मलकापूर खामगाव महामार्गावरील अवैध बायोडिझेल पंपावर एलसीबीचा छापा : आठ जणांवर गुन्हा दाखल
मलकापूर खामगाव महामार्गावर असलेल्या अवैध बायोडिझेल पंपांवर बुलडाणा पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं छापा मारला. या छाप्यात 8 आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : September 29, 2025 at 5:32 PM IST
बुलढाणा : मलकापूर ते खामगाव महामार्गावर अवैध बायोडिझेल पंपांची संख्या वाढत असल्यानं महसूल विभागाला मोठा फटका बसत आहे. या महामार्गावर सुमारे 18 अवैध पंप सक्रिय असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी तत्काळ दखल घेतली. त्यांच्या निर्देशानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेनं (एलसीबी) रात्रीच्या सुमारास दोन ठिकाणी छापा टाकला. या कारवाईत एकूण 5 लाख 86 हजार 700 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, आठ जणांवर मलकापूर शहर आणि एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महसूल बुडत असल्याचं उघड : या अवैध पंपांवरून पेट्रोल-डिझेलसारखे ज्वलनद्रव्य विकले जात असल्यानं पर्यावरणीय धोका आणि महसूल बुडत असल्याचं उघड झाले आहे. पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी यापूर्वीच अशा कारवायांना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, माहितीनुसार महामार्गावर 18 हून अधिक पंप कार्यरत असतानाही फक्त दोन ठिकाणी कारवाई करण्यात आली असल्यानं प्रशासनाच्या निष्क्रियतेच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांकडूनही याबाबत तक्रारी होत्या, ज्यामुळे मंत्री महोदयांना ही बाब कळली. या पंपांमुळे जिल्ह्यातील महसूलाला दरमहा लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे अंदाजे आकडे सांगितले जात आहेत.
दर्जाहीन इंधनामुळे वाहनांना धोका : अवैध विक्रीमुळे दर्जाहीन इंधनामुळे वाहनांना देखील धोका निर्माण होतो. एलसीबीनं जप्त केलेल्या साहित्यात डिझेल टँक, पाइपलाइन आणि विक्रीसाठी तयार केलेले इंधन सामावले आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींमध्ये स्थानिक व्यावसायिक आणि कामगारांचा समावेश आहे. पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, संपूर्ण महामार्गावरील सर्व अवैध पंपांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महसूलाचं रक्षण करणं आमचा कर्तव्य आहे : "अवैध व्यवसायांना थांबवण्यासाठी प्रशासन सतर्क राहील. जिल्ह्यातील महसूलाचे रक्षण करणे हे आमचं कर्तव्य आहे," असं पाटील म्हणाले. या कारवाईमुळे इतर अवैध पंप चालकांमध्ये भीती पसरली असली तरी, संपूर्ण क्रमाक्रमानं तपास होण्याची अपेक्षा आहे. या घटनेमुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील इंधन व्यवस्थेवर नव्यानं चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासनानं आता उर्वरित पंपांवरही छापा टाकण्याची घोषणा केली असून, नागरिकांकडूनही माहिती देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. ही कारवाई अवैध व्यवसायांना धक्का देणारी ठरेल की फक्त औपचारिक राहील, हे येणारा काळच सांगेल."या अवैध बायोडिझेल पंपांमुळे जिल्ह्याचं मोठं नुकसान होत आहे. मी प्रशासनाला कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सर्व पंपांवर छापा टाकून ते बंद करणार आहोत, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.