सर्वांना शांततेचे आवाहन केलंय. राज्यात आपली सत्ता असताना आणि पालकमंत्री असताना हिंदू धर्मासाठी काम करणाऱ्या तरुणांना कोणताही त्रास होणार नाही, असं स्पष्ट केलंय. या भेटीदरम्यान भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजपा सरचिटणीस महेश सारंग यांसह तालुक्यातील भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती होती.
