केंद्रात जाऊन शेतकऱ्यांसाठी मदत आणा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पाचोड येथून अतिवृष्टी नुकसान पाहणी दौऱ्याला सुरुवात केली. राज्यात विदारक परिस्थिती असून ताबडतोब मदत जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
Published : September 25, 2025 at 10:41 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - केंद्रात तुमचंच सरकार आहे, दिल्लीत जाऊन मदत आणा असं आवाहन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारला केलंय. सपकाळ यांनी सकाळी सात वाजताच जिल्ह्यातील पाचोड येथून अतिवृष्टी नुकसान पाहणी दौऱ्याला सुरुवात केली. आभाळ फाटलं असून सरकारनं मदत द्यायला उशीर केला आहे. हा राजकारण आणि आरोपांचा प्रसंग नाही पण अवकाळी पाऊस उन्हाळ्यापासून सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्यावी आणि खरडून गेलेल्या जमिनीला हेक्टरी 5 लाखांची मदत व्हावी, राज्यात विदारक परिस्थिती निर्माण झाली असून ताबडतोब मदत जाहीर करावी अशी मागणी सपकाळ यांनी केली.
सत्ताधाऱ्यांनी फोटो काढण्याचे नाटक बंद करावे - निवडणुकीत तुम्ही दिलेलं कर्जमाफीचं आश्वासन पूर्ण करायला पाहिजे, तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे. गावागावात सुरू असलेली बँकांची सक्तीची कर्ज वसुली बंद करावी. मोफत बियाणे आणि खते द्यावीत अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. सरकार ओला दुष्काळ पुढील 2 - 3 दिवसात जाहीर करेल. मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. आश्वासनाचा सुकाळ आणि सरकारी योजनेचा दुष्काळ पाहायला मिळत आहे. सरकारने विशेष पॅकेज द्यावे, तुमचे केंद्र आणि राज्यात सरकार आहे. ट्रिपल इंजनच्या मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांनी बांधावर उभं राहून फोटो काढण्याचे नाटक बंद करून दिल्लीत आपली पूर्ण पत लावून राज्याला दिलासा द्यावा अशी मागणी सपकाळ यांनी केली.
निधी दुष्काळग्रस्तांना द्यावा - नाशिक येथील कुंभमेळ्याची अतिरिक्त तरतूद ही दुष्काळी भागाकडे वळवा, तसंच शक्तीपीठ मार्ग थांबवून ती मदत शेतकऱ्यांना वाळवावी अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घ्यायला हवा. मीटिंग मध्ये उपाय योजना केल्या नाहीत. सरकारची भूमिका संतापजनक आहे. आपण सरकारला मायबाप म्हणतो मात्र हे सर्व इव्हेंट करत आहेत. मदतीचा हात देणे माणुसकी असून मात्र याचा फायदा करून घेणे योग्य नाही. आमचे फोटो पाहा आणि पानफूल वाहा अशी टीका त्यांनी केली. पीक विम्याचा मराठवाड्यात मोठा घोटाळा बाहेर येऊ नये म्हणून योजना बंद केली. तसंच या विमा कंपनींना खुश करणाऱ्या योजना आहेत. पाऊस सुरू होण्याच्या पूर्वीच जिथं जिथं पाऊस झाला तिथं काँग्रेस गेली आहे. काँग्रेसने बांधावर जाण्याची भूमिका घेतली अशी माहिती हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली.
आम्ही मदतीसाठी जातो - काँग्रेस पक्षाकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला असून आम्ही फक्त फोटोसाठी नाही तर मदतीसाठी जात आहोत. हे काय कारवाई करतात हे पाहण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीकडे शिष्टमंडळ पाठवत आहे. या परिस्थितीत सर्वांनी एकत्र येऊन काम करायला हवं, या सर्वसमावेशक भूमिकेला आमचे सहकार्य आहे. केवळ बोलाचाच भात आणि बोलाची कढी होऊ नये अशी टीका सपकाळ यांनी केली.
गिरीष महाजन यांचं वक्तव्य चुकीचं - भाजपा नेते तसंच मंत्री गिरीष महाजन यांनी एका शेतकऱ्याला पैसे खिशात घेऊन फिरतो का? असा अजब प्रश्न विचारला त्यावर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका करत, 50 खोके एकदम ओके ही घोषणा कुठून आली हे माहीत आहे. सरकार पाडायचे आमदार फोडायचे, निवडणुकीत पैसा फेक तमाशा देख तेव्हा खिशात पैसा यायचा. तुम्ही शेतकऱ्यांची जबाबदारी न स्वीकारता अशी उद्धट उत्तरं देणं हा सत्तेचा अहंकाराचा कळस झाला आहे. 240 आमदार पाठीशी असल्याने राक्षसी बहुमताचा अहंकार झाला आहे असं, आम्ही यामुळे म्हणतो. मंत्र्याकडे माणुसकी नसेल तर काय म्हणावे? भारताला पारतंत्र्यात नेण्यासाठी हा सर्व खेळ सुरू आहे का? असा अहंकार या प्रशासनाच्या भूमिकेतून निर्माण होतो अशी टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा..