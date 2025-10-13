महानगरपालिकेचं स्मार्ट मुंबईच्या दिशेनं पाऊल; समस्या सोडवण्यासाठी एआय स्टार्टअप कंपन्यांची मदत!
पर्यावरण, पाणी, प्रदूषण, आरोग्य आणि उद्यान अशा विभागांतील दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी पालिकेनं आता 11 अभिनव स्टार्टअप्सच्या मदतीनं 'स्मार्ट सोल्यूशन्स' शोधण्याचा निर्णय घेतलाय.
Published : October 13, 2025 at 5:41 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेनं आपल्या कार्यपद्धतीत नवं तंत्रज्ञान आणण्याचा निर्णय घेतलाय. पर्यावरण, पाणी, प्रदूषण, आरोग्य आणि उद्यान अशा विभागांतील दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी पालिकेनं आता 11 अभिनव स्टार्टअप्सच्या मदतीनं 'स्मार्ट सोल्यूशन्स' शोधण्याचा निर्णय घेतलाय. यामध्ये पर्यावरणसंवर्धन, प्लॅस्टिक पुनर्वापर, हवेचं शुद्धीकरण, पाण्याच्या गळतीचं निरीक्षण, डिजिटल वृक्ष व्यवस्थापन तसंच आरोग्य तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
विविध स्टार्टअप कंपन्यांचा सहभाग : पालिका प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यासाठी या स्टार्टअप्सच्या कल्पक उपायांचा उपयोग करून मुंबईला अधिक हरित, आरोग्यदायी आणि टिकाऊ बनवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असून, त्यासाठी विविध स्टार्टअप कंपन्यांचा सहभाग करून घेण्यात येणार आहे. एअरएक्स इनोव्हेशन्स प्रा.लि. या कंपनीनं हवेतून कार्बन डायऑक्साइड शोषून त्याचे रूपांतर ऑक्सिजन आणि बायोमासमध्ये करणारे उपकरण विकसित केलंय. हे तंत्रज्ञान सूक्ष्म धूळकण कमी करून हवेची गुणवत्ता सुधारते.
चिमणीविरहित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली : याचबरोबर, अँपल अर्थ पॅकेजिंग प्रा.लि. या स्टार्टअपनं 'भारत री-यूज' या संकल्पनेतून डिस्पोजेबल प्लास्टिक पाण्याच्या बाटल्यांना पर्याय निर्माण केलाय. स्मार्ट किऑस्कद्वारे पुन्हा वापरता येणाऱ्या बाटल्यांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवलं जाणार आहे. एमकेडी टेकवर्क्स एलएलपी यांनी हिंदू स्मशानभूमींसाठी 'चिमणीविरहित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली' विकसित केली असून, ती हवेतील प्रदूषण 98 टक्क्यांपर्यंत कमी करते. अशा विविध स्टार्टअपच्या माध्यमातून मुंबईकरांना उत्तम सुविधा देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असल्याचं प्रशासनानं म्हटलंय.
'एंडोबॉट' नावाचं रोबोटिक उपकरण : सॉलटेक डिझाइन लॅब्स प्रा.लि. यांनी वापरातील 'सिंगल यूज' प्लास्टिक आणि बांधकामातील कचरा पुनर्वापर करून मजबूत बांधकाम साहित्य तयार करण्याचं तंत्रज्ञान विकसित केलंय. तर सोलिनस इंटेग्रिटी प्रा.लि. यांनी 'एंडोबॉट' नावाचं रोबोटिक उपकरण विकसित केलंय. हे उपकरण पाण्याच्या आणि मलनिस्सारण पाइपलाइनची आतून तपासणी करून गळती, अडथळे किंवा दूषितता यांचं निदान करतं. दुसरीकडे आरका रिसर्च इंडिया प्रा.लि. आणि इंडिकेटर एआय सोल्यूशन्स प्रा.लि. यांनी आरोग्य तपासणीसाठी नॉन-इनवेसिव्ह म्हणजे शरीरात कोणताही छेद न करता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणं तयार केलीत. या उपकरणांद्वारे डायबिटीस, उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल विकारांचं लवकर निदान शक्य होतं.
मुंबईकरांना उत्तम सुविधा देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न : दरम्यान, याबाबत पालिका प्रशासनानं म्हटलंय की, महापालिकेच्या या उपक्रमामुळं मुंबईतील स्थानिक प्रशासनात नवकल्पनांना चालना मिळणार असून, शहराच्या भविष्यातील समस्यांसाठी 'स्मार्ट आणि टिकाऊ उपाय' उपलब्ध होणार आहेत. पालिका प्रशासनाच्या मते, या 11 स्टार्टअप्सच्या प्रकल्पांना विविध विभागांमध्ये प्रयोगात्मक स्वरूपात सुरू करून त्यांचा परिणाम पाहिला जाणार आहे. महापालिका आता केवळ पारंपरिक यंत्रणांवर अवलंबून न राहता नव्या पिढीच्या तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्ससोबत मुंबईकरांना उत्तम सुविधा देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असल्याचं प्रशासनानं म्हटलंय.
शिक्षकांसाठी 'शैक्षणिक अॅप' : ट्रीकोटेक एलएलपी या स्टार्टअपनं मुंबईतील वृक्षांचे व्यवस्थापन अधिक वैज्ञानिक पद्धतीनं करण्यासाठी 'एलआयडीएआर' 'एलआयडी आणि 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर केलाय. हे तंत्रज्ञान प्रत्येक झाडाचे डिजिटल थ्रीडी मॉडेल तयार करून त्याची वाढ, स्थैर्य आणि संभाव्य धोके यांचं विश्लेषण करतं. इन्स्टा टीच पीकेडी एज्यु. प्रा.लि. या स्टार्टअपनं शिक्षकांसाठी 'शैक्षणिक अॅप' तयार केलं असून, या अॅपमध्ये 1 हजारहून अधिक उपक्रम आणि खेळांद्वारे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जातो. त्यामुळं पालिका शाळांमधील शिक्षण अधिक स्मार्ट होणार आहे.
आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा : याबाबत महापालिकेच्या व्यवसाय विकास विभागाच्या प्रमुख शशी बाला यांनी सांगितलं की, "मुंबईसारख्या महानगरात वाढत्या पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. मुंबई महापालिका प्रशासन आणि संबंधित 11 स्टार्टअप्सच्या मदतीनं आम्ही शाश्वत, स्वच्छ आणि स्मार्ट मुंबई घडवण्याच्या दिशेनं एक ठोस पाऊल उचलंय. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्यानं पर्यावरण, पाणी, आरोग्य यादीं समस्यांवर उपाय केलं जाणार आहेत."
हेही वाचा :
- मराठीत नाही, हिंदीत बोला! डी मार्टमध्ये महिलेची दादागिरी; मनसे कार्यकर्त्यांनी माफी मागितल्यानंतरच सोडलं
- तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदेंच्या 'फ्लॅगशिप' योजनांना ब्रेक; फडणवीसांनी आतापर्यंत मारली 8 योजनांवर फुल्ली
- देशात एक लाखांहून अधिक 'सिंगल टीचर शाळा,' 33 लाख विद्यार्थी घेतायत शिक्षण; महाराष्ट्रात आहेत 'इतक्या' शाळा?