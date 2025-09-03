ETV Bharat / state

'मराठा'च्या धर्तीवर ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती; भुजबळांच्या नाराजीनंतर राज्य सरकारचा निर्णय - MAHARASHTRA CABINET MEETING

राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या धर्तीवर ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतलाय.

Cabinet sub-committee for OBCs
'मराठा'च्या धर्तीवर ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय (ETV Bharat Reporter)
Published : September 3, 2025 at 2:50 PM IST

मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारनं दोन 'जीआर' काढल्यानंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसंच मंत्रिमंडळ बैठकीवरही बहिष्कार घातला. त्यामुळं ओबीसी समाजाचा रोष टाळण्यासाठी राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या धर्तीवर ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतलाय.

ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपसमिती : बुधवारी (3 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी समाजासाठी उपसमिती नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महायुती सरकारमधील प्रत्येक पक्षाचे दोन मंत्री या समितीत असणार आहेत. दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांना या समितीचं अध्यक्षपद दिलं जाण्याची शक्यता आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा आरक्षण उपसमितीनं मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवल्यामुळं ही समिती चर्चेत आलीय. त्याच धर्तीवर ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपसमितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय :

  1. संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात 1 हजार रुपयांची वाढ. लाभार्थ्यांना दरमहिना दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार
  2. महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित.
  3. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा.
  4. कारखाने अधिनियम, 1948 मध्ये सुधारणा
  5. अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार.
  6. मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका - 11 प्रकल्पास मान्यता. 23 हजार 487 कोटी 51 रुपयांची तरतूद.
  7. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – 2, मार्गिका – 4 तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता.
  8. पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी.
  9. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 (MUTP-3) व 3अ (MUTP-3A) प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता.
  10. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या 50 टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता.
  11. पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार.
  12. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग. हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate - Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार.
  13. "नवीन नागपूर" अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार.
  14. नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती.
  15. मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता.

