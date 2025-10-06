सोसायटीतील निम्म्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास संपूर्ण कार्यकारिणी बरखास्त होते; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
निम्म्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला तर संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडं कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय.
Published : October 6, 2025 at 11:01 PM IST
मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळातील आठ पैकी चार पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास उर्वरित चार सदस्य सोसायटीचा कारभार चालवू शकत नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालात दिलाय. निम्म्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला तर संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडं कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत. हे मंडळ सर्वसाधारण सभेचंही आयोजन करू शकत नाही. तसेच कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलं.
न्यायालयाचा निकाल काय? : सोसायटीतील कार्यकारिणी मंडळातील जर निम्म्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला असेल तर संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडे कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत. हे मंडळ सर्वसाधारण सभेचंही आयोजन करू शकत नाही. तसेच कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, असंही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठानं या निकलात स्पष्ट केलंय. आठ पैकी चार पदाधिकाऱयांनी राजीनामा दिल्यास हरकती व सूचना न मागवता सोसायटीच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय घेण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण? : खार येथील पुरुषोत्तम भगवान गृहनिर्माण सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळातील आठ पैकी चार सदस्यांनी आपला राजीनामा दिला. राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी हे मंडळ बरखास्त करुन नव्यानं निवडणूक घेण्याची मागणी निबंधकांकडे केली. निबंधकांनी सोसायटीवर प्रशासक नेमून रितसर निवडणूक घेण्याचे आदेश जारी केले. त्याविरोधात उर्वरित चार पदाधिकारी यांनी न्यायालयात अपील दाखल केलं. हे अपील निबंधकांकडून फेटाळण्यात आलं. त्यावर सहकार मंत्र्यांनीदेखील शिक्कामोर्तब केल्यानं त्याविरोधात या चार पदाधिकाऱयांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. निबंधकांनी प्रशासक नेमण्याऐवजी अन्य सोसायटी सदस्यांपैकी काहींची नेमणूक करायला हवी होती, किंवा एक समिती स्थापन करायला हवी होती, असा दावा या सदस्यांनी याचिकेतून केला होता. मात्र, न्यायालयानं हा दावा अमान्य करत ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळासाठी येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक घ्या, असे आदेश न्यायालयाने निबंधकांना दिलेत.
