अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या काबाडकष्टाचं झालं सार्थक; दोन्ही मुलींनी नीट प्रवेश परीक्षा केली उत्तीर्ण

पेरणी करणाऱ्या शेतकरी रणरागिणींचे हात आता लोकांचं आयुष्य वाचवणारे होणार आहेत. त्यांचा अभिमान आता पूर्ण गावाला वाटतोय. वाचा, दोन मुलींच्या यशाची प्रेरक बातमी.

FARMER DAUGHTERS CRACK MBBS NANDED
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या दोन्ही पोरींना केली किमया (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 6:37 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
नांदेड : पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलींचे हात आता लोकांचं आयुष्य वाचवणारे होणार आहेत. त्याचा अभिमान फक्त मायबापालाच नाही, तर सगळ्या गावाला वाटतोय. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत होती, कधी अस्मानी संकटांनी तर बाजारपेठेतील गणितामुळे संकटाला सामोरं जाव लागायचं. पण आता हे चक्र थांबणार आहे. कारण, शेतकऱ्यांच्या दोन मुली एमबीबीएस शिक्षणासाठी नीट (NEET) परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या आहेत. बिलोली तालुक्यातील किन्हाळा गावच्या भोसले कुटुंबातील साक्षी आणि प्रिया या दोन बहिणींनी मिळविलेल्या यशानं अनेकांना प्रेरणा मिळत आहे.

घरची परिस्थिती बिकट त्यात झाल्या दोन्ही मुली : घरची परिस्थिती बिकट असताना दोन्ही मुली असल्यानं हनुमंत भोसले यांना त्यांच्या भवितव्याची चिंता होती. मुलींना मुलांपेक्षा कमी न समजता त्यांचं भोसले दाम्पत्यानं संगोपन केलं. लेकीला 'लक्ष्मी' समजून तिच्या हातात लेखणीची 'सरस्वती' दिली. आज त्याच मुलींनी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलं आहे.

दोन एकर शेतीत कष्ट करुन शिकवलं मुलींना : बिलोली तालुक्यातील किनाळा या गावातील शेतकरी हनुमंत भोसले आणि त्यांची पत्नी सुनीता हनुमंत भोसले या दोघांनी कष्ट करून दोन्ही लेकींना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षण उपलब्ध करून दिले. परिस्थिती हलाखीची आणि जेमतेम दोन एकर शेती असल्यानं इतर शेतकऱ्यांच्या शेतात शेतमजुरी करून हनुमंत भोसले यांनी कुटुंबाचा गाडा हाकलला. त्यांनी मोठ्या कष्टानं दोन्ही मुलींना शिक्षण दिल्यानं त्या आता एमबीबीएस होणार असल्याचा आनंद हनुमंत भोसले आणि सुनीता भोसले यांनी व्यक्त केला. जिथं शेतातल्या पिकाचा आणि खिशातल्या पैशाचा काही ताळमेळ नव्हता, तिथं हा बाप लेकीसाठी कष्ट करत उन्ह-पावसात उभा राहिला. पोटाला चिमटा काढून पोरींना इंग्रजीच्या शाळेत टाकलं. लोक म्हणाले पोरगी दुसऱ्याच्या घरची लक्ष्मी, काय एवढं कष्ट घेऊन शिकवता? पण हे जोडपं मागं हटलं नाही. लेकींनीदेखील आपल्या आई-वडिलांच्या कष्टाचं सार्थक करत कुठलीही साधनसामग्री नसतानासुद्धा ऑनलाईन पद्धतीनं अभ्यास केला.

छोट्याशा खोलीत करत अभ्यास : अगदी छोट्याशा खोलीत या दोन्ही बहिणी अभ्यास करून चिकाटीनं तयारी करत होत्या. अपुऱ्या सोयीसुविधा असताना रात्रंदिवस अभ्यास करत दोन्ही लेकीनं एमबीबीएस शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली नीट (NEET) ही परीक्षा उत्तीर्ण केली. साक्षीला नीटमध्ये ४८१ तर प्रियाला नीटमध्ये ५०७ गुण मिळाले आहेत. साक्षीला एमबीबीएससाठी अमरावतीमधील डॉ. राजेंद्र गोडे वैद्यकीय महाविद्यालयात तर प्रियाला चंद्रपूरमधील जेएमसी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला आहे. 18 वर्षे झाली की मुलीचं लग्न करा, म्हणणाऱ्यांनादेखील या दोन्ही मुलींनी चांगलीच चपराक लगावली. साक्षी भोसले आणि प्रिया भोसले यांनी अतिशय खडतर प्रवास करत आई-वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी रात्रंदिवस अभ्यास केला. आपलं मन स्थिर ठेवून अभ्यासात मन लावून त्यांनी नीटची परीक्षा उत्तीर्ण केली. अनेक आई-वडील मुलीचे लवकर लग्न लावून देण्याचा अट्टहास करतात त्यांच्यासाठी ही एक प्रेरणादायी कहाणी आहे.

