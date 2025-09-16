अदानी सिमेंट प्रकल्पाविरोधात हरकतींचा पाऊस; सुनावणीच्या शाही मंडपाचा खर्च कुणी केला? नागरिकांचा खडा सवाल
अदानी सिमेंट प्रकल्प सुनावणी शाही मंडपात पार पडली. यावेळी शेकडो खासगी तसंच सरकारी सुरक्षा रक्षक नेमले होते. तरीही प्रकल्पाला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला.
ठाणे : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील मोहने येथील एनआरसी कारखान्याच्या रिकाम्या जमिनीवर अदानी ग्रुपकडून अंबुजा सिमेंट ग्राइंडिंग फॅक्टरी उभारण्याच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ कल्याण येथे हजारो नागरिकांनी लेखी हरकती नोंदवल्या आहेत. आज या हरकतींवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने अदानी ग्रुपने विकत घेतलेल्या एनआरसी कंपनीच्या आवारातच सुनावणीसाठी शाही मंडप आणि शेकडो खासगी तसंच सरकारी सुरक्षा रक्षकांसह सुनावणीसाठी लाखोंचा खर्च करण्यात आला. अदानींसाठी पायघड्या घालण्याचं काम संबधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आरोप हरकतदार कामगार नेते शामदादा गायकवाड यांनी केला आहे. यामुळं हजारो अर्जावरची सुनावणी ही दिखावा असल्याचा आरोप होतोय.
प्रस्तावित सिमेंट काँक्रीट ग्राइंडिंग फॅक्टरी युनिटला शहाड मोहने, टिटवाळा, आंबिवली, वडवली, अटाळी मोहने, गाळेगाव, जेतवन नगर या परिसरातील शेकडो नागरिकांसह विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, शेतकरी संघटनानी प्रदूषण मंडळ कल्याण येथे हरकतींचा पाऊस पडल्यानंतर एनआरसी कारखान्याला नागरिकांचा तीव्र विरोध असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. अंबुजा सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट या प्रस्तावित सिमेंट फॅक्टरीबाबत दिलेल्या जाहिरातीत कंपनी प्रशासनाकडून १६ सप्टेंबर रोजी लेखी आणि तोंडी हरकती घेण्यासाठी नागरिकांनी एनआरसी कंपनीच्या आवारात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं होतं. त्यानुसार या सुनावणीला सुरवात झाली. नागरिक या प्रकल्पाला विरोध करत रोष व्यक्त करत आहेत. तर विविध राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी याठिकाणी अदानी विरोधात घोषणाबाजी करत आपला निषेध व्यक्त केला.
पर्यावरणाच्या बाबतीत त्यांना क्लियरंस पाहिजे असल्याने सुनावणीचा फार्स उभा केलाय. यामध्ये पढवून आणलेले अधिकारी चुकीची माहिती देत होते. याठिकाणी सिमेंट ग्राइंडिंग प्लांटच्या माध्यमातून प्रचंड प्रदूषण होणार आहे. जे जगातील प्रत्येक ग्राइंडिंग प्लांटच्या ठिकाणी होते. असंअसताना महानगराच्या ठिकाणी हा प्लांट उभारला जात असून येथील हवा, नदी, पाणी, जमीन प्रदूषित होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा सर्वनाश होणार आहे. मोठा रोजगार देखील उपलब्ध होणार नाही. या प्लांटमुळे होणारा विनाश थांबवणे हे फक्त जनतेच्या हातात असून जनतेनं हा अन्याय सहन करता कामा नये. तुम्ही कोणत्याही जाती, धर्म, प्रांताचे का असेना पण नागरिकानी मोठं जनआंदोलन उभारलं पाहिजे असं आवाहन कामगार नेते श्याम गायकवाड यांनी यावेळी केलं. तसंच ही जागा एनआरसी कंपनीला स्थानिकांनी दिली होती. ही कंपनी बंद झाल्याने ही जागा पुन्हा शेतकऱ्यांना देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन उभारणार असल्याचं गायकवाड यांनी सांगितलं.
आजच्या सुनावणीवेळी गोंधळ होणार नाही याची दक्षता प्रदूषण नियत्रण मंडळ अधिकाऱ्यांनी घेऊन मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याचं दिसून आलं. शिवाय खासगी सुरक्षा रक्षक (बाउन्सर) ही मोठा संख्यनं हजर होते. तसंच भलामोठा शाही मंडप उभारण्यात येऊन बंदोबस्तसाठी आलेल्या पोलीस कर्मचारी अधिकारी आणि खासगी रक्षकांसाठी शाही थाळीची सुविधा अदानी ग्रुपच्या वतीनं करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.
या संदर्भात प्रदूषण विभागचे मुख्य अधिकारी जे. एस. हजारे यांनी सांगितलं की, आज २८०० हरकत अर्जावर सुनावणी पार पडली. ह्या सुनावणी झालेल्या तक्रारींचं निवारण करण्यसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण विभगाकडे पाठवणार आहोत. मात्र आज सुनावणीसाठी उभालेला लाखोंचा शाही मंडप आम्ही उभारला नाही. तो अदानी ग्रुपच्या वतीनं उभारला होता. आमच्या कार्यलयाकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध केला नसल्याचं सांगितलं. तर अदानी ग्रुपच्या वतीनं उपस्थित असलेल्या अधिकारी - कर्मचार्यांनी नागरिकांचा रोष पाहून गप्प बसणंच पसंत केलं. यामुळं त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नाही. एकंदरीतच अदानीसाठी पायघड्या घालण्याचं काम संबधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आरोप हरकतदार नागरिकांनी केला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मोहने गावाजवळ अम्बुजा सिमेंट्स लिमिटेडने ६ एम एम टी पी ए क्षमतेची स्वतंत्र सिमेंट ग्राइंडिंग युनिट उभारण्याचा प्रस्ताव अदानी ग्रुपकडून मांडला जात आहे. या प्लॅन्टमुळे निर्माण होणाऱ्या सिमेंट धूळ, उत्सर्जन आणि प्रदूषणामुळे पर्यावरण, सजीव जीवन आणि स्थानिकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अम्बुजा सिमेंट्स लिमिटेडचा हा प्रस्तावित प्लॅन्ट कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत असलेल्या अंबिवली, मोहने गावात उभारला जाणार आहे. एकूण २६.१३ हेक्टर जागेवर हा ड्राय सिमेंट ग्राइंडिंग प्रक्रिया असलेला प्लॅन्ट बांधला जाणार आहे. या बाधित होणाऱ्या क्षेत्रात कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेच्या सर्व विभागांसह उल्हासनगर आणि म्हारळ -बुद्रुक शहर समाविष्ट असून, १० किमी परिधीत अंदाजे १४.८२ लाख लोकसंख्या प्रभावित होईल. प्लॅन्टपासून जवळच अनेक शाळा, रुग्णालये आहेत. असं अनेक हरकतींमध्ये नोंदवण्यात आलं आहे.
सिमेंट धूळ मातीची सुपीकता कमी करेल आणि हेवी मेटल्स, क्रोमियम, निकेल, लीड, जमा होऊन शेतजमिनी दूषित होतील. पाण्यातील प्रदूषणामुळे जलस्रोतांचे नुकसान होईल. याच प्लॅन्टपासून जवळ असलेल्या कल्याण डोंबिवलीतील नागरिकांना पाणी पुरवठा करणारे उदंचन केंद्र आहे. नदी आहे. यावरही प्रदूषणाचा परिणाम होऊन पिण्याचे पाणी प्रदूषित होईल, असा दावा पर्यावरण प्रेमी श्रीनिवास घाणेकर यांनी केला आहे. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालामध्ये १० किलोमीटर परिघात कल्याण तालुक्यातील ३८ गावे, भिवंडी तालुक्यातील २९ गावे, आणि अंबरनाथ तालुक्यातील ३ गावे प्रभावित होणार आहेत. लोकांच्या आरोग्यासाठीही गंभीर धोके संभवतात, श्वसन आणि कर्करोगाचं भय सतावणार आहे. असंही यावेळी हरकतदारांनी सांगितलं.
