बोगस कंपनीच्या आधारे करचुकवेगीरी, ४७ कोटी ३२ लाखांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्याला अटक - BUSINESSMAN ARRESTED

बोगस कंपनीच्या आधारे करचुकवेगीरी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला ठाण्यातून अटक करण्यात आली आहे. त्यानं ४७ कोटी ३२ लाखांची फसवणूक केल्याचं उघडकीस आलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 10:31 PM IST

ठाणे - सीजीएसटी ठाणे आयुक्तालयाने करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. बनावट इनपुट क्रेडीट टॅक्सच्या आधारे (आयटीसी) ४७ कोटी ३२ लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या ठाण्यातील व्यापाऱ्याच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू सेवा कर (सीजीएसटी) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागातील ठाणे आयुक्तालयाच्या कर-चुकवेगिरी विरोधी शाखेनं १९ ऑगस्ट रोजी ही कारवाई केली. विवेक मौर्य असं व्यापाऱ्याचं नाव असून तो या प्रकरणात मुख्य सुत्रधार आहे. त्याच्या घरातून काही पुरावे जप्त करण्यात आले असून त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती सीजीएसटी विभागाने दिली.


मेसर्स केएसएम एंटरप्रायझेस या कंपनीचं संचालन विवेक मौर्य करतात. त्यांनी कोणताही वस्तू किंवा सेवा पुरवठा न करता खोटे आयटीसी दाखवून ते पुढे मंजूर केले होते. तांत्रिक आणि अत्याधुनिक विदा विश्लेषणाच्या आधारे हे प्रकरण उघडकीस आलं. पथकाने त्यांच्या निवासस्थानी घातलेल्या छाप्यात विविध बँक खात्याच्या पुस्तिका, धनादेश, काही मोबाईल आणि बनावट कंपन्यांशी संबंधित कागदपत्रे यासह गुन्हे सिद्ध करणारे पुरावे हस्तगत करण्यात आले आहेत. त्यांच्या चौकशीत, या प्रकरणाचा तेच मुख्य सुत्रधार असल्याची कबूली त्यांनी दिली. तसंच बेकायदेशीर व्यवहारांचा थेट लाभ उचलल्याचंही कबूल केलं.


यानंतर मौर्यला १९ ऑगस्टला अटक करण्यात आली. ठाणे येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं असता त्यांनी १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू असुन वस्तू आणि सेवा कर चोरीत गुंतलेल्या व्यक्ती व संस्थांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील, असं सीजीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

