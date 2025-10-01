ETV Bharat / state

कुर्ला बेस्ट बस अपघातप्रकरणी दोन्ही कंत्राटदार दोषमुक्त

एव्ही ट्रान्स (एमयूएम) प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कटीगंडला आणि मोरया ट्रान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​सीईओ राम सूर्यवंशी यांना कोर्टानं पुराव्यांअभावी दोषमुक्त केलंय.

Mumbai sessions court
मुंबई सत्र न्यायालय (Source- ETV Bharat)
मुंबई : कुर्ला एलबीएस रोडवर डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या बेस्ट बस अपघातप्रकरणी इलेक्ट्रिक बस चालवणाऱ्या दोन कंत्राटदारांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलासा दिलाय. न्यायालयानं एव्ही ट्रान्स (एमयूएम) प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कटीगंडला आणि मोरया ट्रान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​सीईओ राम सूर्यवंशी यांना पुराव्यांअभावी दोषमुक्त केलंय.

काय होतं प्रकरण? - 9 डिसेंबर 2024 रोजी बेस्टच्या भरधाव वेगातील एसी बसनं एलबीएस रोडवरील काही वाहनं आणि नागरिकांना धडक दिली होती. या अपघातात एकूण 9 जणांचा बळी गेला होता, तर 42 जण जखमी झाले होते. याप्रकरणी बस चालक संजय मोरे याच्या विरोधात बेदरकारपणे वाहन चालवून निष्पाप लोकांचा बळी घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालाय.

काय होती याचिका? - याप्रकरणी कंत्राटदार या नात्यानं एव्ही ट्रान्स (एमयूएम) प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कटीगंडला आणि मोरया ट्रान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​सीईओ राम सूर्यवंशी यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल झाला होता. या दोघांनी दोषमुक्ततेसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अ‍ॅड. सुवर्णा आव्हाड आणि अ‍ॅड. शरण्य वत्स यांनी या दोघांच्या वतीनं बाजू मांडताना या आरोपपत्राला जोरदार विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, मुख्य आरोपी संजय मोरे हा पूर्वी बेस्टमध्येच ड्रायव्हर होता, ज्याला तीन वर्षांहून अधिक काळ बेस्ट बस चालविण्याचा अनुभव होता. त्यामुळे त्याला मान्यता देण्याचा अंतिम अधिकार हा बेस्टकडेच होता. या प्रकरणात बेस्टला आरोपी बनवण्यात आलेलं नाही, तसेच संपूर्ण आरोपपत्रात या दोघांविरोधात एकही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही आरोपी निर्दोष आहेत, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांना दोषमुक्त केलंय.

