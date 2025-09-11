ETV Bharat / state

नागपुरात व्यापाऱ्यावर गोळीबार, 50 लाखांची रोख लंपास; व्यापाऱ्याला लागल्या दोन गोळ्या

एक गोळी पाठीत तर दुसरी गोळी पायाला लागल्याची माहिती मिळाली असून, त्या व्यापाऱ्याला खासगी रुग्णालयमध्ये दाखल करण्यात आलंय. राजू दिपानी असे जखमी व्यापाऱ्याचे नाव आहे.

Businessman shot in Nagpur
नागपुरात व्यापाऱ्यावर गोळीबार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 10:47 AM IST

1 Min Read
नागपूर - नागपूर शहरातील कडबी चौका जवळ किराणा व्यापाऱ्यावर गोळीबार झालेला आहे. ही घटना रात्री उशिरा घडली असून, व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय. आरोपीने केलेल्या फायरिंगमध्ये दोन गोळ्या व्यापाऱ्याला लागलेल्या आहेत. एक गोळी पाठीत तर दुसरी गोळी पायाला लागल्याची माहिती समोर आली असून, त्या व्यापाऱ्याला खासगी रुग्णालयमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. राजू दिपानी असे जखमी व्यापाऱ्याचे नाव आहे.

व्यापारी राजू दिपानी यांच्यावर दरोडेखोरांची पाळत - किराणा मालाचे व्यापारी राजू दिपानी यांच्यावर दरोडेखोरांनी पाळत ठेवली असावी आणि संधी मिळताच भररस्त्यात गोळीबार करून लाखोंची रक्कम लंपास केल्याचं बोललं जातंय. त्यानंतर दुचाकीने आरोपींचा पळ काढलाय. या घटनेचा तपास अगदीच सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने पोलीस अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. सीसीटीव्हीच्या मदतीने पोलिसांनी दरोडेखोरांचा शोध सुरू केला असून, लवकरच आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यात येतील आणि षडयंत्राचा खुलासा केला जाईल, असंही डीसीपी नचिकेत कदम यांनी स्पष्ट केलंय.

50 लाख रुपये लुटले, हवाला कनेक्शन - जखमी व्यापारी राजेंद्र(राजू)दिपानी हे किराणा आणि धान्याचे व्यापारी आहेत. या सोबतच ते 'हवाला'चे काम करतात, अशी माहिती तपासात पुढे आली आहे. सुरुवातीला त्यांनी पाच लाख रुपये आरोपींनी लुटल्याचे पोलिसांना सांगितले. मात्र, तपास पुढे असताना त्यांनी 50 लाखांची लूट झाल्याचे पोलिसांना सांगितले असून, त्याच आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केलाय.

आरोपींना राजूची माहिती होती - राजू दिपानी यांच्या रोजची दिनचर्या कशा प्रकारे असते, याचा संपूर्ण अभ्यास दरोडेखोरांनी केला होता. ते सकाळी किती वाजता येतता, दुपारी ते कुठे जातात का? बँकेत कधी जातात. रात्री घरी जाण्यासाठी किती वाजता निघतात यासह सर्व बाबींची माहिती या आरोपीकडे होती, त्यामुळे ते राजू दिपानी यांच्या परिचयातील असल्याची ही शक्यता नाकारता येत नाही.

TAGGED:

NAGPUR CRIMEBUSINESSMAN HIT TWO BULLETSनागपुरात व्यापाऱ्यावर गोळीबारBUSINESSMAN SHOT

