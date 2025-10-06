ETV Bharat / state

सोसायटीतील निम्म्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास संपूर्ण कार्यकारिणी बरखास्त होते; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

निम्म्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला तर संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडं कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय.

Bombay High Court verdict
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 11:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळातील आठ पैकी चार पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास उर्वरित चार सदस्य सोसायटीचा कारभार चालवू शकत नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालात दिलाय. निम्म्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला तर संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडं कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत. हे मंडळ सर्वसाधारण सभेचंही आयोजन करू शकत नाही. तसेच कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलं.

न्यायालयाचा निकाल काय? : सोसायटीतील कार्यकारिणी मंडळातील जर निम्म्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला असेल तर संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडे कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत. हे मंडळ सर्वसाधारण सभेचंही आयोजन करू शकत नाही. तसेच कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असंही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठानं या निकलात स्पष्ट केलंय. आठ पैकी चार पदाधिकाऱयांनी राजीनामा दिल्यास हरकती व सूचना न मागवता सोसायटीच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय घेण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केलंय.

काय आहे प्रकरण? : खार येथील पुरुषोत्तम भगवान गृहनिर्माण सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळातील आठ पैकी चार सदस्यांनी आपला राजीनामा दिला. राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी हे मंडळ बरखास्त करुन नव्यानं निवडणूक घेण्याची मागणी निबंधकांकडे केली. निबंधकांनी सोसायटीवर प्रशासक नेमून रितसर निवडणूक घेण्याचे आदेश जारी केले. त्याविरोधात उर्वरित चार पदाधिकारी यांनी न्यायालयात अपील दाखल केलं. हे अपील निबंधकांकडून फेटाळण्यात आलं. त्यावर सहकार मंत्र्यांनीदेखील शिक्कामोर्तब केल्यानं त्याविरोधात या चार पदाधिकाऱयांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. निबंधकांनी प्रशासक नेमण्याऐवजी अन्य सोसायटी सदस्यांपैकी काहींची नेमणूक करायला हवी होती, किंवा एक समिती स्थापन करायला हवी होती, असा दावा या सदस्यांनी याचिकेतून केला होता. मात्र, न्यायालयानं हा दावा अमान्य करत ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळासाठी येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक घ्या, असे आदेश न्यायालयाने निबंधकांना दिलेत.

हेही वाचा -

  1. समीर वानखेडेंना 'तो' मद्यपरवाना कोर्टात सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश
  2. सर्वोच्च न्यायालयात वकिलाकडून वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न, सरन्यायाधीश गवई यांनी काय दिली प्रतिक्रिया?
  3. हैदराबाद गॅझेटिअरविरोधातील याचिका सुनावणीस योग्य आहेत का? हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्यांना सवाल

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIETY WORKING COMMITTEESOCIETY WORKING COMMITTEE DISOLVEDमुंबई उच्च न्यायालयगृहनिर्माण सोसायटी बरखास्तBOMBAY HIGH COURT VERDICT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.