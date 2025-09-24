सोहराबुद्दीन शेख बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी सीबीआय कोर्टा च्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान, दोन आठवड्यांनी सुनावणी
सोहराबुद्दीन शेख बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी सीबीआयनं 38 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यात गृहमंत्री अमित शहा, गुजरात एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख वंझारा यांची नावं होती.
Published : September 24, 2025 at 5:33 PM IST
मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील सीबीआय कोर्टानं डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालाला त्याचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेखनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खटला सीबीआयविरोधात असतानाही याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारसह गुजरात आणि राजस्थानला का प्रतिवादी बनवलंय असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसंच निकालाला इतक्या उशिरानं आव्हान देण्याचं कारण काय? असा सवालही याचिकाकर्त्यांना केला. यासंदर्भात त्यांना दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत.
साल 2018 मध्ये दिलेला निकाल काय - 13 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सबळ पुराव्यांअभावी कोर्टानं याप्रकरणातील सर्वच्या सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. सरकारी पक्षानं कोणतेही सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे केलेल्या आरोपांनुसार या आरोपींविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध होत नाही असा निकाल न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी दिला होता. तसंच तुलसीराम प्रजापतीनं खरोखर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे त्याचं एन्काऊंटर हे खरंच होतं हे पुराव्यांनिशी सिद्ध होतंय. मात्र सोहराबुद्दीन आणि कौसर बीचं एन्काऊंटर हे बनावट होतं हे सराकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही, कोर्टापुढे पुरावेच नसल्यानं आरोपींना सोडणं भाग आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सीबीआय कोर्टानं नोंदवलंय. इतकंच नव्हे तर सीबीआयचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी हा निकाल जाहीर केल्यानंतर शेख कुटुंबीयांची माफी मागितली आणि सबळ पुराव्यांअभावी हा निकाल दिल्याचं जाहीरपणे मान्य केलं. तसंच सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून आपल्या कारकिर्दीतील हा शेवटचा निकाल असल्याचंही त्यांनी जाहीर करत निवृत्ती स्वीकरली होती. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्व 22 जणांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद होता. न्यायव्यवस्थेवर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरला अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली. तर सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मात्र या निकालावर नाराजी व्यक्त केली होती. संपूर्ण देशभरात हा खटला सतत या ना त्या कारणामुळे गाजत राहिला. बदलत्या तपासयंत्रणा, बदलते न्यायाधीश, एकामागोमाग एक निर्दोश सुटणारे हायप्रोफाईल आरोपी आणि एकामागोमाग एक फितूर झालेले सरकारी साक्षीदार. सीबीआयनं आपल्या अंतिम युक्तिवादात कबूल केलं होतं की या तपासात आणि खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले आहेत. कारण घटनेच्या 5 वर्षांनंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. घटनेच्या तब्बल 12 वर्षांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले.
काय होती घटना - 26 नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आलं. तर या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही डिसेंबर 2006 मध्ये आणखी एका कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुजरात एटीएसनं राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास साल 2012 मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केलं. या प्रकरणी सीबीआयनं एकूण 38 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यात विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, गुजरात एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख डी. जी. वंझारा यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींसह अधिकाऱ्यांच्या नावांचा समावेश होता. मात्र खटला सुरू असताना अमित शाह आणि वंझारा यांच्यासह एकूण 16 आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा नसल्यानं त्यांना कोर्टाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. ज्याला सीबीआयकडून कोणताही विरोध केला गेला नाही. त्यानंतर उरलेल्या २२ आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला, आरोप निश्चित करण्यात आले. या आरोपींमध्ये प्रामुख्यानं गुजरात आणि राजस्थान पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. यांच्याविरोधात सीबीआयनं एकूण 210 साक्षीदार उभे केले होते. ज्यातील तब्बल 92 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं होतं.
कोण होता सोहराबुद्दीन शेख - सोहराबुद्दीन शेख हा एक अट्टल गुन्हेगार होता. तो मुळचा मध्यप्रदेशातील झरीना गावचा रहिवासी होता. 90 च्या दशकात त्याची टोळी उदयपूर, अहमदाबाद आणि उज्जैन परिसरात सक्रिय होती. खंडणी, अपहरण, हत्यारांची तस्करी यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे त्याच्याविरोधात दाखल होते. साल 2004 मध्ये त्यानं राजस्थानमधील संगमरवरी खाणीचे मालक पटणी बंधूंना खंडणीसाठी धमकावलं होतं. याप्रकरणी व्यापाऱ्यांनी गुजरातचे गृहमंत्री अमित शाह यांना साकडं घातलं. त्यानंतर त्यावेळी गुजरात पोलीस दलातील चमकम फेम अधिकारी डी. जी. वंझारा यांच्याकडे सोहराबुद्दीनचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
सोहराबुद्दीन शेख प्ररकरणाचा संपर्ण घटनाक्रम -
*22 नोव्हेंबर 2005 रोजी गुजरात पोलिसांनी हैदराबादहून अहमदाबादला जाणारी बस महाराष्ट्रातील सांगलीजवळ अडवून सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सथीदार तुलसीराम प्रजापती यांन ताब्यात घेतलं.
*26 नोव्हेंबर रोजी अहमदाबादजवळ कथित बनावट चकमकीत सोहराबुद्दीनचा खात्मा करण्यात आला.
*28 नोव्हेंबर रोजी कौसर बी ची हत्या करून तिचा मृतदेह जाळून टाकण्यात आला. मृत्यूपूर्वी तिच्यावर बलात्कार झाल्याचाही आरोप होता.
*या घटनेच्या निष्पक्ष चौकशीकरता सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं डिसेंबर 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य सीआयीकडे सोपवण्यात आलं.
*नोव्हेंबर 2006 मध्ये एका पोलिसानं दारूच्या नशेत दिलेल्या कबुलीत एका वृत्तपत्रानं या प्रकरणाला वाचा फोडली
*ही बातमी प्रसिद्ध होताच 28 डिसेंबर 2006 रोजी या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तुलसीराम प्रजापतीचा एन्काऊंटर झाला
*याप्रकरणी गुजरात एटीसचे प्रमुख आयजी डी. जी. वंझारा यांना अटक झाली.
*जानेवारी 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं रुबाबुद्दीनच्या याचिकेवरून हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला
*जुलै 2010 मध्ये सीबीआयनं याप्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांना आरोपी बनवलं. त्यांच्याविरोधात पुरावे नष्ट करणं आणि शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार कलम लावण्यात आली.
*25 जुलै 2010 रोजी सीबीआयनं याप्रकरणी अमित शाह यांना अटक केली होती. तीन महिन्यांच्या कारावासानंतर 29 ऑक्टोबर 2010 मध्ये गुजरात हायकोर्टानं पुराव्यांअभावी अमित शाह यांना जामीन मंजूर केला.
*27 सप्टेंबर 2012 रोजी निष्पक्ष न्यायाकरता सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण गुजरातबाहेर मुंबई सत्र न्यायालयात वर्ग केलं.
*एप्रिल 2013 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात सोहराबुद्दीन शेख आणि तुलसीराम प्रजापती एन्काऊंटर केसवर एकत्रित सुनावणी सुरू झाली.
*सप्टेंबर 2013 मध्ये इतकी वर्ष जेलमध्ये असलेल्या डी. जी. वंझारा यांनी गुजरात सरकारला कळवलं की, सोहाबुद्दीनला मारण्याचे आदेश हे तत्कालीन गुजरात सरकारडून आले होते. मात्र त्यांनीच पुढे स्वत:ला वाचवण्यासाठी पोलिसांचा बळी दिला
* 30 डिसेंबर 2014 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयानं अमित शाह यांना दोषमुक्त केलं.
*1 ऑगस्ट 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं अमित शाह यांच्या दोषमुक्तीला दिलेलं आव्हान फेटाळलं.
*1 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं डी. जी. वंझारा यांनाही दोषमुक्त केलं.
*21 डिसेंबर 2018 रोजी सीबीआय कोर्टानं आपला अंतिम निकाल देत सर्व आरोपींना दोषमुक्त केलं.