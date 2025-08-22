ETV Bharat / state

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पाहणार योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावरील सिनेमा, काय आहे कारण?

रिलिज सर्टिफिकेटसाठी योगी आदित्यनाथ यांची एनओसी घेऊन येण्याची सेन्सॉर बोर्डाची अट त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची असल्याचा आरोप करत निर्मात्यांनी हायकोर्टात नव्यानं याचिका दाखल केली आहे.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 10:05 AM IST

मुंबई - उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' हा चित्रपट पाहण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतलाय. चित्रपट निर्मात्यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्याआधी हा चित्रपट आम्ही पाहू, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी स्पष्ट केलंय.



सीबीएफसीकडून अद्यापही आक्षेप कायम - ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' सिनेमाला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' सादर केलं गेलेलं नाही. या कारणासह अन्य काही मुद्यांवर आणखीन काही आक्षेप घेत सीबीएफसीनं या चित्रपटाला अद्याप प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र दिलेलं नाही. याविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्यापूर्वी हा चित्रपट पाहण्याची तयारी दर्शवलीय. याकरता सीबीएफसीनं सिनेमात आक्षेप घेतलेली दृश्य चिन्हांकित करून चित्रपटाची ती प्रत हायकोर्टात सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना देत सुनावणी 25 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.



निर्मात्यांचा सीबीएफसीवर गंभीर आरोप - सिनेमॅटोग्राफ कायद्याअंतर्गत अन्य कायदेशीर पर्यायी उपलब्ध असले तरीही मुंबई उच्च न्यायालय त्यांच्या अधिकारात या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकतं, असं निर्मात्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ रवी कदम यांनी कोर्टाला सांगितलं. सीबीएफसीनं हे प्रमाणपत्र नाकारत चित्रपट निर्मात्यांच्या मूलभूत अधिकारांच उल्लंघन केलंय. एका खासगी व्यक्तीकडून (योगी आदित्यनाथ) ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास सांगून सेन्सॉर बोर्डानं आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जात निर्णय घेतल्याचा आरोपही निर्मात्यांकडून करण्यात आलाय.


काय आहे प्रकरण - 1 ऑगस्ट रोजी जगभरातील सिनेमा हा प्रदर्शित होणार होता. त्यासाठी सिनेमागृहांना पैसे देण्यात आले होते. त्यामुळे सिनेमा वेळेत प्रदर्शित न झाल्यानं आधीच निर्मात्यांच फार मोठ आर्थिक नुकसान झालंय, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून हायकोर्टात करण्यात आलाय. याचिकाकर्त्यांनी 5 जून रोजीच मुख्य चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रासाठी सीबीएफसीकडे अर्ज केला होता. नियमानुसार, सीबीएफसीन 7 दिवसांच्या आत अर्जांची छाननी पूर्ण करत 15 दिवसांच्या आत चित्रपट प्रदर्शनासाठी योग्य आहे की नाही? यावर निर्णय घेणं आवश्यक असतं. या सिनेमाबाबत दीड महिना उलटून गेलाय तरीही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा आरोप करत निर्मात्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर जुलै महिन्यात सुनावणी घेण्यात आली होती. तेव्हा कायद्यानं विहित केलेल्या वेळेत सिनेमाला प्रमाणपत्र देणं आवश्यक आहे. सेसॉर बोर्ड त्यापासून पळ काढू शकत नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली होती. मात्र, त्यानंतरही प्रमाणपत्र न मिळाल्यानं निर्मात्यांनी पुन्हा एकदा हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावलेत.

अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी - हा सिनेमा योगा आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित एक बायोपिक सिनेमा आहे. यात अवंत जोशी या युवा कलाकारानं योगी आदित्यनाथ यांची मध्यवर्ती भूमिका साकारलीय. याशिवाय या सिनेमात परेश रावल, दिनेश लाल यादव आणि राजेश खट्टर इतर महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसतील. या सिनेमाचं दिग्दर्शन रवींद्र गौतम यांनी केलय. रवींद्र गौतम हे छोट्या पडद्यावरील एक यशस्वी नाव आहे. कसौटी जींदगी की, बडे अच्छे लगते है या मालिकांचं त्यांनी दिग्दर्शन केलंय. याशिवाय 'महारानी - सीझन 2' या वेब सीरीजचं आणि 'एक्कीस तोफो की सलामी' या सिनेमाचंही त्यांनी दिग्दर्शन केलेलं आहे.

