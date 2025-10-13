ETV Bharat / state

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदेंच्या 'फ्लॅगशिप' योजनांना ब्रेक; फडणवीसांनी आतापर्यंत मारली 8 योजनांवर फुल्ली

शिंदेंनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या तब्बल 8 योजनांवर आतापर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फुल्ली मारली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

October 13, 2025

Choose ETV Bharat

मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुरू केलेल्या 'फ्लॅगशिप' योजनांना ब्रेक लावण्याचा सपाटा सुरू असून, आनंदाची शिधापाठोपाठ आता 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' योजना बंद करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. शिंदेंनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या तब्बल 8 योजनांवर आतापर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फुल्ली मारली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय? : लाडकी बहीण योजनेमुळे आधीच तिजोरीवर मोठा ताण आहे. त्यात गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळं मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या नुकसानीनं बळीराजा संकटात आलेला आहे. त्याला मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 32 हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. परिणामी, तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कळतंय. यापैकी काही योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्यानं आणि त्यांचा अपेक्षित लाभ जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्यानं त्यांना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनांचा आर्थिक आणि प्रशासकीय आढावा घेतल्यानंतर त्यांच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. मात्र, भाजपाचे माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांनी या वृत्ताचं खंडन केलं असून, हे विद्यार्थी हिताचं सरकार आहे, असं काहीही होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली.

अंबादास दानवेंनी जाहीर केली यादी : अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावर बंद झालेल्या योजनांची यादीच जाहीर केली आहे. "सामान्यांना कणभर लाभाची अपेक्षा असलेल्या योजना बंद करून देवेंद्र फडणवीस सरकारनं आपल्याच सहकाऱ्यांच्या निर्णयांवर फुल्ल्या मारल्या आहेत. आमच्यातून गेलेले 'कटप्रमुख' मात्र यावर एकही शब्द न काढता महाशक्तीच्या लाडक्या बुलेट ट्रेनची री ओढताना आपल्याला दिसतील. योजना बंद करणारे हे चालू सरकार आहे. निवडणुकांपुरत्या सुरू केलेल्या या सगळ्या योजनांचा भंपकपणा जनतेपुढे निश्चित मांडू", असं आव्हानही दानवे यांनी दिलं.

प्रवीण दरेकरांची बचावात्मक भूमिका : भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी मात्र या टीकेला प्रत्युत्तर देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केलीय. ते म्हणाले की, "सरकार चालवत असताना प्राधान्याचे विषय कुठले, याचा विचार करून नियोजन केलं जातं. आज शेतकरी अडचणीत आहे. त्यापेक्षा मोठं प्राधान्य दुसरं काही असू शकेल का? शेतकऱ्याची शेती उद्ध्वस्त झाली, गुरं-ढोरं वाहून गेली, गोठे उद्ध्वस्त झाले. शेतकऱ्यापुढे जगायचं कसं हा प्रश्न आहे. अशा वेळेला शेतकऱ्यांसाठी जर काही मोठं पॅकेज दिलं असेल, तर तिजोरीवर ताण येतो. मला वाटतं हे सरकार पुन्हा सगळ्या गोष्टी सुरळीत सुरू करेल", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

नवनाथ बन यांनी मांडला स्थगितीचा आलेख : भाजपाचे माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांनी अंबादास दानवे यांना प्रत्युत्तर देताना तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारनं विविध योजनांना दिलेल्या स्थगितीचा आलेख मांडला. बन म्हणाले की, "उद्धव ठाकरेंचं सरकार म्हणजे स्थगिती सरकार आणि देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार म्हणजे गतिशील सरकार आहे. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंनी काय केलं होतं जरा आठवा! मुंबई मेट्रो कारशेड – आरेला स्थगिती, कोस्टल रोड प्रकल्प थांबवला, समृद्धी महामार्गाला आठ महिन्यांची स्थगिती, मराठवाडा वॉटर ग्रिड बंद, जलयुक्त शिवार बंद, पीएम किसान निधी रोखला, पोलीस, शिक्षक, ग्रामसेवक भरती थांबवली, औद्योगिक गुंतवणुकींचा विश्वास गमावला, पीएम आवास निधी वापरला नाही, परत पाठवला! उद्धव ठाकरेंच्या काळात महाराष्ट्र थांबला, देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात महाराष्ट्र धावू लागला!", असं प्रत्युत्तर नवनाथ बन यांनी दिलं आहे.

Last Updated : October 13, 2025 at 12:32 PM IST

