समुद्रात बुडणाऱ्या 300 जणांचे प्राण वाचवणारा 'मसीहा'; नाझीम शेख यांना हवंय सरकारचं पाठबळ!
नाझीम शेख यांचं कुलाबा येथील आझाद नगर परिसरात झोपडीवजा घर आहे. तिथं ते पत्नी व चार मुलांसोबत राहतात आणि पाव विकून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.
मुंबई : "मी गेटवे ऑफ इंडिया इथं समुद्रात पडलेल्या माणसांचा जीव वाचविण्याचं कार्य स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बजावत आहे. मी आजपर्यंत 300 हून अधिक लोकांचा जीव वाचवला. स्थानिक पातळीवर सन्मान झाला. मी आजपर्यंत निस्वार्थ भावनेनं लोकांचे जीव वाचवले. हे करताना कोणाचीही जात, धर्म, वय पाहिलं नाही. आज पाव विक्रीतून जे उत्पन्न मिळतंय, त्यावरच माझं कुटुंब अवलंबून आहे. मला आता नोकरीची गरज आहे. पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं. त्यांच्या कार्यालयातून सकारात्मक प्रतिसाद आला, पण महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप कोणतीच हालचाल नाही. आता तुम्हीच सांगा मी माझा परिवार कसा चालवू?", अशी कैफियत समुद्रात बुडणाऱ्या 300 हून अधिक लोकांचा जीव वाचवणाऱ्या मोहम्मद नाझीम समिम शेख या मसीहानं "ईटीव्ही भारत"सोबत बोलताना मांडलीय...
पाव विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह : नाझीम शेख हे कुलाबा येथील आझाद नगर परिसरात राहतात. कुलाबा म्हटलं की, अनेकांना उच्चभ्रू सोसायटी, श्रीमंतांची घरं डोळ्यासमोर उभी राहतात. मात्र, याच भागात एक प्रचंड दाटीवाटीची लोकवस्ती असलेली झोपडपट्टी देखील आहे. त्यालाच आझाद नगर परिसर म्हणतात. तिथंच नाझीम शेख यांचं झोपडीवजा घर आहे. तिथं ते पत्नी व चार मुलांसोबत राहतात आणि पाव विकून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. सध्या त्यांनी स्वत:ला नोकरीची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.
लहानपणीच पाण्याची भीती नाहीशी झाली : लहानपणापासूनच समुद्राशी आपलं खूप जवळचं नातं असल्याचं नाझीम सांगतात. "मी लहान असताना मित्रांसोबत इथं पोहायला यायचो. ऋतू कोणताही असला तरी आम्ही मित्र इथं गेटवेला पोहायला यायचो. त्यामुळं केवळ 14 वर्षांचा होतो, तेव्हाच मी एक पट्टीचा पोहणारा बनलो होतो. लहान असतानाच माझ्या मनातील पाण्याची भीती नाहीशी झाली. पुढं पोहणं माझा छंद बनला. नंतर याच आवडीमुळं मी लाईफगार्ड म्हणून काम सुरू केलं. जेव्हा मी पहिल्यांदा लाईफगार्ड म्हणून काम केलं, तेव्हा देवानेच या कामासाठी मला निर्माण केल्याचं वाटतं," असं नाझीम यांनी सांगितलं.
नोकरी स्वरूपात 'हे' काम मिळावं : "ईटीव्ही भारत"सोबत आपलं दुःख व्यक्त करताना नाझीम यांनी सांगितलं की, "साहेब मी रोज सकळी पाच वाजता बेकरीत जाऊन पाव घेतो आणि ते पाव विकतो. माझी सायकल आहे. त्या सायकलवरून मी गल्लोगल्ली जातो आणि रोज सकाळी लोकांना ताजे पाव देतो. त्यातून जे काही पैसे मिळतात, त्यावर माझ्या मुलांचे शिक्षण, कुणी आजारी पडलं तर त्यासाठी औषधं आणि रोजचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. आता मुलं मोठी होत असल्यानं खर्च वाढत आहे. त्यामुळं मला आता नोकरीची गरज आहे. मी 1990 पासून इथं लोकांचा जीव वाचवण्याचं काम करतोय. आतापर्यंत मी 300 हून अधिक लोकांचे जीव वाचवले आहेत. हे सर्व काम मी निःशुल्क करतो. याचे मला पैसे मिळत नाहीत आणि हे काम मी यापुढं देखील करेन, पण हे काम मला नोकरी स्वरूपात मिळावं, अशी माझी अपेक्षा आहे."
इतक्या लोकांना वाचवलं, पण कोणीच परत भेटायला आलं नाही : "साहेब काय सांगू आतापर्यंत एवढ्या लोकांना वाचवलं, पण एकही मला पुन्हा भेटायला आला नाही. त्यांनी मला भेटावं, मला आर्थिक मदत करावी अशी माझी स्वार्थी भूमिका नाही. पण साहेब एक अपेक्षा असते की, आपण ज्या माणसाचा जीव वाचवला, त्या माणसानं आपल्याला एकदातरी भेटावं. पण, एवढ्या लोकांमधील कोणीच भेटायला आलं नाही. माझ्या बायकोचा या कामाला विरोध आहे. मुलं अजून खूप लहान आहेत. माझ्या जिवाचं काही बरं वाईट झालं तर पुढं काय होईल, अशी भीती बायकोच्या मनात आहे. घरी यावरून भांडणं होतात, पण मी याला माझं कर्तव्य मानतो," अशी एक खंत देखील नाझीम यांनी व्यक्त केली.
सरकारकडून अद्याप कोणताच निर्णय नाही : "लाईफगार्ड मला नोकरी मिळावी, यासाठी मी 2019 पासून प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी मी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाला देखील पत्र लिहिलं होतं. विशेष म्हणजे मला त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद आला. त्यांनी तसं महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिले होते. पण, पुढं काही झालं नाही. माझ्या नोकरीबाबतचे स्मरण पत्र राहुल नार्वेकर यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं होतं. त्यानंतर सरकार बदललं आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी देखील आमदार भाई जगताप यांनी उद्धव ठाकरेंनी पत्र लिहून माझ्या नोकरीसाठी शिफारस केली होती, पण त्याचंही पुढं काही झालं नाही. सध्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी नोकरी पाहिजे," अशी आर्त मागणी नाझीम यांनी केली आहे.
