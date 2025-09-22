अरुण गवळीच्या दोन्ही मुली पालिका निवडणूक लढवणार; भायखळ्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांना आव्हान देणार
भायखळा विधानसभा मतदारसंघात गवळी कुटुंबाचा प्रभाव असल्याने या मतदारसंघातील निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार आहे.
मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी यांच्या दोन्ही मुली, गीता आणि योगिता गवळी येत्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत अखिल भारतीय सेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढणार आहेत. गीता गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली जाईल. अरुण गवळी मात्र या प्रक्रियेत सहभागी नसतील, अशी माहिती गीता गवळी यांनी दिली. दरम्यान, भायखळा विधानसभा मतदारसंघात गवळी कुटुंबाचा प्रभाव असल्याने या मतदारसंघातील निवडणूक अतिशय चुरशीची होणार आहे.
गीता गवळी यांच्या भाजपात प्रवेशाच्या चर्चा : गीता गवळी या अरुण गवळी यांच्या थोरल्या कन्या आणि माजी नगरसेविका आहेत. त्यांनी 2017 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 212 मधून विजय मिळवला होता. आता त्या पुन्हा त्याच प्रभागातून निवडणूक लढवणार आहेत. गेल्या काही काळात गीता गवळी यांच्या भाजपात प्रवेशाच्या चर्चा होत्या, परंतु त्यांनी या अफवा खोडून काढत अखिल भारतीय सेनेच्या तिकिटावरच निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
कोण आहेत योगिता गवळी? : योगिता गवळी या अरुण गवळी यांच्या धाकट्या कन्या असून, त्या प्रथमच राजकारणात पदार्पण करत आहेत. त्या प्रभाग क्रमांक 204 मधून निवडणूक लढवणार आहेत. या प्रभागातून यापूर्वी अखिल भारतीय सेनेच्या वंदना गवळी नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र, त्यांनी अलीकडे शिवसेनेत प्रवेश केल्याने त्या जागेवर योगिता गवळी यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. योगिता यांना राजकीय अनुभव नसला तरी, भायखळा परिसरातील पक्षाचा प्रभाव त्यांना लाभदायक ठरू शकतो.
गेल्या निवडणुकीत जिंकल्या दोन जागा : अरुण गवळी यांनी स्थापन केलेल्या अखिल भारतीय सेनेचा भायखळा परिसरात प्रभाव आहे. 2017 च्या मुंबई पालिका निवडणुकीत पक्षाने प्रभाग क्रमांक 204 आणि 212 मधून दोन जागांवर विजय मिळवला होता. माजी नगरसेविका वंदना गवळी यांच्या शिवसेनेतील प्रवेशामुळे पक्षाला धक्का बसला असला, तरी गीता गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष पुन्हा मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या निवडणुकीत गीता आणि योगिता गवळी यांच्या उमेदवारीमुळे भायखळा परिसरातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. गवळी कुटुंबाच्या प्रभावामुळे आणि पक्षाच्या स्थानिक पकडीमुळे ही निवडणूक अखिल भारतीय सेनेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
अरुण गवळी सध्या काय करतात? : कुख्यात गुंड अरुण गवळी, जे अखिल भारतीय सेनेचे संस्थापक आहेत, ते 17 वर्षांनंतर 3 सप्टेंबर 2025 रोजी नागपूर कारागृहातून सुटले. 2007 मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. भायखळ्यातील दगडी चाळ परिसरातून प्रसिद्धी मिळवलेल्या गवळींनी 2004 ते 2009 दरम्यान चिंचपोकळी मतदारसंघातून आमदारकी भूषवली. 1980-90 च्या दशकात ते अंडरवर्ल्डमध्ये सक्रिय होते. सध्या ते सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत.
