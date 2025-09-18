मलकापूर नजीक कार-ट्रेलरची जोरदार धडक, 4 जणांचा जागीच मृत्यू
मलकापूर नजीकच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर एक भीषण अपघात (Buldhana Accident) झालाय. या अपघातात 4 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
Published : September 18, 2025 at 3:07 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यातील मलकापूर नजीकच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर झालेल्या भीषण अपघातात (Buldhana Accident) 4 जणांचा मृत्यू झाला. तर 5 प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतकांमध्ये वाहन चालकाचा समावेश असून घटनेतील अन्य 4 मृतकांची गुरुवारी (18 सप्टेंबर) सकाळी दहा वाजेपर्यंत ओळख पटू शकली नाही. मध्यरात्रीच्या सुमारास ही भीषण दुर्घटना घडली. मुक्ताईनगरकडून मलकापूरकडे जाणाऱ्या लेनवरून भानगुराकडे जाणाऱ्या रोडच्या हायवेकडील कटींगच्या पुढे हा भीषण अपघात घडला. दुर्घटनेत कार चालक साजिद अजीज बागवान यासह तीन महिला मिळून चौघाचा जागीच मृत्यू झाला.
अपघातात चार ठार, पाच गंभीर जखमी : तीन मृत महिलांची अजूनही ओळख पटू शकली नाही. हे प्रवासी मारूती ईको कार (क्र. एम एच 46 एक्स 3120) ने प्रवास करत होते. दरम्यान चालक साजिद अजीज बागवान याचे नियंत्रण सुटल्याने ईको कार भरधाव वेगात समोर असलेल्या मोठ्या ट्रेलरला धडकली. यामुळं चालक साजिद बागवान आणि कारमधील तीन महिला मिळून चौघांचा जागीच मृत्यू झाला तर पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या अपघातामध्ये कारचा चक्काचूर झाला आहे. पोलीस सध्या अपघाताचा तपास करत आहेत.
जखमींवर उपचार सुरु : गंभीर जखमीमध्ये संतोष तेजराव महाले (वय 40) राहणार चिखली तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगांव, पंकज दिलीप गोपाळ (वय 22) राहणार नांद्रा हवेली, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगांव, दिपीका विश्वास (वय 30) वर्ष कलकत्ता पष्चिम बंगाल, टीना अजय पाटील, (वय 45) राहणार भुसावळ जिल्हा जळगाव यांच्या समावेश असून एका जखमी महिलेची ओळख पटू शकली नाही. जखमींवर उपचार सुरु असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं समजतं. या प्रकरणी पुढील तपास मलकापूर पोलीस करत आहेत.
