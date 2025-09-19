ETV Bharat / state

आयुष्यभर विजेशिवाय जीवन जगलेल्या वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ हेमा साने यांच वयाच्या ८५ व्या वर्षी निधन

नेहमीच निसर्गाच्यासहवासात राहणाऱ्या वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ हेमा साने यांचं वयाच्या ८५ व्या वर्षी निधन झालं.

डॉ हेमा साने
डॉ हेमा साने (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : येथील ज्येष्ठ वनस्पतिशास्त्रज्ञ आणि वनस्पती क्षेत्राच्या एनसायक्लोपिडिया अशी ओळख असलेल्या शास्त्रज्ञ डॉ हेमा साने (वय ८५) यांचं शुक्रवारी पहाटे पुण्यात निधन झालं. पर्यावरणपूरक जीवनशैली जगणं हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं. पुण्यात एका छोट्या घरात, वीज आणि इतर आधुनिक सुविधांशिवाय त्यांनी संपूर्ण आयुष्य काढलं आहे.


डॉ. हेमा साने यांनी वनस्पती शास्त्रात एम. एस्‌सी. पी‌एच.डी. केली होती. तसंच त्या पुण्यातील आबासाहेब गरवारे (एम.ई.एस.) कॉलेजच्या वनस्पतीशास्त्र विभागाच्या त्या विभाग प्रमुख होत्या. तसंच किर्लोस्कर वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने पुण्यामध्ये ८ जानेवारी २०१६ रोजी झालेल्या चौथ्या पर्यावरणस्नेही साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद त्यांनी भूषविल होतं. १९६० पासून त्यांनी विजेचा वापर केलाला नसून घरात देखील त्यांच्या आधुनिक उपकरणेही नव्हती. शहराच्या मध्यवस्तीत राहून देखील विजेशिवाय त्या राहात होत्या. केवळ दिवसाच्या प्रकाशात आणि रात्री कंदिलाच्या प्रकाशात त्यांनी वनस्पतिशास्त्र आणि पर्यावरण या विषयांवरच नव्हे तर इतर विषयात देखील ३० हून अधिक पुस्तके लिहिली आहे.

ईटीव्ही भारतने त्यांच्यावर एक वृत्तांत केला होता. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, आजवर मला कधी विजेची गरज भासलीच नाही. भेटायला येणारे लोक मला विचारतात की, तुम्ही विजेशिवाय कसं जगू शकता? तेव्हा मी त्यांना प्रतिप्रश्न करते की, तुम्ही विजेबरोबर कसं जगता. आजवर मला कधी विजेची गरजच भासली नाही. त्यामुळे मला त्याबद्दल काहीच वाटत नाही. या ठिकाणी राहण्यात मला आनंद वाटतो. येथे राहणारे पशु-पक्षी माझे मित्र आहेत. ते माझ्याशी संवाद साधतात. अनेकजण मला ही जागा विकण्याचा सल्ला देतात, पण जागा विकली तर या झाडांचं, या पक्षाचं काय होईल हा प्रश्न मला पडतो. मला त्यांच्यासोबतच राहायचं आहे. त्यामुळे जागा विकण्याचा प्रश्नही माझ्या मनात येत नाही.

आज मात्र त्या हे जग सोडून गेल्यात. आजच्या आधुनिक काळात कोणत्याही आधुनिक सुविधांशिवाय राहता येतं याचं जिवंत उदारहण म्हणजे डॉ. हेमा साने या पुण्यातीलच नाही तर आधुनिक जगात वावरणाऱ्या एकमेव शहरी महिला होत्या. त्यांच्या निधनानं झालेली पोकळी कदाचित पुन्हा कधीच भरुन येणार नाही.

हेही पाहा...

अजबच.. पुण्यातील ७८ वर्षीय 'या' महिलेने आयुष्यात एकदाही वीज वापरलीच नाही

For All Latest Updates

TAGGED:

BOTANIST DR HEMA SANEवनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ हेमा सानेपर्यावरणपूरक जीवनशैलीसाहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपदBOTANIST DR HEMA SANE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.