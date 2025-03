ETV Bharat / state

जिभेचे चोचले अन् हाड आतड्याला टोचले; कासावीस वृद्धाची डॉक्टरांनी केली सुटका - BONE STUCK IN ESOPHAGUS

By ETV Bharat Marathi Team

पुणे : इंदापूरमध्ये राहणाऱ्या एका ७० वर्षीय आजोबांच्या अन्ननलिकेमध्ये (bone stuck in Esophagus) मटणाचं हाड अडकलं होतं. यामुळं आजोबांची प्रकृती फारच खराब झाली होती. पुण्यातील ससून रुग्‍णालयातील शल्‍यविषारदांच्‍या पथकानं ‘एंडोस्कोपी’द्वारे यशस्वीपणे (successful surgery on 70 years old man) हाड बाहेर काढून त्‍यांना जीवनदान दिलंय.

नेमकं काय घडलं? : पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील ७० वर्षीय आजोबांनी २४ फेब्रुवारी रोजी एका विवाह सोहळ्यात मांसाहार असलेलं जेवण करताना चुकून हाडही गिळलं. ते हाड अन्ननलिकेत आडवं होऊन अडकलं. अडकलेल्या हाडामुळं अन्ननलिकेत छिद्र झालं. यामुळं आजोबांची प्रकृती खूपच खराब झाली होती. पुढील दोन दिवसांत त्यांना वेगवेगळ्या स्‍थानिक रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आलं. मात्र, योग्य ते उपचार न झाल्‍यानं शेवटी त्यांना ससून सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ससून रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करुन अडकलेलं हाड बाहेर काढण्यात आलं.