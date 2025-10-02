दुर्मीळ आपट्याचं वृक्ष वाचवण्यासाठी मोहीम; 'जनसहयोग' संस्थेद्वारे झाडांची लागवड!
पाडेगाव येथील जैवविविधता उद्यानात जनसहयोग सामाजिक संस्थेमार्फत आपट्याची झाडे लावण्यात आली.
Published : October 2, 2025 at 6:09 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : 'दसरा' सण हा सर्वत्र देशभरात आज मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जात आहे. दरम्यान, "दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याच्या पानांची लूट करत सोनं म्हणून वाटलं जातं. आपट्याचं झाड गुणकारी मानलं जातं, अनेक आजारांवर रामबाण उपाय म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. मात्र, काळाच्या ओघात हे वृक्ष लोप पावत चाललं असल्यानं जनसहयोग सामाजिक संस्थेमार्फत एक अनोखा उपक्रम राबवला जात आहे. आता आपट्याचे झाड तोडण्याची नाही तर लावण्याची वेळ आल्यानं दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर नवीन झाडं लावण्याचा उपक्रम पाडेगाव येथील जैवविविधता उद्यानात राबवण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून लुप्त पावत चाललेली वनस्पती वाचवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे," अशी माहिती संस्थेचे सदस्य प्रशांत गिरी यांनी दिली.
काळाच्या ओघात आपट्याचं वृक्ष टिकवण्याची गरज : "पांडव आपला वनवास संपवून परत आल्यानं तसंच प्रभू श्री रामानं रावणाचा वध करून वाईट प्रवृत्तीचा नाश केला. त्यामुळं दसऱ्याचा दिवस विशेष मानला जातो. पांडवांनी वनवासाला जात असताना आपली शस्त्रं आपट्याच्या झाडावर ठेवली होती. त्यांचा वनवास पूर्ण झाल्यावर ते परत आले. त्यावेळी शस्त्र चांगली होती. त्यामुळं आपट्याच्या पानांना महत्व प्राप्त झालं असून तेव्हापासून सोनं वाटण्याची प्रथा पडली. मात्र त्यावेळी लोकसंख्या कमी आणि वनस्पतीचे प्रमाण अधिक होते. आता लोकसंख्या अधिक तर वनस्पती कमी झाली आहे. पूर्वी प्रत्येक घरासमोर एक आपट्याचं झाड असायचं. मात्र आता जिल्ह्यात बोटावर मोजण्या इतकेच झाड शिल्लक राहिलं आहे. काळाच्या ओघात आपट्याचं वृक्ष टिकवण्याची गरज आहे," असं मत वन्यजीव संरक्षक मिलिंद गिरधारी यांनी व्यक्त केलं आहे.
आपट्याचं वृक्ष पक्षांच्या आवडीचं : "आपट्याच्या वृक्षाला औषधी महत्व प्राप्त आहे. सर्दी, खोकला, मृत्रपिंडाचे आजारांवर गुणकारी असं मानलं जातं. तर पक्षांना आवडीचे असलेले वृक्ष म्हणून आपट्याकडे पाहिलं जातं. विशेषता मधमाशा या वृक्षाच्या फुलांवर अधिक येतात. पावसाळा संपत असताना या झाडांवर फुलं भरण्याचा काळ असतो, मात्र त्याचवेळी वृक्षाची पाने तोडली जातात, त्यामुळं आपट्याच्या झाडांचे अस्तित्व अडचणीत सापडत आहे. त्यामुळं फुलपाखरू, मधमाशा यांच्यासह अनेक पक्षांच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्यानं आपट्याचं वृक्ष तोडण्याची नाही तर लावण्याची गरज आहे," असं मत वन्यजीव संरक्षक डॉ. किशोर पाठक यांनी मांडलं आहे.
पाडेगाव वृक्ष लागवड : दरम्यान, दसऱ्याच्या दिवशी आपट्याचं वृक्ष तोडू नका, वृक्ष लावा अशी अनोखी मोहीम गेल्या आठ वर्षांपासून शहरात राबवण्यात येत आहे. पाडेगाव येथील जैवविविधता उद्यानात जनसहयोग सामाजिक संस्थेमार्फत आपट्याची झाडे लावण्यात आली. यादरम्यान उपवन संरक्षक सुवर्णा माने यांच्या हस्ते वृक्ष लावण्यात आलं. यावेळी लुप्त पावत चाललेल्या वनस्पती जागवण्यासाठी नेहमी प्रयत्न केले पाहिजे. त्यासाठी असे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत, दसऱ्याला आपट्यांची पाने न तोडता सण साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
